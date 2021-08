Transfernyheter exploderande journalistisk genre: ”Människor är galna i det”

Tre kända transferexperter:

Fabrizio Romano (4,4 miljoner följare på Twitter)

Italiensk frilansjournalist. Rapporterar om transfermarknaden i sociala medier, bland annat via Twitter och Instagram, men även via Twitch. Har också uppdragsgivare såsom Sky Sports och The Guardian.

Gianluca di Marzio (1,4 miljoner följare på Twitter)

Italiensk journalist och transferexpert. Förgrundsfigur för sajten som bär hans namn, och som är kopplad till Sky Italia. Har tidigare blivit utsedd till en av världens 50 mest inflytelserika i fotbollsvärlden, av ESPN.

David Ornstein (845 000 följare på Twitter)

Brittisk journalist och reporter på The Athletic. Bland annat erkänd för att ha god insyn i flera brittiska storklubbar, inte minst i Arsenal. Om klubben har en värvning på gång kommer han med stor sannolikhet vara först att bekräfta den.