Toppmöte mellan Penn och Zelenskyj när Berlinfestivalen återstartar

Det är bäddat för en passionerad öppning när filmfestivalen i Berlin återstartar med full kraft – utan restriktioner. Efter några tuffa pandemiår rullas röda mattan ut för den romantiska komedin ”She came to me” på torsdag kväll vid Potsdamer Platz.

Filmen kretsar kring en kompositör med skrivkramp (Peter Dinklage) som återupptäcker passionen för sin fru och tidigare terapeut (Anne Hathaway) efter en kort otrohetsaffär. För både manus och regi står den högkulturadliga Rebecca Miller, dotter till författaren Arthur Miller och fru till storstjärnan Daniel Day-Lewis.

Festivalens chefsduo, Mariette Rissenbeek och Carlo Chatrian, utlovar ett ”modigt, djärvt och underhållande” program som bjuder på både ”eskapism och bister verklighet”. Det är förstås ingen slump att årets festivalknapp går i de blågula ukrainska färgerna, men festivalen kommer också att visa solidaritet med demonstranterna i Iran genom olika evenemang och biovisningar som vill manifestera yttrandefrihet och demokrati.

Årets mest förhandshajpade världspremiär är Sean Penns ”Superpower” som porträtterar den ukrainska presidenten mitt under brinnande krig. Även om Volodymyr Zelenskyj inte lär gå på röda mattan, har han meddelat att han kommer att närvara ”i någon form” i samband med detta filmiska toppmöte i Berlin.

En annan omsusad film om en politisk ledare under press är Guy Nattivs ”Golda” med Helen Mirren som framför allt skildrar den israeliska premiärministern Golda Meir under Yom Kippur-kriget 1973. På rollistan står även Liev Schreiber (”Ray Donovan”) och Camille Cottin (”Ring min agent!”).

Bild 1 av 3 Helen Mirren som Golda Meir i ”Golda”. Foto: Jasper Wolf Bild 2 av 3 John Malkovich och Tom Xander i ”Seneca. On the creation of earthquakes”. Foto: Filmgalerie 451 Bild 3 av 3 Peter Dinklage och Anne Hathaway i ”She came to me”. Foto: Protagonist pictures Bildspel

Även excentrikern John Malkovich gästar Berlin som maktspelare i ”Seneca – on the creation of earthquakes” av Robert Schwentke. I den svarta komedin spelar Malkovich den antika filosofen och politikern Seneca som banade väg för sin adept – den despotiska kejsar Nero (Tom Xander).

Ingen av dessa filmer finns med i startfältet för årets Guldbjörnsrace. Ordföranden Kristen Stewart och hennes jurymedlemmar har totalt 18 tävlingsfilmer att syna, däribland Christian Petzholds ”Afire” och Margarethe von Trottas ”Ingeborg Bachmann — journey into the desert” där Vicky Krieps spelar den österrikiska poeten som inledde en stormig kärleksaffär med den schweiziske författaren Max Frisch (Ronald Zehrfeld).

De tyska stamgästerna får slåss mot nya spelfilmer av bland andra Philippe Garrel, Angela Schanelec, Emily Atef och Rolf de Heer. Guldbjörnsligan rymmer även en animation av Makoto Shinkai (”Suzume”) och en dokumentär (”On the adamant”) av Nicolas Philibert.

Bild 1 av 5 Greta Lee och Teo Yoo i ”Past lives”. Foto: Jon Pack Bild 2 av 5 Vicky Krieps i ”Ingeborg Bachmann” av Margaretha von Trotta. Foto: Wolfgang Ennebach Bild 3 av 5 Odessa Young och Jesse Eisenberg i John Trengoves ”Manodrome”. Foto: Wyatt Garfield Bild 4 av 5 ”Suzume” Foto: Film partners Bild 5 av 5 Mwajemi Hussein, Deepthi Sharma i ”The survival of kindness”. Foto: Triptych pictures Bildspel

En annan högprofilerad tävlingstitel är Celine Songs ”Past lives” som hyllades på Sundancefestivalen. Bland de nordamerikanska bidragen återfinns John Trengoves ”Manodrome” med Adrien Brody och Jesse Eisenberg, samt dokudramat ”Blackberry” där Matt Johnson skildrar den smarta kanadensiska telefonens uppgång och fall i det tidiga 2000-talet.

Det dokumentära inslagen på festivalen är fortfarande starka, bland annat visas nya filmer om de amerikanska artisterna Donna Summer och Joan Baez. Här porträtteras också ett gammalt skandalomsusat tyskt tennisproffs av Oscarsregissören Alex Gibney i ”Boom! Boom! The world vs. Boris Becker”.

Bild 1 av 2 Donna Summer i ”Love to love you, Donna Summer”. Foto: Estate of Donna Summer Sudano Bild 2 av 2 Boris Becker i ”Boom! Boom! The world vs. Boris Becker”. Foto: Andy Hayt Bildspel

Nära 10 år efter starten har också tv-sektion, Berlinale series, blivit en etablerad del av festivalen. Totalt får åtta serier från hela världen premiär i Berlin, däribland danska komediserien ”Agent” med Ulrich Thomsen och Nikolaj Coster-Waldau, rumänska kalla kriget-serien ”Spy/Master” (HBO Max) och italienska ”The good mothers” (Disney+) om tre infödda maffiakvinnor som valde att bekämpa den organiserade brottsligheten inifrån.

Bild 1 av 3 Alexander Karim i miljöthrillern ”The swarm”. Foto: Stefano Delia Bild 2 av 3 ”The agent”. Bild 3 av 3 Nikolaj Coster-Waldau, Esben Smed och Nukâka Coster-Waldau i ”The agent”. Foto: Henrik Ohsten Bildspel

Här visas också den internationella storsatsningen ”The swarm” (Viaplay), en ekothriller med sci-fi-vibbar från ”Game of thrones”-skaparen Frank Doelger. Svensken Alexander Karim står i rollistan tillsammans med den belgiska stjärna Cécile de France.

Alexander Skarsgård medverkar i Brandon Cronenbergs ”Infinity pool” som får sin europeiska premiär i Berlin, men annars är det ganska få blågula inslag. Den enda svenska långfilmen som fått plats i årets startfält är ”Charmören”-regissören Milad Alamis nya film som visas i sektionen Panorama. ”Motståndaren” kretsar kring en iransk brottare (Payman Maadi) som plågas av sitt förflutna när han försöker att bygga upp ett nytt liv med sin familj i Sverige.

Under festivalen visas också tre blågula kortfilmer: Axel Danielson och Maximilien Van Aertrycks ”And the king said: What a fantastic machine!” som vann pris i Sundance, Malin Ingrid Johanssons ”Madden” som nyligen vann Startsladden i Göteborg, samt kortdokumentären ”Gösta Petter-land” av Christer Wahlberg och Sebastian Rudolph Jensen.

Festivalen pågår mellan den 16 och 26 februari.

