Tro och förtryck bakom järnridån i ”Servants”

Drama ”Servants” Regi: Ivan Ostrochovsky Manus: Rebecca Lenkiewicz, Marek Lescák, Ivan Ostrochovsky. I rollerna: Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov, Milan Mikulcík m.fl. Längd: 1 tim 20 min (från 15 år) Språk: slovakiska. Biopremiär 27/11. Kan strömmas från och med 4/11. Visa mer

I fuktig nattlig dimma rullar en bil in i tunneln under en järnväg. Ett till synes oändligt godståg far med distorterat gnissel över viadukten. Bagageluckan öppnas, och i några bilder som hämtade från en gangsterfilm lämpas ett lik av vid vägkanten. Och därpå bilden av skor som spolas rent från lera och blod.

Det blåser en iskall vind från tidigt tjeckoslovakiskt 70-tal i slovakiska Ivan Ostrochovskys ”Servants”. Det är något år sen den sovjetiska invasionen och under den listiga titeln döljer sig ett strängt formulerat kammarspel, i svartvitt förstås, om förhållandet mellan katolsk kyrka och kommunistisk stat, mellan tro och moral.

Föga förvånande finner man Rebecca Lenkiewicz bland manusförfattarna, den brittiska dramatikern som skrev manus till polske Pawel Pawlikowskis Oscarsvinnare ”Ida”. Men här är huvudpersonerna inte en ung kvinna, utan de två vännerna Juraj (Samuel Skyva) och Michal (Samuel Polakovic) som reser till Bratislava för att studera till präster vid stadens omtalade teologiska seminarium.

Deras vänskap ställs på hårda prov, medan det jäser bland några av de unga seminaristerna. De lyssnar på Radio Free Europe, de träffas på hemliga möten utanför den instängda och strängt kontrollerade miljön. De är ständigt övervakade av säkerhetstjänsten och av seminariets rektor som medlem i Pacem in terris. Det är den organisation som bildades 1971 och som i ett slags perverterad form av påven Johannes XXIII:s bud om fred på jorden bortom politiken tänktes åstadkomma borgfred mellan den kommunistiska överheten och en lika strängt styrd kyrka.

Allt formuleras i renskalade, stillastående, tysta och drabbande bilder, allt ifrån rundpingisen och fotbollsspelet i den asketiska miljön till den av psoriasissjuka ”Dr Ivan” som med sitt stetoskop har att bedöma om hjärtat slutat slå på de revoltörer som förts bort.

Han spelas av rumänske Vlad Ivanov, illavarslande i varje ögonblick, som ville Ivan Ostrochovsky betona att maktspelet mellan kommunistisk stat och katolsk kyrka ingalunda isolerades till Tjeckoslovakien. Och i rollen som de båda prästseminaristernas andlige vägledare syns tjecken Milan Mikulcík.

Finstilt, kanske alltför finstilt, påminns man om påtryckningsmetoderna. Löften om större lägenhet. Hoten om att stänga seminariet eller föras bort till viadukten. Straffet att tvångsenrolleras i den regimtrogna armén. Den rituella supen för att bekräfta en överenskommelse, som man absolut inte får säga nej till. Här bjuds ingen lättnad förrän instängdheten och tystnaden bryts av Bach-tonerna till eftertexterna.

Det är korthugget, effektivt och en påminnelse om en inte avlägsen europeisk tid, som i den valda formen för ”Servants” också saknar en för publiken tillfredsställande slutpunkt.

Se mer: Tre andra filmer om tro: ”Den yttersta domen - livsdramat Andrej Rubljov” (1966), ”Gudar och människor”(2010) och ”First reformed” (2017).

