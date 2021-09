Tony Soprano – den ofrivilliga sökaren

Den verkade förlegad redan när den kom. Det sista man behövde år 1999 var ännu en maffiahistoria. Efter att ha vadat i Francis Ford Coppolas, Sergio Leones och Martin Scorseses italoamerikanska gangstermytologifilmer i nästan trettio år var mångas törst ganska mättad. Vad hade inte deras filmer redan prickat in av mord, mozzarella, katolsk moral och kapitalism?

De högstämda Gudfadernfilmerna som utspelade sig i ett modernistiskt femtiotal med vackra, mytiska skådespelare hade fått sitt trashigt realistiska svar i ”Maffiabröder” där inte så vackra Joe Pesci tog pastapaus hos mamma medan någon nymördad stackare låg kvar i bakluckan på hans bil ute på gatan.

När ryktet började gå om ytterligare ett sjavigt maffiagäng, nu på tv, med ännu längre ”fuck”-svador och ännu fler kollisioner mellan vardagsliv och ultravåld, lät det lite som om Prada skulle börja masstillverka kläder för H & M.

Inte ens den skojiga pitchen ”maffioso går i psykoanalys” kändes ny. Komedin ”Analyze this”, som hade exakt samma premiss och där Robert De Niro drev med sina tidigare gangster­karaktärer, hade redan kommit upp på bio (vilket i och för sig inte var serieskaparen David Chases fel, han hade försökt få igenom sin idé under flera år i­nnan dess). Dessförinnan hade John Cusack spelat yrkesmördare i terapi i ”Grosse Pointe Blank” och Marlon Brando drivit med sin Gudfaderroll i ”Ny i maffian”. Metafilmsaspekten, att gangstrar imiterar fiktion om gangstrar, hade Quentin Tarantino renodlat i ”Reservoir dogs” och ”Pulp fiction” redan i början av decenniet.

Vad mer fanns att säga? Hur många fler ”fuck” och ”Madonna” kunde man få in i en mening?

I själva verket visade sig den sammansatta, tragikomiska berättelsen om förortsfamiljen Soprano sätta fingret på exakt på den såriga dragkamp mellan bakåtsträvande och utvecklingstro som det senaste decenniet har eskalerat till ett mardrömslikt krig mellan världsåskådningar.

Huvudpersonen är visserligen just en fet, retroromantisk, machismofixerad man som försöker lotsa in sin föråldrade världsbild i en ny värld med vacklande resultat, men känslan av upprepning var inte något misstag, utan själva ämnet.

”Jag tror att världen är redo för lite mindre politisk korrekthet nu”, sade James Gandolfini, som spelade huvudrollen som den ångestridna maffiabossen Tony Soprano, när serien sjösattes. Med blodiga mord, strippor och komiska, rasistiska svador var det inte självklart att den skulle tas väl emot ens i början av millenniet. Och då hade Gandolfini inte ens sett början på det paradigmskifte och de konflikter som skulle komma.

Kanske är det en av orsakerna till att Chase, när han nu äntligen har förverkligat sin dröm om att göra en långfilm av de fantastiska karaktärerna som en trogen publik följde genom sju säsonger, har valt att blicka bakåt. ”The many saints of Newark” (svensk biopremiär den 15 oktober) följer Tony Soprano som tonåring genom många av de historier som skymtade i tillbakablickar och återberättade ”krigshistorier” under seriens gång.

Det känns aningen nervöst. Svårt att förstå hur ikoniska, tragikomiska och finkalibrerat spelade karaktärer som Tonys mordiska gubbstrutt till farbror, Corrado ”Junior” (Dominic Chianese), eller hans bisarra drakmamma Livia (Nancy Marchand), någonsin ha kunnat spelas av andra skådespelare. (Corey Stoll respektive Vera Farmiga har fått det skrämmande uppdraget att gestalta dem som yngre.) Tony själv ska spelas av Gandolfinis son Michael. Det blir ingen lätt mantel att axla det heller.

Gandolfini och Tony Soprano är nästan omöjliga att separera (den andra, sorgligare och mer uppenbara orsaken till att man inte förlägger filmens handling till nutid är förstås att han gick bort för några år sedan). Inte ens Bryan Cranston i ”Breaking bad” är lika outbytbar. Som rolltolkningar är de visserligen likvärdiga men rent teoretiskt skulle en annan skådespelare också kunnat göra en bra Walter White. Det är otänkbart när det gäller Tony. Han inkarnerades helt enkelt inte förrän James Gandolfini hade ställt sin stora kroppshydda, sitt buckliga ansikte, sitt fulcharmiga leende och sina hundlika ögon – som plötsligt kunde bli så satans kalla – till hans förfogande.

Tyvärr, eller kanske som tur var, verkar filmen utspela sig innan Tony träffar sin blivande hustru Carmela. Att hitta en ung skådis med Edie Falcos unika mimik, tajmning och skickliga balansgång mellan komik och drama skulle vara ett mardrömslikt uppdrag för en rollbesättare.

Det första som verkligen överraskade mig när jag, mest av pliktkänsla, ändå började titta på serien, var de magnifika kvinnoporträtten. Mamman är en tossig lady Macbeth i städklänning som i stället för att laga pasta åt sin son försöker få honom avrättad. Den hypermanipulativa systern Janice (Aida Turturro) hamnar visserligen i lika tragiska situationer som Connie Corleone i ”Gudfadern”, men har betydligt mer drastiska sätt att lösa sina problem.

Inte ens den sammanbitna, statusmedvetna Carmela har sina aggressioner under kontroll. När hon som god hustru följer Tony till hans hjärnröntgen hinner hon reta upp sig på honom så totalt så att det sista han hör innan han åker in i den surrande maskinen är en påminnelse om vilket rike han kommer att hamna i om han dör.

Det speciella med rollfigurerna i ”Sopranos” är att de är trovärdiga och realistiska samtidigt som de vet om att de har överlevt sig själva och blivit parodier. De kan inte annat än att spela upp sina slitna krumelurer som tiden har gått förbi; hålla fast vid dem som heliga reliker av hårdplast.

”Allt det bästa har redan varit”, säger Tony sorgset till sin psykiater, fyra minuter in i första avsnittet och fortsätter att fråga vart ”det starka, tysta” mansidealet tagit vägen. Just den sentimentala och (som vi vet) långtifrån tystlåtna nostalgin vrids och vänds det på serien igenom i halsbrytande vändningar. Den malande längtan efter en svunnen storhetstid som har blivit ännu mer akut och svårbehandlad nu, tjugo år senare.

I scen för scen, under 86 avsnitt, höll författare, regissörer och skådespelare ambivalensen och den svarta humorn vid liv. Drog in oss i en känsla av att ”fan så här ska livet levas, inget jäkla 9–5 och ständig ängslighet för att säga rätt sak” och spottade sedan ut oss just när vi började trivas för bra.

Som när vi tillsammans med Tony och Paulie börjar längta efter ett värdshus de tagit in på en gång, där man fick stekar och öl och spritflaskor på rummet, tills Paulie med samma sentimentala tonfall tillägger ”där vi hittade de där sextonåriga hillbilly-hororna” och drömmen fastnar i halsen. (Men när värdshuset sedan visar sig ha förvandlats till ett anständigt kedjehotell där man bara kan äta wraps efter klockan 22 och får nöja sig med minibarens små spritflaskor, så vill man ju inte leva i den världen heller. Det är olösligt.)

En annan gång rycks Tony med i sin pappas gamla älskarinnas glansfulla minnen. Tills han lägger ihop tidspusslet och förstår att det hon berättar om skedde samtidigt som hans mamma fördes akut till sjukhus och barnen ­desperat försökte få tag på sin far. I slutet på avsnittet återberättar han ändå historien för sina kumpaner som om den vore just så tjusig som ­älskarinnan framställde den. Han har genomskådat myten, men är dömd att upprepa den om och om igen. De är det enda som håller ihop gruppen, så att mannarna inte förråder honom till FBI och så att de fortsätter att ge honom procent på sina inkomster. Men myterna är också det enda som berättigar hans egen monstrositet.

I Steven Haywards och Andrew Biros essä i samlingen ”This thing of ours. Investigating the Sopranos” jämförs Tony med Louis-Napoleon, Napoleon I:s mindre framgångsrika brorson, därför att han egentligen inte hade folket med sig och därför var tvungen att, med Marx ord, ”frammana andar från det förflutna”, för att segra. För att verkligen kunna åstadkomma en revolution måste ”de döda begrava de döda”. Till det är Tony lika komplett oförmögen som dagens Maga-gäng (Make America great again).

Och hur är det med oss andra, som påstår oss tro på utvecklingen? Under seriens lopp blev de flesta ändå förälskade i den tjocka, självupptagna mannen med aggressionsproblem, som kunde mörda sina närmaste vänner när han ansåg det nödvändigt och som på något mirakulöst sätt alltid kom ut vinnande, om än gnällandes, ur situationer som borde ha fått honom dödad eller inlåst. Till och med när han skuldsätter och utpressar sina barndomsvänner – ”det är ju mitt levebröd” – blir man lite imponerad av ärligheten och modet: till skillnad från storföretagen vågar han möta sina offer öga mot öga och redogöra för sin egen ondska.

Att Tony Soprano var så central och upphöjd i serien gjorde att spänningen aldrig kunde ligga i om han skulle dö eller inte. Det var ett uteslutet alternativ. När han svävar mellan liv och död i två hela avsnitt i början av säsong fem förläggs handlingen i stället till en parallell verklighet, där Tony är en resande affärsman med minnesförlust som kanske inte ens heter Tony.

Drömscener var en viktig del av ”Sopranos” redan från början. Tony går ju i terapi så det föll sig naturligt. Inför säsong 5 hade Matthew Weiner, skaparen av ”Mad men”, kommit med i författarteamet och han drev dem ytterligare ett steg längre, in i ett slags metafysisk existentialism. I Weiners avsnitt blir Tony ofta en man, en människa, med de djup och det sökande som ligger i människans väsen. Det skulle nästan lika gärna ha kunnat vara Donald Draper som vandrade runt med minnesförlust på det där hotellet som kanske är skärselden. När Terrence Winter, som var med från början till slut och skrev flest avsnitt vid sidan av Chase själv (och senare skapade serien ”Vinyl”), håller i pennan finns ett starkare fokus på den kriminella Tony, ångvälten som aldrig verkar se vilka han krossar på vägen.

Med tanke på våra dubbla känslor är det ett lika genialiskt som grymt slut. Tony varken dör eller lever. Dramat är slut. Tony är fiktion.

När det sista avsnittet visades i juni 2007 hade David Chase redan flytt till Paris för att lägga lite tidsskillnad och språkförbistring mellan sig och sina tittare. Han begrep att det skulle bli uppståndelse och att frågorna skulle hagla kring den ambivalenta slutscenen på en New Jersey-diner, där Tony äter lökringar tillsammans med Carmela och sonen när rutan plötsligt blir svart och sluttexterna börjar rulla.

Det verkade fattas något. Blev han dödad eller blev han inte? Frustrationen var stor hos de som troget hade följt antihjälten genom sju säsonger av familjeliv, slagsmål, terapisejourer, magsjuka, mordförsök, FBI-utredningar, mardrömmar och nära döden-upplevelser. Frågan har ältats sedan dess: i böcker och artiklar, på barer och kaféer, på universitet och i sovrum, med bild-för-bild-analyser och djuptolkningar av skenbart betydelselösa repliker och klädval. Men med tanke på våra dubbla känslor och vår oförmåga att separera oss från det monstruösa i Tony är det ett lika genialiskt som brutalt slut. Han varken dör eller lever. Dramat är slut. Tony är en fiktion.

I långfilmer ställs frågor om slut ännu mer på sin spets. Den slingrande, löst komponerade såpaformen följer friare lagar och de som skrev ”Sopranos” var huvudsakligen tv-författare, vana att jobba i grupp och öppna för infall och förändringar vartefter karaktärerna utvecklades. Till skillnad från moderna, mer slicka serier som ”Breaking bad” eller ”Succession”. Eller för den delen från ”The wire”, som var uppbyggd som en roman och skriven av författare och journalister.

Långfilm är tajtare och har en tydligare slutstation och med slutstationen kommer sensmoralen. Fanns det någon sådan i ”Sopranos”? Visade den på någon annan väg att gå än en evighetskonsumtion av människor, mat och varor (och av tv-serier som ironiserar över samma konsumtion?)

I ett tidigt avsnitt drar Tony in sin dotter Meadow i den lokala kyrkan och berättar lyriskt om förfäderna som kom dit som stenhuggare från Italien och byggde upp all skönhet de ser där inne och avslutar som vanligt med att gnälla: ”Numer kan man vara glad om man hittar någon som kan lägga rätt tätning i badrumsgolvet.” (Att han själv lever på utpressning och öser ut asbest i Hudson Bay hör förstås inte dit.) ”Vi brukade tillverka saker”, som den idealistiska men korrupta fackföreningsledaren i ”The wire” sade. ”Nu stoppar vi bara händerna i varandras fickor.” Det vill säga stjäl. I mer eller mindre sanktionerad form. En kriminell väg som den spanska stora stöten-serien ”La casa de papel” mot alla odds skapar ett glatt, nyromantiskt skimmer kring med repliker som: ”Man kan bara få det man drömmer om genom att ta det från någon annan.”

Kommer Chases speciella, parodiska undertoner och den samhällskritik de förmedlar att komma fram även i en långfilm om sjuttiotalets New Jersey? Eller kommer Dickie Moltisanti, Johnny-Boy och en ung Paulie Walnuts dra fram som något slags hjältar på Newarks gator? Har Chase förälskat sig i sin egen Frankenstein och torskat på Tonys nostalgi?

Det återstår att se. Tonys psykiater, Jennifer Melfi, hade en förstående, tillmötesgående ­attityd i början. Många amerikaner känner som han, sade hon, att världen förändras för fort. Sex säsonger senare förstod hon det som medierna inte förstod med Maga-folket förrän det var för sent: att terapi och förståelse inte biter på ­sociopater utan tvärtom ger dem ännu mer bränsle.

Men har man tagit fan i båten får man ro honom i land. Man måste älska en karaktär för att skriva och spela honom. Som serie efter serie har visat: går man tillräckligt djupt in i vem som helst, mc-gäng, superrika, yrkesmördare, ­seriemördare etc, så visar det sig att vi förstår hur de tänker och kan sympatisera med hur de känner.

Av den mångmiljonpublik som återigen hittade ”Sopranos” under pandemiåret och gjorde den till en av de mest strömmade serierna i världen finns säkert alla sorter representerade. De som jublar åt Tony Sopranos verbala våld mot veklingar och humanister (Chase fick upprörda brev redan första gången serien sändes om inte varje avsnitt innehöll minst ett underhållande mord) och de som ser en fascinerande djupstudie av ett förvuxet, infantilt monster (han fick lika mycket klagomål för den politiska inkorrektheten och förtalet mot italienska invandrare).

Båda grupperna kommer att få lida, för det kollektiv av makalöst skickliga författare, regissörer och skådespelare som har skapat ”Sopranos” levererar varken platta förebilder eller avskräckande exempel. Tony Soprano är bara ett porträtt av en människa, född in i maffian av personlighetsstörda föräldrar, nu i medelåldern en högst ofrivillig, andlig sökare som ofta svävar i livsfara, ännu oftare utsätter andra för den, ibland får insikter om sig själv, ibland är en god far, vid ett par tillfällen nästan ser Gud, men som vad han är med om aldrig verkar komma längre än till familjens kylskåp där han står och glufsar i sig kallskuret direkt ur paketet iförd sin emblematiska, vita morgonrock.

Samtliga säsonger av ”Sopranos” finns att strömma på HBO Nordic. Spelfilmen ”The many saints of Newark” har svensk biopremiär den 15 oktober.

”The Sopranos” HBO-serie som skapades av David Chase och hade amerikansk premiär den 10 januari 1999 och gick i sju säsonger. (De sex säsonger den är uppdelad i på HBO:s strömningstjänst är en kontraktsmässig konstruktion. Det gick nästan ett år mellan avsnitten ”Kaisha” i säsong sex och ”Soprano home movies” i säsong sju och författarens intention var att se dem som olika säsonger.) Det sista avsnittet sändes i USA den 10 juni 2007. I rollerna: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steven Van Zandt, Tony Sirico, Robert Iler, Jamie-Lynn Sigler m fl. ”Sopranos” vann bland annat en Golden globe för bästa tv-serie och totalt 21 Emmystatyetter. Serien återfinns också bland de 10 högst rankade fiktiva tv-serierna på filmdatabasen Imdb med ett genomsnittligt betyg på 9,2 (av 10). Den 15 oktober är det svensk biopremiär för ”The many saints of Newark”, en prequel till tv-serien som följer den unga Tony Soprano under den en omvälvande tid i 60- och 70-talets New Jersey som bland annat skakas av raskravaller. Manus: David Chase Regi: Alan Taylor I rollerna: Michael Gandolfini, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll m fl. Visa mer

