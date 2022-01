Total tonträff på Håkan Broströms nya jazzskiva

Jazz Håkan Broström ”My cat Siri” (Voe/Distrokid) Visa mer

Man kan känna igen alt- och sopransaxofonisten Håkan Broström på att han spelar med så lätt hand. Det kan gå undan och vara nog så virtuost, men hans teknik kommer liksom aldrig emellan lyssnaren och musiken.

Det gäller för den delen även när han har komponerat och/eller arrangerat. Som på den här nya skivan med Britta Virves på piano, Jon Henriksson på kontrabas och Karl-Henrik Ousbäck på trummor. Eller ta lika gärna hans förra, där han jobbade med hela Norrbotten Big Band plus slagverkaren Marilyn Mazur.

Det låter elegant, öppet och transparent. Bland saxofoner anses ju alten särskilt svår att få en balanserad ton i, men det är alltså ingenting man påminns om av den här djupt respekterade men för allmänheten relativt okände veteranen inom svensk jazz. På ”My cat Siri” omger han sig av yngre musiker, som in tur också fångar upp och reflekterar mycket av den där distinkta kvaliteten.

Kvartetten spelar låtar av Broström så när som på George Gershwins ”I loves you Porgy”; en klassiker som Broström inleder väldigt fint ensam på sopransaxofonen. Den flygande och lekfulla första låten ”Among the stars” är en annan höjdare, liksom det mer stillsamt inkännande titelspåret och den coola, halvtaktsunderdelade ”Blue my mind”.

Skivan innehåller strängt taget inte en svag låt.

Bästa spår: ”Among the stars”

