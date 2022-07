Törebodafestivalen tackar för sig: ”Kommer sakna glädjen”

Zara Larsson, Alice Cooper, The Ark och Victor Leksell är några av akterna på årets upplaga av Törebodafestivalen, som äger rum 7-9 juli. Senast festivalen arrangerades 2018 lockades närmare 55 000 besökare för att lyssna på bland annat Pet Shop Boys, Icona Pop och Lars Winnerbäck.

Årets festival innebär dock slutet musikfesten i västgötska Töreboda. På senare år har festivalen haft svårt att få ihop personalstyrkan, förklarar grundaren och festivalgeneralen Per Ottosson.

– Vi har hållit på i närmare 25 år, organisationen börjar bli äldre och vi har svårt att föryngra oss. Törebodafestivalen är ett ideellt projekt men vi har det tufft med återväxten. Samhället har förändrats sedan starten 2000. Det är svårt att hitta och behålla ideella eldsjälar, säger Ottosson.

Per Ottosson, festivalgeneral och grundare av Törebodafestivalen. Foto: Peter Hellström

Festivalen är slutsåld med totalt 16 000 sålda biljetter per dag, förklarar han.

– Barn under 12 år har fri entré, så vi räknar med runt 20 000 besökare per dag. Vi räknar med runt 60 000 besökare, vilket slår 2018 års rekord. Vi har sett till att vi kan ta in en större publik med en större scen och ett nytt serveringsområde, säger Per Ottosson.

Vilket är ditt starkaste minne av Törebodafestivalen genom åren?

– Personligen är det när Beach Boys spelade 2009 och Twisted Sisters 2015. Det var två fantastiska konserter. Men många av mina minnen handlar om allt runt omkring, att uppleva själva festivalen.

Pet Shop Boys gästade Törebodafestivalen 2018. Foto: Peter Hellström

Han förklarar att det känns både skönt och vemodigt att festivalen går i graven. Det har varit tufft att ta emot den växande publiken, menar Ottosson.

– Men jag kommer givetvis sakna glädjen. Jag hoppas att allt ska flyta på bra i år, utan några otrevliga incidenter. Det är absolut viktigaste. Jag ser fram emot att njuta av och ta del av festen. Det ska bli spännande att se Alice Cooper, en ikon och världsartist. Detsamma gäller Zara Larsson, vi har väldigt bra artister i år.

Vad har ni fått för reaktioner på att ni lägger ned?

– Många tycker att det är tråkigt, men de har också förståelse för att det inte är lika lätt att arrangera festivalen som de första åren. Vi ville inte att pandemin skulle avsluta vår festival så vi valde att samla våra krafter för ett sista år.

Fakta. Törebodafestivalen. Var: Töreboda. När: 7-9 juli. Akter: Zara Larsson, Alice Cooper, Ges, The Ark, Victor Leksell, The Hives, Miriam Bryant, Miss Li, Smith & Thell, Magnus Uggla, Norlie KKV, Myra Granberg, Arvingarna, Dotter m.fl. Visa mer

