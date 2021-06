Triangeldramat som skakade författareliten

I ”Frihet”, den sista volymen av sin memoarsvit, minns den 84-årige Ivar Lo-Johansson tiden när han bodde granne med Gunnar Ekelöf. Året var 1937, Ekelöf tillbringade ett halvår av sitt kringflackande liv på Bastugatan. Han var, enligt sin grannes vällustiga minnesbild, i ovanligt risigt skick.

Förklaringen kom sent en kväll på krogen, när Ekelöf slutligen kunde förmå sig att tala ut om vad som plågade honom. Det handlade, med Ivar Los ord, om ”en ohygglig historia, oöverträffbar i ondska”, som Ekelöf utsatts för något år tidigare. Om författarkollegan som ”stulit” hans fästmö, under de mest förödmjukande former.

Namnet på kollegan skrev Ivar Lo inte ut. Han visste att hans läsare visste. Historien han syftade på var en som levt i det litterära skvallret sedan 1934 och en gång fått en hel vänskapskrets av författare att spricka.

Tidigare opublicerad bild: ”Gunnar sommaren 1933 Höllviken”, står det på baksidan av fotot på Gunnar Ekelöf. Foto: Privat/Universitetsbiblioteket i Lund

Ibland sägs det att varje generation tror att just den har uppfunnit sex. Om det är sant, kan det vara idé att förflytta sig till år 1934 och till Parkvägen 10 på Lidingö för att klara upp missförståndet. När en av medlemmarna i gänget, Gustav Sandgren, skrev ner sina memoarer mindes han en replik från en författarfru: ”Måste man alltid tala om sexualia när poeter är med? Kan man inte prata om dikter istället?”

På Parkvägen, där Sandgren hängde med de andra unga författarna i sin generation, där var det inget snack om saken. Självklart måste man tala om sex när man pratade om poesi. Ja, ibland verkade det ungefär som det var samma sak. Både sex och poesi var ju redskap för att förnya livet, för att spränga det förljugna borgerliga samhället, för att skapa Den nya människan.

Profet och lärofader var den engelske författaren D H Lawrence. Hans idéer om driften som befriande kraft, förmedlades entusiastiskt av Knut Jaensson, litteraturkritikern och värden på Parkvägen, som år 1934 publicerade en hel bok om Lawrence. Idéerna spreds av Artur Lundkvist, den självutnämnde ledarfiguren bland de unga poeterna, i flåsiga dikter om kvinnosköten och svettdränkta famntag. De propagerades av en annan av gästerna på Parkvägen, romanförfattaren Eyvind Johnson, som hävdade att D H Lawrence manifesterade den egenskap som gjorde utlevelsen till ett redskap för klasskampen – ”den känslans, instinkternas friskhet som är bonde- och arbetarklassens stora, världsomskapande tillgång”.

För detta evangelium hade Johnson, senare så känd och hyllad för sin ironiska distans, gjort sig till missionär i sin senaste roman. ”Vi går in i en ny tid”, förklarar Henrik Fax, huvudpersonen i ”Regn i gryningen” från 1933. ”Allt ska bli annorlunda. När man kastat bagaget.” Att kasta bagaget, förtydligar Fax för kvinnan han försöker förföra, det innebär bland annat att hon låter sig förföras av honom. Hon protesterar: han är ju gift och har barn, hon är förlovad med en annan. Men Henrik Fax har goda argument till hands:

– I denna stund är du inte förlovad. Jag upphäver din förlovning…

– Men i morron är jag förlovad, sade hon och försökte le. Leendet darrade över hennes ansikte, skyggt och trotsigt.

– Det är så långt dit, sade jag. Jag bryr mig inte om i morron. I morron är ingen verklighet. Den här minuten nu, är verklighet.

Irma Ahlström. Bilden är tagen på 1930-talet. Foto: Privat/Universitetsbiblioteket i Lund

Irma Ahlström Teckningslärare (1910–1995), gift Bengtsson. Född i Malmö i en familj som var aktiv i Filadelfiakyrkan. Studerade på Konstfack i Stockholm, ägnade sig sedan åt egen undervisning och levde resten av sitt liv i Lund. Visa mer

Nu var det just Eyvind Johnson som nickat godkännande åt den unge poet som dittills betraktats med viss skepsis i kretsen. Det var ju en grabbig stämning som rådde bland poeterna – det var killar med skit under naglarna, stolta över sin street cred, sin enkla bakgrund, sin rejäla framtoning. De kom från statarfamiljer som Ivar Lo, hade flottat timmer och sålts på fattigauktion som Eyvind Johnson och Harry Martinson, sprungit på Hornstulls bakgator som Erik Asklund. När Eyvind Johnson talade om känslan och instinkternas frihet hos arbetarklassen och tyckte sig hitta den hos kolgruvearbetarsonen Lawrence, då var det inte bara en sociologisk observation.

Det handlade om att Lawrence var en av dem, manlig, proletär, autentisk. De handlade om samma sak som hiphopare i dag talar om: keeping it real.

Hos den unge poeten Gunnar Ekelöf fanns inget av den varan. Ekelöf var börsmäklarson från Östermalm, uppträdde i tweedkavaj och golfbyxor – en kuf med tunt hår och stort äggformat huvud. Hans debutdiktsamling från 1932, ”sent på jorden” – naturligtvis stavad med de obligatoriskt trendiga små begynnelsebokstäverna – var visserligen så revolutionärt modernistisk som någon kunde begära, men det var en dekadent, kryptisk och introvert modernism som man verkade behöva tre betyg i litteraturhistoria för att fatta. Något rejält och proletärt såg man inte skymten av.

Men nu, 1934, snackades det om att Ekelöf skrev en ny sorts poesi, mer jordnära, tillgänglig och livsbejakande. Och den som ville ha en bekräftelse på D H Lawrences läror kunde peka på att det hade att göra med att den skygge och världsfrånvände överklasspojken för första gången i sitt 27-åriga liv kunde glädja sig åt ett tillfredsställande sexuellt förhållande.

Föremålet för hans dikter var hans fästmö sedan ett år tillbaka, 24-åriga konstskolestudenten Irma Ahlström från Malmö. Den som vill kan numera läsa Ekelöfs kärleksbrev till henne på Lunds universitetsbibliotek – flämtande, intensiva utgjutelser av en briljant ung man som kallar sig själv för ”en liten hund fastbunden vid ingången av affär”. Eller så kan man slå upp hans samlade skrifter och läsa dikten som Ekelöf hade tillägnat Irma i samlingen som skulle komma ut till hösten, samtidigt som deras giftermål var planerat: ”Väck mig till sömns i dig/Väck mina världar till dig/Tänd mina döda stjärnor/Närmare dig.”

Den var den dikten som Eyvind Johnson fått syn på, sedan Ekelöf glömt den i valsen på en skrivmaskin i en ateljé som tillhörde Johnsons vän, konstnären Stig Åsberg. Det var den som fått Johnson att bestämma sig för att överklassesteten ändå kunde vara värd att lära känna – kanske hade han trots allt feeling för det äkta och livsbejakande.

Eyvind Johnson. Foto: Roland Jansson/DN/TT

Eyvind Johnson Författare (1900–1976). Debuterade 1924 med ”De fyra främlingarna”, fick ett genombrott med sviten ”Romanen om Olof” (1934–1937). Ledamot i Svenska Akademien 1957. Nobelpriset i litteratur (delat med Harry Martinson) 1974. Visa mer

Ekelöf bjöds in till Johnson i Råsunda, gjorde omedelbar succé i de nya kretsarna och gick snart som son i huset hemma hos gängets kollektiva värdpar, Knut Jaensson och Tora Dahl på Parkvägen. Det festliga livet där speglas i Ekelöfs första tackbrev till värdarna:

”Slutet blev ju litet livligt, hoppas att vi inte bar oss alltför illa eller fånigt åt. Jag minns bara att Irma dansade solo, vilket hon ångrar, och att jag sparkade Eyvind, tyvärr men utan sämre avsikter. Nånå, så där blir det ju alltid.”

Men i den lilla kretsen började det snart spridas rykten om att andra krafter var med i spelet. Raffinerat nog tycktes det inte som om Ekelöf var ensam om sin dragning till flickan som väckt hans sensualism. Det började snart bli uppenbart för alla, utom för Ekelöf själv: Eyvind Johnson limmade på hans fästmö.

Det var, på ett sätt, en historia som alla ryckte på axlarna åt. Var det inte kärleken som bröt fram, drifterna som måste lydas, på exakt samma sätt som Johnson skrivit om? Och var det inte en sorts klassrevansch som utspelade sig? En sorts motsvarighet till lärofadern Lawrences berättelse om lady Chatterley och hennes skogvaktare, när fattigpojken Eyvind erövrade borgardottern Irma från överklasspojken Gunnar? Ekelöf som var så världsfrånvänd och vilsen, som aldrig slagits om flickorna vid en dansbana, som till och med, visste skvallret att berätta, fått sin förra fru snodd av Karin Boye – av en kvinna! Synd om den stackaren, men på sätt och vis fick han skylla sig själv. Han såg ju inte vad som utspelade sig mitt framför ögonen på honom.

Stig Åsberg, som känner alla de inblandade, tycker att det närmast är en naturgiven process. Jämfört med den vitale Eyvind verkar Gunnar slö och viljelös. Eyvind är karl, ingen hundvalp. Han är också, reflekterar Åsberg i efterhand, ute efter att förverkliga sitt eget program: ”Han såg det som litteratur.” Eyvind kurtiserar öppet Irma och behandlar den blåögde Gunnar med förnedrande nonchalans.

På en fest sitter Eyvind och Irma i en soffa och pratar, när Gunnar kommer in i rummet. Eyvind är helt ogenerad.

– Här sitter jag och flörtar med Irma, säger han till Gunnar. Var hon lika hårdflörtad för dig?

Så återger Knut Jaensson en händelse under en festkväll. Vill man få en aning om precis hur vilseledd Ekelöf var kan man fortfarande, i förlagets arkiv se originalmanus till den diktsamling han skulle publicera hösten 1934. Två av dikterna, var avsikten, skulle tillägnas Eyvind och Irma. Den som dediceras till Johnson heter ”Sång för att leva bättre” och är uppenbart inspirerad av det ”livsbejakande” budskapet i Johnsons roman ”Regn i gryningen”. Hela diktsamlingen heter ”Dedikation” – ett uttryck för Ekelöfs nya ambition att vända sig utåt med sin poesi, att tilltala människor direkt med sina dikter. Den var, som han senare formulerade det, ”ett socialt försök”. Och så byggde alltsammans på en grym missuppfattning av den omvärld han nu äntligen skulle vända sig till!

Gunnar Ekelöf. Foto: Anna Riwkin/Universitetsbiblioteket i Lund.

Gunnar Ekelöf Författare (1907–1968). Debuterade med diktsamlingen ”sent på jorden” 1932 och fick sitt genombrott med ”Färjesång” 1941. Till hans mest kända verk hör diktsamlingen ”Non serviam”. Invaldes 1958 i Svenska Akademien. Visa mer

Det var en grym missuppfattning, det blev snart klart för alla i kretsen. Eyvind och Irma hade inte bara en affär bakom Ekelöfs rygg. Nej, de hade gjort upp en plan som gick ut på att de skulle hålla förhållandet hemligt tills Gunnar och Irma hunnit gifta sig. Först som gift räknades en ung kvinna i 1934 års Sverige som vuxen och fri från sin familj. På detta vis skulle Irma komma loss från sin stränge far i Malmö, och sedan vara fri att skilja sig. Eyvind skulle enligt planen själv skilja sig från sin fru och sedan gifta om sig med Irma. Omoraliskt? Samma scenario som i ”Regn i gryningen”. Kasta bagaget, så att den Nya människan skulle kunna födas.

Men så såg inte omgivningen på det. Otrohet var en sak, intriger bakom ryggen på en kamrat var en annan. Stig Åsberg hörde av sig till Knut Jaensson och besvor honom om att berätta för Ekelöf: du och Tora har ju blivit som föräldrar för honom. Jaensson, som för att komplicera historien ytterligare, hade fått höra om Johnsons planer under tysthetslöfte, drog öronen åt sig.

Snart förenklade Ekelöf det hela genom att komma till sitt nya föräldrapar och undra vad det var som pågick. Dummare var han ju inte än att han till slut hade märkt att det tisslades och tasslades runt honom, att samtalen tystnade när han kom in i rummet.

Jaensson och Dahl kunde inte tiga längre, utan berättade allt. Ekelöf sade sig vara lättad: äntligen fick han bekräftelse på något han känt på sig men inte vågat inse. Han ringde upp Irma och slog upp förlovningen. Dedikationerna till Irma och Eyvind försvann i diktsamlingens slutkorrektur. ”Sång för att leva bättre” hade fått en skärande biton.

Tidigare opublicerad bild: Gunnar Ekelöf och Irma Ahlström på skidsemester med vänner, bland andra poeten Erik Blomberg, i Jämtland påsken 1933. Foto: Privat/Universitetsbiblioteket i Lund

När den första chocken väl gått över är Ekelöf en krossad man. Han super dagarna igenom, sitter uppe till sent på nätterna ute på Parkvägen och tvingar Tora Dahl att följa med den halvmilslånga promenaden in till Lidingöbron när han någon gång vågar sig in till stan.

Historien väckte indignation i hela kretsen. Eyvind Johnson fann sig mer eller mindre utstött. Många hade samma känsla som Erik Asklund formulerade i ett brev till gärningsmannen flera år senare: ”Min aktning för dig upphörde sommaren 1934.”

Förgäves försökte Eyvind hävda den primitivistiska etiken, att detta var en historia bortom gott och ont. Skakad över den sociala katastrof som drabbat honom skyllde han i ett brev till vännen Harry Blomberg på inblandningen från utomstående: ”Sakförhållandet är helt enkelt det att de lagt sig i mina göranden och låtanden. Saker som jag själv skulle tagit hand om har dragits ut på stan och förevisats.” Särskilt skyllde han på Tora Dahl, som han anklagade för att ha förstört hans anseende.

Denna de brunstiga hanarnas värld hade två roller för kvinnor: den unga förförerskan och älskarinnan, i detta fall spelad av Irma Ahlström – och så modern och hushållerskan, som också kunde förutsättas vara avundsjuk på sina yngre och vackrare rivaler om den härskande mannens gunst. Rollen som missunnsam skvallerkäring tilldelades nu Tora Dahl. ”I sina böcker är Eyvind för begåvad för att tillgripa sådana schabloner”, reflekterade hon i sin dagbok. ”I livet är han inte lika nogräknad.”

Historien hade följdverkningar i många år framöver. Karl Vennberg, som började umgås i kretsen tio år senare, mindes den ”polemiska temperaturen” som fortfarande rådde när den ”uppslitande konflikten” avhandlades. Drömmen om den befriande kärleken lämnade ett par stukade människor efter sig.

I sina memoarer från 1978 var Tora Dahl fortfarande rörande angelägen att befria sig från misstanken att ha agerat skvallerkäring – det var Knut, bedyrade hon, som avslöjat sanningen om Eyvinds intriger för Gunnar. När Olof Lagercrantz besökte den 95-åriga Tora Dahl på hennes sista vårdhem gav hon en mindre friserad och troligen sannare bild av händelseförloppet:

”Det var Knut som berättade för Gunnar om Eyvinds förhållande till hans fästmö men Gunnar kom till Tora som sagt och frågade vad hon visste och då hon bekräftade ringde Gunnar till Eyvind och sa att han hört från Tora, så att Tora fick lida oförskyllt av Eyvinds hat.”

Vad gällde Ekelöf skrev han av sig den omedelbara känslan att vara utlämnad åt andra människors löje i dikten ”Nattvandring” – ”en gäckbild såg du av dig själv”. Historien betydde ”en tvåårig period av brustenhet” som han själv formulerade det efteråt. Hans drickande tilltog och höll vid flera gånger under trettiotalet på att leda till hans undergång. Ekelöf menade att hans produktion på trettiotalet var ett sätt att försöka hantera affären.

Förödmjukelsen drev honom till ett uppskruvat, ”helgonromantiskt” tonfall som han efteråt barskt dömde ut som ”överkompensation” och ”skitextatiskt”. Men katastrofen påverkade honom nog på ett djupare plan. Om ”Dedikation” varit ett ”socialt försök”, ett försök att vända sig utåt med sin poesi och tilltala människor han älskade och beundrade, var givetvis sveket från just dessa människor en bekräftelse av alla hans misantropiska och svartsynta sidor: det ”outsiderskap” han senare alltid skulle odla.

Eyvind Johnson, å sin sida, återvände till sin familj och kastade sig i armarna på det politiska engagemang som 1930-talet gav många tillfällen till. Enligt Stig Åsberg skrev han flera år senare ett brev till Ekelöf och bad om förlåtelse för sitt agerande. Han berörde aldrig historien i sina verk trots – eller kanske just för – att den måste ha drabbat honom på djupet.

När det gällde att litterärt behandla självbiografiskt material var Johnson, som Birgit Munkhammar, formulerade det en ”hemligskrivare”. Trots allt är det en avgrundsdjup skillnad mellan den pubertala driftsromantiken i ”Regn i gryningen” och bredden och djupet i ”Romanen om Olof” som kom omedelbart efteråt. I ”Nattövning” från 1938 låter han sitt alter ego, Mårten Torpare, reflektera över sitt gamla primitivistiska ideal:

”De djupa instinkterna hos mänskan – de som kan rädda henne undan förflackning. Ett slags tro på blodet, på gräset, på molnen, på regnet, på den ohämmade utlevelsen – Vad allt detta var långt borta efter några år!”

Tidigare opublicerad bild: ”Gunnar 1933 Höllviken” står det på baksidan av fotot på Gunnar Ekelöf. Foto: Privat/Universitetsbiblioteket i Lund

Gunnar Ekelöf dog 1968, Eyvind Johnson 1976, Tora Dahl 1982. Så blev Ivar Lo, som inte ens deltagit i dramat, siste man på plan, den som fick berätta historien.

Det gör han på sitt typiskt sardoniska sätt och i en version som är uppenbart tillrättalagd – det är till exempel helt osannolikt att han, i den lilla värld som de unga Stockholmsförfattarna rörde sig, inte skulle ha hört om historien på de tre år som förflutit innan han bodde granne med Ekelöf. I själva verket är Ivar Lo-Johanssons variant ett sista led i den långa uppgörelsen med forne vännen Eyvind Johnson som Hans Lagerberg har skrivit om i sin bok ”Ivar och Eyvind”.

Det var, pikant nog, just i en konflikt om vilket som var det rätta sättet att behandla den fattiga, enkla bakgrund de hade gemensam, som lett till att de först blivit osams. Konflikten hade eskalerat till att handla om vem som var den störste – den mest äkta – av trettiotalets proletärförfattare och i förlängningen vem som hade rätt att berätta historien om dem. Ivar Lo hade, med en ryktbar formulering, avfärdat Johnson som en ”konfektgosse”. Denna sista skildring av nidingsdådet mot Ekelöf var också ett sista hugg mot den döde rivalen.

Men den är dessutom ett subtilt sätt att göra narr av den andre gamle vännen. Ekelöf är överklasspojken, den fine och veke morsgrisen som inte kunnat hävda sig bland de stora pojkarna. I Ivar Los skildring gråter han som ett barn där han sitter på krogen, ett hjälplöst offer för hämndkänslor han inte vågat leva ut: ”Hans krafter hade inte räckt till för att han värdigt hade kunnat kvittera kollegans svek. Jag var säker på att han velat mörda honom.”

Om igen bedöms Ekelöf med proletärförfattarnas grabbiga värdeskala: hanen som varit för vek för att kunna behålla sin hona. Hans ”kraftlöshet” antyds ha med hans klassbakgrund att göra och gå igen även i hans poesi. Ekelöfs poesi är ”privat och kryptisk”, förklarar Ivar Lo – som nu möjligen hade glömt den hyllande recension han skrivit om ”Dedikation” femtio år tidigare.

I machomännens konkurrens bland trettiotalets författare blir till slut Ivar Lo segraren – utsedd till vinnare av sig själv.

Och Irma Ahlström, kvinnan som tuppfäktningen gällde? Det ingår i sakens logik att hennes version av hela historien förblev oberättad. Hon återvände till Lund, där hon gifte sig med förlagsmannen Simon P G Bengtsson och arbetade som teckningslärare. Ekelöfkännaren Anders Mortensen, som fick en kort intervju med den då nästan åttioåriga kvinnan, hade det tydliga intrycket av en människa som sökt obemärktheten. Systersonen Per Dahlgren minns en kär moster, fortfarande ”spjuvrig och spillevinkig”, omgiven av rykten om en äventyrlig ungdom

Jesper Högström är DN-medarbetare och författare. I augusti kommer hans biografi ”Jag vill skriva sant. Tora Dahl och poeterna på Parkvägen” (Weyler).

Läs fler författardokument:



”I hemliga dagboken berättade hon om affärerna med de kända författarna”

”Postmästarfrun som skrev sig ut ur äktenskapets tristess”