Tung musik möter tunga känslor i black metal-monolog

Musikperformance ”Heavy as the heart” Manus, regi och medverkan: Josefin Ankarberg Scenografi och video: Anna-Karin Rasmusson Musik: Veronica V-Kaos Setterhall Ljus: Joel Dannerup Dramaturg: Amanda Fromell Röstcoach: David Åkesson Längd: 1 timme och 40 minuter Scen: Moment teater, Gubbängen Visa mer Visa mindre

”Det är bara att följa elgitarren”, lyder uppmaningen i trapporna upp till Moment teaters lilla scen, där Josefin Ankarberg står och riffar lite förstrött. När hon lättar sitt hjärta i enpersonsföreställningen ”Heavy as the heart” blir det både tung musik och tunga känslor. Tonfallet är inledningsvis både kaxigt och trevande på samma gång. ”Jag har alltid älskat hårdrock, men jag har aldrig tidigare spelat hårdrock för en publik”, bekänner Ankarberg. Därifrån ger hon sig ut på en odyssé genom uppväxtens 80- och 90-tal. Vi snackar gitarrkillar, gamla kassettband och hårdrockskaraoke på Pub Anchor.

Men också om sådant som att stå där i flickrummet med sin gitarr och bara njuta av förstärkarbruset. Ena stunden är Ankarberg sjuåringen i blå baddräkt som ser stålmannen i sin egen siluett. I nästa ikläder hon sig rollen som Kirke – så som hon porträtteras av prerafaeliten John William Waterhouse. Hon är gudinnan eller häxan som förför Odysseus under hemfärden från Troja och förvandlar resten av hans mannar till svin. Litteraturen finns där som en fond – från Lorca till Madeline Miller.

Men ”Heavy as the heart” är framför allt en lek med attributen. Inte enbart black metal-genrens liksminkning och låtsasblod, utan även häxkonsternas rökelse och könsroller gestaltade med hjälp av ”audio drag” – röstförvrängande ljudeffekter som för tankarna till Laurie Andersons sätt att framställa olika rollfigurer. Ur detta genomtänkta berättarkaos spränger sig en personlig historia fram. Det handlar om mobbande grabbgäng, det självvalda utanförskapet för den som ändå inte passar in och slutligen om det riktigt tunga: ett självmord och tolvåringen som utsätts för ett sexuellt övergrepp.

Anna-Karin Rasmusson har fyllt det lilla ”black box”-rummet med bråte, videoprojektioner och tv-skärmar som frammanar både performancekladd och musikvideoestetik till nyskrivna låtar av black metal-musikern Veronica V-kaos Setterhall. Så lyckas Josefin Ankarberg förmedla en personligt förankrad och samtidigt allmängiltigt feministisk monolog som även engagerar publiken i growlad allsång.

