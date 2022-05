Tove Styrke: ”Att bli kär är en tragedi”

Takterrassen i centrala Stockholm brukar vara full av folk, särskilt på försommaren, men ännu har den inte öppnat. Vi kryssar mellan bord och växter i stora krukor, ser plötsligt hur hela staden breder ut sig nedanför, med sina broar, skorstenar och Hötorgsskrapor.

– Man ser nästan hela vägen till Gröna Lund, säger Tove Styrke och pekar.

Där, på nöjesfältets traditionstyngda stora scen, ska sångerskan snart fira släppet av sitt nya album ”Hard”. Det har hon sett fram emot länge. Skivan skulle egentligen ha släppts redan 2020, men livet – och en pandemi – ställde sig i vägen.

– De senaste åren har varit så otroligt konstiga, säger Tove Styrke. Det är alltid svårt för mig att dra i gång den kreativa karusellen, men nu var det ännu värre. Hela musikbranschen stannade av, från en dag till en annan.

I stället tackade hon ja till att medverka i tv-programmet ”Så mycket bättre”, något som tog mer energi än hon räknat med. Samtidigt genomgick hennes storasyster en svår cancerbehandling. Hon beskriver det som att allt slog till på samma gång.

– Jag kunde inte ens hälsa på henne på grund av pandemin. Jag gick verkligen igenom en kris.

Tove Styrke gick igenom en kris 2020. Nu är hon ute på andra sidan. Foto: Jonas Lindkvist

Det var inte första gången. Tove Styrke har gått igenom kriser förut. Som efter åren med ”Idol” och debutalbumet. Hon var bara 16 år gammal när hon slog igenom i tv-programmet 2009, och lika plötsligt som hon sögs in i bubblan av evenemang och turnéer, lika plötsligt ville hon klösa sig ut ur den. Efter tre år kollapsade hon; ställde in konserter, flyttade hem till Umeå och satte musikskapandet på paus.

– Förra gången gick det så långt att jag blev tvungen att distansera mig från jobbet, trots att jag älskar det jag gör. Men nu upptäckte jag det tillräckligt tidigt för att kunna vända det.

Hon menar att den främsta utmaningen med musikbranschen, för henne, är att den är så på och av.

– Antingen har jag hundra saker att göra, eller så känner jag ”jaha, behövs jag ens?”. Men nu har jag hittat en bra balans, där jag även i perioder när jag inte är aktuell har mycket för mig privat. Det var nog problemet när jag var yngre, att jag inte lade tillräckligt mycket tid på sådant som inte är jobb.

I dag är Tove Styrkes syster friskförklarad. Krisen är avvärjd och albumet, ”Hard”, äntligen färdigt. För henne handlar det, precis som livet de senaste åren, om kontraster: det fina och det fula, allt på samma gång. På så vis skiljer det sig från förra albumet ”Sway” från 2018, som hon beskriver som ”i princip felfritt”: välkurerat och perfekt avvägt. Det blev också en stor hit. Tove Styrkes internationella karriär fick fart med ”Kiddo” från 2015 – låtarna spelades i tv-serier som ”Riverdale” och ”Pretty little liars” – men med ”Sway” blev världen ännu lite större. Hon turnerade med Katy Perry och Lorde, hon sålde ut konserter i Australien.

– Men jag har aldrig varit intresserad av att göra samma sak igen, säger hon i dag. Nu ville jag att musiken skulle få andas mer, att intentionen bakom skulle få komma fram. Är det för polerat städar man bort människan som avsändare.

”Jag har aldrig varit intresserad av att göra samma sak igen, säger hon i dag. Nu ville jag att musiken skulle få andas mer, att intentionen bakom skulle få komma fram”, säger Tove Styrke om sitt nya album. Foto: Jonas Lindkvist

En av det nya albumets singlar är ”Show me love”, en kärlekslåt – ”ett kärleksbrev” – som Tove Styrke skrev till sin flickvän när de precis hade träffats.

– Den är så personlig att det nästan kändes konstigt att släppa den. Men samtidigt blev den så fin att det kändes lika konstigt att inte göra det.

Hennes tidigare album har på många sätt präglats av frustration. Om ”Kiddo” fungerade som en kaxig uppgörelse med ett kvävande patriarkat skildrade ”Sway” något slags sökande, efter kickar eller kärlek. Jag frågar hur det var att i stället skriva från en annan, kanske lycklig position.

– Fast det gör jag inte, kontrar hon genast. Att bli kär i någon, att bli besatt av någon, det är en tragedi! För man blir så sårbar. Jag var livrädd för att hon skulle lämna mig.

Just kärlek och relationer, eller försök till relationer, löper som en tråd genom albumet. Som på låten ”Hardcore”, som är inspirerad av Tove Styrkes favoritdatorspel ”Diablo III”. Där kan man välja att spela i så kallat hardcoreläge, vilket innebär att man inte får några extra liv, dör man så dör man, då måste man skapa en ny karaktär och börja om från början. Hon säger att hon såg det som en rolig metafor för att älska någon, eller vara med någon utan säkerhetssystemen påkopplade.

– Jag tror att många, när de är i relationer, står med ena foten utanför, för att man är så rädd för att bli sårad. Men nu försöker jag stå med båda fötterna innanför ringen. Det är läskigt, men samtidigt: att ge sitt hjärta till någon är ju det finaste man kan göra.

På albumet väjer hon med andra ord inte för de stora känslorna, och inte heller för de intima, nakna. ”I could be all you need, all your wild fantasies”, sjunger hon på ”Hardcore”. ”Look at this body, sweeter than honey”.

– Det är nästan som att man ansträngt sig för att vara pryd om man inte skriver om sex och sexualitet, konstaterar hon.

– Det är en så stor del i den mänskliga erfarenheten.

Flera av låtarna på albumet handlar om att våga ge kärleken en chans. ”Att bli kär i någon, att bli besatt av någon, det är en tragedi!” säger hon. Foto: Jonas Lindkvist

Strävar du efter att vara en förebild för andra hbtq-personer?

– Det är skitviktigt med representation. Jag hade nog kunnat identifiera fler sidor hos mig själv tidigare om jag hade fått se fler som jag. Som ung hade jag en väldigt snäv, stereotyp bild av att vara queer, som gjorde att jag tänkte: det där är inte jag. Men i verkligheten är det ju ett spektrum av olika uttryck och sexualiteter. Ju fler intryck man får av hur människor kan vara och leva, desto bättre. Om min musik kan hjälpa folk att känna sig mer fria så bingo, jättebra.

Men, fortsätter hon, ”ungdomar i dag är nog friare än vad vi var”. Hon håller upp sin mobiltelefon och låter fingret svepa över videorna i Tiktokflödet.

– Instagram har blivit en opersonlig reklamplattform, men Tiktok är fortfarande opolerat. Jag gillar det. Det finns så klart massor som är jätteproblematiskt med sociala medier. Som människa kan jag vara rädd för dem, för hur de styr politiken och hur vi ser på oss själva och andra. Ju snabbare flödena går desto mer extrema hål puttas man ner i. Men samtidigt älskar jag att jag kan ha kontakt med och involvera min publik där.

Själv är 29-åriga Tove Styrke fostrad av 00-talets tidiga sociala medier, av chattrummen och modemets skärande klagosång. Just det karaktäristiska ljudet får inleda albumets låt ”Millenial blues”; ett slags tveeggad hyllning till generationen vi båda fötts in i.

Vad kännetecknar vår generation tänker du?

– Disneyfilmer på vhs. Och ångest. Vi som hade hela världen framför våra fötter, vad fan hände? säger Tove Styrke och skrattar.

Tove Styrke firar albumsläppet med en spelning på Gröna Lund. ”Nu är jag tydligen en artist som får göra lyxgig i Sverige? Det är ju sjukt. Sjukt – och helt fantastiskt.” Foto: Jonas Lindkvist

Hon frågar om jag sett de där muggarna med texten ”Du har lika många timmar per dag som Beyoncé”.

Ja, tyvärr.

– Det känns typiskt vår generation. Allt man hör är ”Du kan göra vad du vill, girl boss!”. Man ska kunna göra dumplings från scratch. Medan verkligheten inte alls ser ut så. I stället blir det hämtmat, ingenstans att bo om man inte betalar flera miljoner, och mördande konkurrens om drömjobben.

Till millennialerfarenheten räknas ofta också den ständiga misstanken om att man egentligen, ändå, är en bluff. Att man hamnat där man hamnat på grund av ett misstag som snart kommer att upptäckas och diskret korrigeras. Det känner Tove Styrke igen. Hon pekar mot Gröna Lund.

– Jag tänker att man måste vara världsstjärna eller Veronica Maggio för att få spela där.

Fast det är du väl tillräckligt känd för?

– Jo, kanske. Men det ger mig ändå så mycket ”imposter syndrome”.

Är det en jobbig känsla?

– Nej, egentligen är det bara en jättekul insikt. Jag har krigat mig igenom så många rockklubbsturnéer, burit grejer och svettats. Men nu är jag tydligen en artist som får göra lyxgig i Sverige? Det är ju sjukt. Sjukt – och helt fantastiskt.