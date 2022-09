Trots skyhöga ambitioner blir John Legends nya dubbelalbum märkligt anonymt

Soulpop John Legend ”Legends” (Republic/Universal) Visa mer

Det är, ärligt talat, lite svårt att få grepp om John Legends musikaliska universum. Särskilt på detta hans åttonde album. Till omfånget är ”Legend” ett dubbelalbum beståendes av två dussin låtar som kränger från sexig soul till snuskig rap, från kitschiga popballader till elektroniska, åttiotalsdoftande dansgolvsfyllare.

Själv beskiver den fyrtiotreåriga världsstjärnan från Springfield, USA, skivan som ”något av det bästa jag gjort, fullt av skaparlust och äventyr”. I intervjun med DN från i somras talade John Legend vidare om att befinna sig i kreativ högform. Pandemin gav honom mer tid för eftertanke, liksom för långa sessioner i studion. Men frågan är om han, som också axlat producentrollen tillsammans med Ryan Tedder (Adele, Beyoncé), inte suttit därinne och snidat sina låtar till perfektion... lite väl länge?

Att ambitionerna på ”Legend” är skyhöga märks på ansatsen, liksom på den glänsande listan av gästartister – där Saweetie, Amber Mark och Jazmine Sullivan står för riktigt fina prestationer. Över lag ger de karaktär till en ljudvärld skapad av en artist som inte borde kännas så här anonym nästan två decennier in i karriären.

Låten ”Love”, om en giftig, men passionerad kärlek, lyfter exempelvis i dialogen mellan Legends ofta rara röst och Sullivans vokala desperation. I mötet dem emellan finns en angelägenhet och en friktion, som Legend tyvärr sällan lyckas frambringa på egen hand. Visst är han är otroligt begåvad och sjunger som en gud, men temana (som att vänta och längta, sukta och flukta efter olika kvinnor) blir aningen långrandiga i längden.

Inledande uppvaktnings-/sexlåten ”Rounds” med rapparen Rick Ross känns faktiskt helt tondöv, medan den upplyftande reggaetakten i ”I want you to know” är för schablonartad för att bli något annat en ljum pastisch.

Bäst är Legend i stället när han sjunger souligt om kärlek, svek och försoning över en glidande gitarr eller en elegant pianoslinga, som i ”Memories”. Allt medan ”Wonder woman” blir en fin, lekfull kärleksserenad, som känns egen just för att den inte försöker vara något den inte är.

Bästa spår: ”Wonder woman”, ”Love” (med Jazmine Sullivan)

