Tradition och förnyelse i charmig saga

Bilderbok Tom Gauld ”Den lilla träroboten och prinsessan vedträ” Övers. Johanna Thydell, Alfabeta, från 3 år Visa mer

När Jonas Gardell förra året utgav bilderboken ”Sagan om den lilla gråsparven” väcktes förvåning. Han verkade i den gamla konstsagogenren utan att lyckas liva upp den. Är det på något sätt möjligt att skapa nytt i genren utan att enbart åstadkomma kopior av det gamla, eller genom att förlöjliga den, kunde man tänka.

Men nu visar Tom Gauld att det visst går. Hans bok med den på svenska något omständliga titeln ”Den lilla träroboten och prinsessan vedträ” (på engelska svänger det bättre, ”The little wooden robot and the log princess”) låter inte bara både kungen och drottningen vara aktiva i sökandet av ett barn till deras familj, uppfinnaren vara kvinna och se till att prinsessan upplever lika många äventyr som robotprinsen. Han lyckas också väl med anspelningarna på det vi hört så många gånger förr. Prinsessan vedträ är släkt med Carlo Collodis Pinocchio och prinsroboten med H C Andersens tennsoldat som världen runt letar efter sin käresta.

Dessa två varelser är de som skapas av uppfinnaren och häxan, som barn till kungen och drottningen. De är barn av trä, vilket har sina avigsidor, prinsessan förvandlas åter till vedträ när hon somnar och i träroboten flyttar en gnagarfamilj in.

Tom Gaulds bilder är fyrkantiga och platta. Här saknas ett djup i uppslagen, snarare redovisas förloppet längst fram, som på en mycket grund teaterscen, inramat av rutans proscenium, som också finns i serien. Det leder tanken till barnens klosslåda och leksakssamling. Även den enkla texten, som helt fokuserar på handlingen, uppmanar till en iscensättning av berättelsen med de grejer som står till buds i ett vanligt hem. Två fantastiska uppslag, vars text säger ”Roboten var med om så många äventyr längs vägen att det är omöjligt att berätta om alla här” triggar den egna fantasin till att fylla i, lägga till, berätta utanför bokens ramar. Äventyren antyds lätt i sex bilder som liknar tarotkortens sätt att skapa mystik med enkla föremål, ”Jättens nyckel”, ”Den gamla damen i flaskan” och ”Den magiska puddingen”. Detta upprepas även för prinsessan vedträ, vars kort talar om ”Det stora drakägget”, ”De grälande jägarna” och ”Den lilla bebisen i rosenbusken”.

Humorn i bilderna påminner om den som finns i Jeff Kinneys illustrationer till serien ”Dagbok för alla mina fans”, genom de enkla ansiktsuttrycken i kombination med dramatiska händelser. Det hela är mycket charmigt.

Läs mer av Martin Hellström och mer om barnböcker