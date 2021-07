Tove Ditlevsens liv blir tv-serie

På engelska har trilogin givits ut av Penguin Classics och fått fina recensioner både i The Guardian och The New York Times. I Sverige kom ”Gift” i nyöversättning för ett par år sedan, och i höst ges även trilogins två tidigare böcker, ”Barndom” och ”Ungdom”, ut i ny översättning av Vanja Lantz.

Nu ska romanen ”Gift” dramatiseras av May el-Toukhy och Maren Louise Käehne, uppger Danmarks Radio. Duon gjorde tidigare den uppmärksammade filmen ”Hjärter dam” om en medelålders kvinna som inleder en sexuell relation med sin 17-årige styvson.

Den här gången tar de sig an den danska författaren och enligt Maren Louise Käehne är just ”Gift” Ditlevsens viktigaste verk.

– Det är en extremt osentimental bok, den går rakt på och hårt. Därför passar den så bra för att bli filmatiserad, säger Maren Louise Käehne som beskriver Ditlevsen som ”mycket modern” i den splittring som hon upplever som människa.

– Hon vill ha allt: kärlek, frihet, karriär och barn. Men varje gång hon får det är det en brist hos henne som gör att hon dras mot att ödelägga allt.

