Trump och diktaturens härskarteknik

På 1990-talet reste den amerikanska antropologen Lisa Wedeen i Syrien, som då styrdes av diktatorn Hafez Assad. Det var en brutal och samtidigt bisarr regim. Den som avvek från det förväntade försvann in i tortyrceller i månader, år, decennier utan att de anhöriga fick någon som helst information. Samtidigt var gator och torg fullsmetade med patriotiska affischer med löjliga, pompösa lovord över regimen. Så till exempel hyllades Hafez Assad som ”världens största kemist” (han hade en examen i kemi).

Wedeen slogs av att förnuftiga, och i privatlivet självständigt tänkande människor, upprepade regimens meningslösa och uppenbart absurda slagord.

”I samma ögonblick som du lämnar ditt hem frågar du dig: vad vill regimen?” förklarade en syrier för Wedeen.” Det blir en kamp om vem som kan hylla regimen mest och bäst. Människor tävlar med varandra ...det blir ett eget språk”.

Lisa Wedeen drog slutsatsen att i de hyllningar som människor förväntades överösa Assad-styret med var absurditeten själva poängen. ”Regimens makt bygger på dess förmåga att prägla in nationella fiktioner och få människor att säga saker de annars inte skulle ha sagt”, skrev hon i studien ”Ambiguities of domination”. ”Lydnaden gör människor medskyldiga; den snärjer in dem i självförstärkande dominansrelationer, och gör det därmed svårare för dem att se sig själva bara som offer för statens nycker.” Målet var inte att skapa äkta övertygelse, övertygelsen skulle bara vara ett utanverk, det Lisa Wedeen kallar politikens ”som om”.

Jag har blivit påmind om Assads ”som om” efter det amerikanska valet, när Donald Trump fortsatt att insistera på att det presidentval han förlorat ska annulleras på grund av massivt valfusk. Det är en begäran, utan stöd av någon bevisning, som i sin radikala ambition att underminera förtroendet för den amerikanska demokratin är lika absurd som oroande.

Vad är Trump ute efter när han framför dessa löjliga anklagelser? Tror han verkligen att valet ska vändas upp och ner? Lägger han bara grunden till en framtida berättelse om den förorättade, ett narrativ som han sedan kan samla stöd kring, som kan göra honom till stjärnan i konspirationsmediernas ekosystem? Eller har absurditeten i hans anspråk de republikanska eliterna som målgrupp? Detta är trots allt ett test för dem och ett svårt dilemma: spelar de med blir de nedsmetade av hans lögner, spelar de inte med har de förrått Trump och han kan vända sin väljarbas mot dem.

Det var talande att de första timmarna efter att Trump kommit med sina grundlösa påståenden var det få ledande republikaner som reagerade. Men när Trumps familj började anklaga dem för förräderi kunde man se hur ledande senatorer, inklusive senatsledaren Mitch McConnell, gled över till att bejaka Trumps fiktioner och agerade ”som om” hans anspråk vore trovärdiga. De kan mycket väl ha det betydelsefulla januarivalet i Georgia i tankarna, där det avgörs vilka som får kontroll över senaten, och vara rädda för att alienera Trumps kärnväljare.

Men kan de vara på väg att lägga krokben för sig själva? Republikanerna har också ett annat dilemma, ett dilemma politiska partier står inför när de förlorat ett val med knapp marginal. På sätt och vis är det lättare att veta vad man ska göra efter en stor förlust. Då är det uppenbart att det som krävs är storstädning och strategibyte.

Men om man gör ett bra val och förlorar knappt kan det vara svårt att avgöra vad man ska behålla och vad man ska kasta överbord. Vilka delar av strategin var det som var framgångsrika och vilka kontraproduktiva? Klarade sig republikanerna bra tack vare Trump eller skulle de ha kunnat lyckas bättre utan honom? Röstade väljare på dem tack vare hans politiskt inkorrekta retorik och hämningslösa förnekanden av fakta, eller la hans lögner och förolämpningar hämsko på viljan att rösta på Republikanerna?

Avstod människor som gillar hans ekonomiska politik, som teoretiskt sett vilken republikansk kandidat som helst skulle kunna göra till sin, från att rösta eftersom de uppfattar honom som personligt frånstötande? Eller drog han in röster från människor som annars aldrig skulle ha röstat republikanskt?

Något liknande hände i Storbritannien när Labour 2017 förlorade valet med knapp marginal. Hade partiet varit nära att vinna för att det lockat till sig en bred koalition av väljare som var upprörda över Brexit? Eller var partiet populärt tack vare sin allt mer vänsterinriktade ekonomiska politik? Vilket var det rätta vägvalet, ideologisk flexibilitet eller ideologisk rigiditet? Partiet bestämde sig för att det måste bli ännu mer ideologiskt renlärigt och vänsterprofilerat – och kollapsade omgående i nästa val.

Betyder det att det kan vara ett misstag av Republikanerna att spela med i Trumps ”som om”? Tidiga opinionsundersökningar visar att 67 procent av dem som uppger sig vara Trumpväljare gillar hans sätt att förhålla sig till valresultatet, och 47 procent tror till och med att han vann.

Men hur reagerar de andra potentiella republikanska väljarna, de som respekterar de amerikanska institutionerna och högaktar valprocessen, tror på fair play och tycker att man under värdiga former ska erkänna ett nederlag? Kommer de att känna sig främmande inför hans sätt att uppträda och sedan rösta mot sitt eget parti, eller åtminstone avstå från att rösta. De senaste opinionsundersökningarna visar att 80 procent av amerikanerna anser att Biden vann valet och ignorerar Trumps vägran att erkänna sig besegrad.

Och ju mer Trump attackerar de amerikanska demokratiska processerna ju fler blir de demokrater och oberoende väljare som motiveras att rösta. USA är trots allt inte Hafez Assads Syrien, inga väljare behöver vakna upp på morgonen för att fundera över vad regimen förväntar sig av dem. Men ledande republikaner har, som människorna i Wedeens ”Ambiguities of domination”, gjort sig medskyldiga. Också detta kan vara Trumps mål: om han faller ska de dras med i fallet, insnärjda i hans fantasier.

Översättning från engelska: Per Svensson

Läs mer:

Jamaica Kincaid: Jag har levt i en snöglob – nu har någon äntligen krossat den

Zeynep Tufekci: Hys inga illusioner om att Trumpismen är död