Törnblom flerfaldigt prisad på QX-galan

På måndagskvällens gala blev det Edvin Törnblom som tilldelades titeln årets hbtq. Törnblom får även pris för årets bok för sin ”Bögen är lös” och för årets duo tillsammans med parhästen Johanna Nordström.

Netflix ungdomsdrama ”Young royals” utsågs till årets tv samtidigt som Edvin Ryding som spelar en av huvudrollerna prisades som årets tv-stjärna.

Keep up the good work-priset gick i år till dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless som orsakat uppståndelse och fått ta emot hatstormar för sina sagostunder för barn på kommunala bibliotek.

Christer Lindarws dragshowgrupp After Dark som gjorde comeback med klubben ”Club after dark” i Stockholm prisades som både årets drag och årets scen.

Utmärkelsen årets hetero gick till Hasret Bozarslan, som hjälper unga med hbtq-identitet i Järva-området i Stockholm att komma ut.

Galan ägde rum på Cirkus i Stockholm med Sissela Kyle som konferencier.