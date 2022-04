Torrey Peters: ”Att vara transperson är att ständigt missuppfattas”

Torrey Peters

Ålder: 39.

Bor: I Brooklyn, New York. Har en fru och ett bonusbarn.

Bakgrund: Född i Evanston, Illinois, och uppvuxen i Chicago. Har studerat skrivande och litteratur på University of Iowa och Dartmouth College. Som 26-åring kom hon ut som transkvinna.

Böcker: Egenutgivna kortromanerna ”The masker” och ”Infect your friends and loved ones” kom 2016. En tredje kortroman, ”Glamour boutique”, blev senare en del av debutromanen ”Detransition, baby” som kom ut i USA 2021 (Penguin Random House). Romanen nominerades till Women’s Prize for Fiction 2021.

Aktuell: ”Detransition, baby” ges nu ut på svenska (i översättning av Julia Gillberg, Albert Bonniers förlag). Boken ska också bli tv-serie på Amazon Prime (premiärdatum ännu inte klart). Torrey Peters gästar författarscenen i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 10 maj för ett samtal med Josephine Baird.