Trots mångmiljonbidrag ratas balettskolans flickor på elitgymnasiet

Kungliga svenska balettskolan (KSB) har en uttalad ambition att forma morgondagens dansare. Men ingen av de åtta flickorna i klass nio kom in på klassisk balett på skolans gymnasium – som har de enda yrkesdansarutbildningarna i Sverige. Av klassens totalt elva elever kom de tre pojkarna in.

– Det är ju jättetråkigt, för tjejerna framför allt. Jag försöker prata med de som vill och hjälpa till. Det är inte första gången det här händer och förmodligen inte sista gången heller, säger Cecilia Selander Moss, konstnärlig chef och biträdande rektor på KSB.

Grundskolan ska ge eleverna förutsättningar att komma in på elitutbildningen, skriver Skolverket på sin hemsida. För de utvalda eleverna står dans på schemat fem eller sex dagar i veckan. Flickorna och pojkarna är uppdelade i två grupper med olika lärare, även om de också har dansklasser ihop.

Du säger att det inte är första gången detta händer. Borde inte skolan se till att era egna elever klarar de krav som ställs för att komma in på ert eget gymnasium?

– Jo, det kan man tycka. Men det finns aldrig några garantier. Vi tänker självklart alltid på vad vi kan göra bättre, för vi vill ju att allihop ska komma in. Folk kanske frågar sig om vi har rätt lärare, men det är samma lärare som niorna hade förra året och då kom nästan alla in, säger Cecilia Selander Moss.

Problematiken rör enbart baletten. Till den andra av de två nationella profilerna som ges på KSB:s gymnasium, modern nutida dans, klarade tio av elva sökande provet. Enligt Cecilia Selander Moss valde fem av de åtta flickorna balett som fokusområde i nian, då eleverna för första gången får välja vad de främst vill satsa på.

– Utan att förringa det ena eller andra är vårt ansvar att de ska vara förberedda för en av profilerna på gymnasiet, säger hon och fortsätter:

– Den externa juryn tar också ställning till om eleven på tre år kommer att kunna utvecklas till att bli en dansare som kan jobba på de stora, klassiska kompanierna. Det är ett väldigt litet nålsöga.

Cecilia Selander Moss, konstnärlig chef och biträdande rektor på KSB, säger att man satte in åtgärder för niondeklassen under höstterminen, som extra styrketräning. Foto: Robin Bäckman

I den svenska skollagen finns ett särskilt utrymme för dansskolorna, och regeringen har beslutat att den gymnasiala elitutbildningen ska hålla måttet internationellt. Staten har ett speciellt avtal med Stockholms stad om den kommunala skolans dansundervisning.

De senaste sex åren har totalt över 32 miljoner kronor lagts på grundskolans dansutbildning genom statliga bidrag. Under samma period har den gymnasiala elitutbildningen fått totalt nästan 76 miljoner kronor – vilket gör att KSB fått nästan 108 miljoner i särskilda skattemedel. Enligt en regeringsförordning ska pengarna täcka extrakostnader för sådant som danslärare, anpassade lokaler och förstärkt elevhälsa.

– De här pengarna går ju även till den samtida dansutbildningen. Och det finns inga garantier. Det spelar ingen roll hur mycket pengar man lägger på någonting, det kommer att vara dippar ibland och toppar ibland, säger Cecilia Selander Moss.

Preliminär antagning till KSB Den preliminära antagningen till Kungliga svenska balettskolans gymnasium beslutades den 17 mars 2022. Till klassisk balett dök 43 sökande upp till antagningsproverna och 13 klarade slutprovet. Elva sökande kom från KSB:s grundskola och tre fick ja av juryn, motsvarande 27 procent. Till modern nutida dans kom 47 sökande till antagningsproverna och 26 klarade slutprovet. Elva sökande kom från KSB:s grundskola och tio fick ja av juryn, motsvarande 91 procent. Elever som kommit in på båda profilerna kan bara tacka ja till en. Läsåren 2015/2016 till 2018/2019 antogs totalt 48 procent av alla sökande från Kungliga svenska balettskolan till balettlinjen på gymnasiet, och 34 procent till modern nutida dans, enligt en utvärdering av Skolverket. Källa: Skolverket Visa mer

DN har pratat med föräldrarna till en av de 15-åriga flickorna som inte kom in på gymnasiets balettlinje. Pappan säger att hans dotter är en klassisk balettdansös och att det är hennes tänkta karriär.

– Hon gick ju på KSB för att förbereda sig för gymnasiet och tränas in på skolan. Men det var tydligen inte bra. Risken nu är att hon tappar lusten, säger han.

Båda föräldrarna, som vill vara anonyma, säger att de känner sig lurade.

– Jag tror att utbildningen har brustit. Hade några kommit vidare och andra inte, då hade jag förstått det bättre. Men alla kan ju inte vara dåliga, säger pappan.

– Det ser ut som att de hade bestämt sig för att kassera de här barnen redan i sjuan. Hur kan man efter sex dagars dans varje vecka ligga efter? Varför har ingen reagerat? säger mamman.

Ingen av de åtta flickorna i nian på Kungliga svenska balettskolan fick godkänt på dansproven till balettlinjen på gymnasiet. ”Inte första gången,” säger skolans konstnärliga chef Cecilia Selander Moss. Foto: Robin Bäckman

Enligt de båda föräldrarna har de inte fått någon hint om att deras barn halkat efter under högstadiet, och de anser att undervisningen har slarvats bort. Även dottern blev chockad över att bli nekad en plats.

– Vi har matats med lovord om att allt är så fantastiskt, att det finns alla möjligheter för en jättekarriär. I stället har de krossat barnen som de tagit sig an, säger mamman.

I åttan och nian har dansbetygen varit ganska lika för alla klassens elever. De åtta flickorna har i stort legat på mellan B och C, jämfört med främst A och B för de tre pojkarna.

Enligt Cecilia Selander Moss rör det sig inte om glädjebetyg, utan om att dansbetyget täcker allt från klassisk balett till modern samtida dans, scenisk verksamhet och jazz. Dessutom tittar lärarna på utvecklingskurvan, till skillnad från juryn inför elitgymnasiet som bedömer utifrån dansproverna.

Påståendet att skolan medvetet skulle ha kasserat eller krossat barnen kallar hon ”vansinnigt”, men säger sig förstå att föräldrar reagerar. Hon säger också att skolan satte in extraresurser för niondeklassarna under höstterminen, som styrketräning och lektioner under jullovet.

– Vi känner med de här unga tjejerna och killarna. Vi gör allt vi kan för att det ska gå så bra som möjligt för dem.

Ett antal danspedagoger som DN varit i kontakt med, som också vill vara anonyma, anser att skolan brottas med strukturproblem och att åtgärderna som sattes in var otillräckliga. Detta trots att ledningen ska ha larmats av anställda om att flickorna inte höll takt med pojkarna.

Cecilia Selander Moss håller inte med, och betonar att olika lärare har olika åsikter om vad som borde ha gjorts för eleverna.

– Vi försöker utmana dem med rätt saker på rätt nivå, så att de inte skräms, skadas eller får dåligt självförtroende.

Enligt den konstnärliga chefen ser skolan samtidigt över situationen i efterhand, bland annat med diskussioner i lärargrupperna och ledningen. En punkt de tagit fasta på är att i framtiden inkludera föräldrarna mer – framför allt i samband med skolans utvärderingar av eleverna varje halvår. KSB har tagit fram en modell för återkoppling som ska tas upp med både föräldrar och elever.

– Det tycker jag verkligen att vi kan göra bättre, och det kommer vi att börja med redan till våren, säger Cecilia Selander Moss.