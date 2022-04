Tragiska ”Cyrano” är en fest för ögat mer än örat

Musikal ”Cyrano” Regi: Joe Wright Manus: Erica Schmidt. I rollerna: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kevin Harrison Jr m fl. Längd: 2 tim 3 min (från 7 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

Skådespelaren Peter Dinklages fårade anlete rymmer ett universum av uttryck.Han går från ledsen till vacker, övergiven, oönskad, förbannad och rolig med minimala justeringar som blinkningar, huvudlutning eller andning. Närbilderna av honom är oavlåtligt fascinerande att betrakta. Joe Wrights musikal ”Cyrano” vilar helt på hans axlar och på de långa känslostarka tagningarna som rör sig över hans ansikte.

Fransmannen Edmond Rostands klassiska pjäs ”Cyrano de Bergerac” från 1897 går ut på att huvudpersonen Cyrano, som anser sig för ful för vinna sin älskade Roxanne, hjälper en ung vacker man – utan språkets gåva – att fånga Roxannes hjärta (här spelad av Haley Bennett). Cyrano skriver brev åt den sköna ynglingen, sufflerar honom när han deklamerar sin kärlek till henne under hennes balkong. Samtidigt döljer Cyrano sina egna känslor, lever i förnekelse och gömmer sitt eget lidande och trånande.

Filmatiseringarna har varit många. Kolossen Gérard Depardieu gjorde rollen på film 1990 och hans internationella genombrott blev ett faktum. När den amerikanska komikern Steve Martin gjorde samma roll i ”Roxanne” (1987) med Daryl Hannah blev det en underbar feel good-film och romantisk komedi i toppklass.

Både Depardieu och Martin förseddes med gigantiska lösnäsor för inspelningen – ingen kvinna kan bli förälskad i någon med jättekran – det vet vi alla. Under våren har pjäsen satts up på The Harold Pinter Theater i London med stilige James McAvoy i huvudrollen – ett mästerverk där han lyckades spela sig ful helt utan mask.

I denna den senaste versionen är den stora näsan borttagen. I Dinklage tappning är Cyrano istället kortväxt, vilket förstår bäddar för Dinklages starka rolltolkning. Den diskriminering Cyrano upplever i filmen har troligtvis Dinklage själv varit med om.

Även om Dinklage är makalös är ”Cyrano” ändå inte helgjuten. Filmen är bitvis väldigt tråkig. Musikalgreppet tjänar ingenting till. Pjäsen är en hyllning till språket medan låttexterna excellerar i platta nödrim: ”Cry” rimmar med ”sky”, ”wife” med ”life”, och Cyrano med ”please don’t go”. Gäsp.

Men stänger man öronen är filmen en fest för ögat. Vackrare scenografi och kostym har sällan skådats. Fullsatta teatrar med ljuskronor som hissas upp och ned, vinterkrig och kloster, strumpeband, bagerier och vackra skor. Som att titta in i en tragisk liten dröm.

Se mer. Tre andra filmer med Peter Dinklage i högform. ”The station agent” (2003), ”Elf” (2003), ”Three billboards outside Ebbing, Missouri” (2017).

