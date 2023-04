Trösterik och levande Ellen Krauss på Södra teatern

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Ellen Krauss Scen: Södra teatern. Visa mer Visa mindre

Ellen Krauss har många källor att ösa ur. Den 23-åriga singer/songwritern från Vallentuna har beskrivit sin musik som lika delar influerad av papparock à la Creedence Clearwater Revival och indiepop som Kings of Leon. Utöver det finns ett tydligt drag av den mest välproducerade radiopoppen – Robyn, Justin Bieber och Laleh.

Den kombinationen har gett henne lovord från amerikanska Billboard och priser från både Denniz Pop awards och P3 Guld. Nu är det dags för den första Sverigeturnén i egen regi. Hon kliver på Södra teaterns stora scen och berättar att hon är nervös. ”Mormor är här”, säger hon på djup stockholmska och tackar lite för många gånger för applåderna.

På scen förvandlas de många genrerna till en enda: country. Krauss bär en stor flanellskjorta och inleder med att vrida om ”Often” – som i inspelad form påminner om Post Malones mest poppiga låtar – till ett crescendo av varma reverbgitarrer och hammondorglar. Snart visar det sig att varje låt slutar på ungefär det sättet: ”New York”, som hon skrev när hon var 16, ”Bali”, som kastar av sig alla elektroniska element och ”Silver spoon”, där hennes sångröst får briljera.

Det är trösterikt, levande och bra. Enda gången det fallerar är när hon i stället väljer att lyfta fram sina tydliga popelement. De dämpade oktaverna i ”No talk” för tankarna till Ed Sheeran på ett inte så smickrande vis. Beatsen i ”On the bus” hör hemma någon helt annanstans än på den här scenen, trots att bandet gör dem på ett tajt och lekfullt sätt.

Men det är randanmärkningar. Med melankoliska kärlekssånger som ”Shouldn't i just let you know” och ”Tie me down” skriver Ellen Krauss in sig själv i en levande svensk countrypoptradition bredvid artister som Sarah Klang och Moonica Mac. Låtar från det nya album som skulle släppas i samband med turnén, men av någon anledning inte har gjort det, pekar i samma riktning.

När Krauss tackar för sig gör hon det med reflektioner om att ha musik som yrke och varma tacktal till sitt ”team”. De höga ambitionerna är på sin plats.

