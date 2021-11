Tove Folkesson: Ingen civilisation låter en kvinna föda ensam

”Varför är det så provocerande med en människa som behöver hjälp?” frågade Elin Cullhed i sitt vinnartal under årets Augustgala. Hon talar om arbetet med romanens Sylvia Plath, den nyförlösta, den som plötsligt ”behöver” en massa saker, och det från en panikslagen partner. Jag har vänner som var rädda för just detta inför sin förlossning, att behöva be om hjälp.

Det är advent. Vi står inför firandet av världens mest kända förlossning. Väntans tider, när som helst kan det ske. ”Hur ska jag veta när det är dags att åka in?” frågade sig en gravid kvinna med fem timmars resa till barnmorskorna (DN 21/11). Befogad fråga. Inför födandet står alla frågande. Inför inte bara när, utan hur. Förlossningen är till sin natur ett dovt mullrande kaostillstånd, akut, smärtsamt och omöjligt att styra, måste ramas in med adekvat stöd och beredskap. Den som föder behöver hjälp. Det här är en uråldrig berättelse. Helst vill vi ju att hjältar ska klara sig själva. Men gemensamt för civilisationer är: man låter inte en kvinna föda ensam.

Vem hjälpte Jesusbarnet till världen?

Jag funderade över den typen av vita fläckar när jag försökte förbereda mig på det som många människor omkring mig hävdade var ”obeskrivligt”, och i samma andetag ”det största man kan vara med om”. Varför skriver inte alla författare om det största man kan vara med om? Så som nästan alla författare skriver om en far, en mor, den stora kärleken, den stora förlusten.

Jag sökte och mötte ”förlossningsberättelsen” som en halvsida i kursiv stil, i broschyren från barnmorskan eller någon av de pedagogiska böcker som ska förbereda en. Många av dessa rekommenderade just ”tänk igenom hur du vill ha det”. Ett lite märkligt råd när likheten jag kunde se mellan olika förlossningar var just oförutsägbarheten, kontrollförlusten. ”En kaostunnel, där det föds och dör.” Så skriver jag om ”förlossningskorridoren” några veckor efter att jag födde mitt första barn. ”Det låter som att någon ska dö därinne, men det är tvärt om. Det är livet som låter, döden är tyst.”

Världens äldsta yrke? Att föda kräver känsliga och erfarna händer. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

I skönlitteraturen finns längre och psykologiskt skarpa skildringar av graviditet och förlossning. Jag tänker på till exempel Kerstin Ekmans ”Knivkastarens kvinna”, eller Pooneh Rohis ”Hölje” från i år. Som Greta Thurfjell (DN 19/11) noterar jag att det inte sällan handlar om de svåraste och mest ödesdigra förlossningarna, psykoser, dödfödsel.

Thurfjell undrar ogenerat om det här handlar om författare som egentligen hade behövt gå i terapi. Hon oroar sig för om de som använt egna erfarenheter kanske kommer få svårt att gå vidare från sina trauman: ”om man för all framtid kommer att tvingas prata om det i allsköns intervjuer och bokmässemontrar?”

Retoriken är absurd. Tanken verkar inte ha slagit henne att en författare kan arbeta med ett material bara för att hon finner det intressant. Thurfjell tillstår visserligen att förlossningen i sig kan ”lära samtidsmänniskan om lidandets och livets väsen”, att bara hennes egna erfarenheter skulle räcka till ”mer än en roman”. Hon sveper ut ur texten med den födande kvinnans klassiska Mona Lisa-leende: ”för de verkligt mystiska erfarenheterna finns inget språk.”

Synd alltså.

I brist på den Thurfjellska romanen upptäcker jag en annan genre ”förlossningsberättelser”. För dagens influerare är det obligatoriskt med ett längre blogginlägg efter nedkomsten av det barn som följarna väntat på. Det kan vara detaljerade berättelser om vad som hänt i kaostunneln. Men beskrivning mer än gestaltning, och det är rimligt att ett aldrig så ambitiöst blogginlägg, med videoklipp och allt, inte kan gestalta ”det största en människa kan vara med om”.

Det som är märkligt med förlossningens väsen, denna våldsamma kontrollförlust över den egna kroppen, är att den verkar vara avhängig just tro. Att mäkta med att acceptera det djupt okända, och mitt där, i dunklets innersta, förmå sig själv att känna: tillit. Själva förtroendet för de hjälpande händerna omkring blir således livsviktigt.

Kanske är födandets rum ett av de heliga rum som fortfarande knappt får beröras med människans knapphändiga ord. Obeskrivligt.

Vi stannar där.

Vi pratar gärna om hur det känns efteråt. När allt har gått bra.

”Är det så fasansfullt att föda barn?” frågar en 90-årig vän när han ringer för att tacka för min bok ”Den stora kyrkan” som innehåller en rätt lång skidring av en rätt lång (men vanlig!) förlossning. Mitt försök att närma mig det obeskrivliga, ett fåfängt försök, men ändå. Han undrar om jag tror förlossningen jag beskriver är ovanligt svår, eftersom ”helvetets alla fasor hopar sig”.

”Jag vet inte”, säger jag. ”Men jag tror inte det.”

Sist jag besökte en nyförlöst vän fick jag förlossningsberättelsen i sin allra vanligaste form, den muntliga. Den var som så många andra brutal, tumultartad och till stora delar svår att förstå. I vårdens händer kan man dock enkelt få hjälp med sådant som förr var livshotande. Båda hade vi varit döda om inte barnmorskan och hennes kunskap funnits i rummet.

”Det låter som när man häller upp kolsyrad läsk”, skriver jag i min anteckningsbok om blodet. ”Jag skrattar av ljudet.”

Jag har glömt allt det där nu. Det var därför jag antecknade ända in i förlossningens kakel. Min i stunden obegripligt stora tillit, och berusande eufori, gjorde kanske att jag slapp traumatisering, men den försatte mig också i ett livsfarligt tillstånd befriat från all självbevarelsedrift. Moderns instinkt är att barnet ska överleva. Detta är något märkligt som modern människa att erfara. Jag vet numera varför ingen civilisation låter en kvinna föda ensam.

Det är för farligt.

”En förlossning måste inte vara en skäckfilmsupplevelse”, försäkrar Thurfjell. Men risken för att något oväntat händer är så hög. Den födande har alltid behövt sällskap av erfarna, som kan tekniker för att driva på eller sakta ned, stilla blodflöde och psykologiskt hjälpa föderskan. ”Sveriges kvinnor sys ihop av en miljon stygn om året”, står det i en broschyr på BB.

Vem hjälpte Jesus till världen?

Det är osannolikt att en förstföderska lämnas ensam. Också om förlossningen varit exemplarisk. Vem tog hand om efterbörden? Vem klippte navelsträngen, torkade barnet och Maria med rena trasor, skyddade henne mot livsfarliga infektioner?

I vår by på Öland finns ett hus där ”barnmorskan” bodde. Jag har hört att hon kom på cykel med en hink på styret. Jag vet inte riktigt vad hinken var till för; moderkakan, blod (en liter är en normal förlossning), eller hett vatten att desinficera handdukar i. Om det var snö låg det på barnafadern att ordna med släde. Man släpade alltså inte ut den födande i snöstorm, men barnmorskan måste dit.

I ”Kvinnor och äppelträd” av Moa Martinson finns en oerhörd scen där Sally kryper ut i köket för att hämta rena trasor som hon förberett, tidningspapper att breda ut på golvet. En sax tar hon mellan tänderna och kryper tillbaka för att föda i kammaren medan barnen sover i kökssoffan. Hon är erfaren, hon föder ensam. Men även för en så utstött kvinna i en mycket fattig tid och plats blir det för omgivningen beklämmande att Sally fått föda ensam. När prästen ovetandes kommer dit för att hjälpa till att driva in hyra medan hon ”ännu ligger i barnsäng” är det han som får skämmas stort.

”Världens äldsta yrke” omnämns i ett utdaterat grabbskämt. I Per Morbergs kokbok anses det vara jägare, enligt mig har det alltid varit lärare, men frågan är om inte barnmorska är världens äldsta yrke. Vid en kritisk period i mänsklighetens historia reste hon sig och började gå, vilket gjorde händerna fria att arbeta, detta krävde smalare bäcken i förhållande till ungens huvudmått. Så stor hjärna som möjligt, ändå så pass liten att den kan ta sig ut ur en tvåbents bäcken. Vi föder ungar som är på den bokstavliga bristningsgränsen.

”Sveriges mammor sys ihop med en miljon stygn om året.”

Varför är det så provocerande med en människa som behöver hjälp och samtidigt autonomi och frihet? fortsätter Elin Cullhed. Frågan är stor men kan här säga något om födandets komplexitet, som kräver både känsliga, erfarna och kunniga händer. Men trots senare års uppmärksamhet verkar förlossningsberättelsen haft svårt att nå hela vägen in till vårdens kalkyler. Igen: det omätbara. Det ovärderliga. Det kapitalismen saknar ord för.

I advent går vi in i väntans tider. Väntar på att fira utropet: Ett barn är fött!

Bara barnmorskorna kan göra vägen dit någorlunda mänsklig.