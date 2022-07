”Tunna blå linjen 2” premiärvisas på Way out west

Den 18 september är det premiär för den andra säsongen av succéserien ”Tunna blå linjen” i SVT. Men redan i mitten av augusti smygvisas den populära polisserien på Way out west i Göteborg. I andra vändan kämpar poliserna Sara, Magnus, Jesse, Leah, Dani och Faye vidare för att få ihop ett snårigt livspussel med privata relationer och det professionella hundslitet på Malmös gator. Serieskaparen Cilla Jackert drar åt de psykologiska tumskruvarna ytterligare genom att utsätta sina polisfigurer för traumatiska upplevelser.

På långfilmssidan blir det också premiär för ”Avalon”-producenten Erika Wassermans regidebut ”Året jag slutade prestera och började onanera”. I dramakomedin spelar Katia Winter en barnlängtande 39-årig karriärkvinna som tvingas ge sig ut på tidernas mest livsomvälvande identitetstripp när hennes kille (Jesper Zuschlag) plötsligt dumpar henne. På rollistan återfinns även Henrik Dorsin, Nour El-Refai och Bahar Pars.

”Året jag slutade prestera och började onanera”. Foto: Johan Paulin

Way out west visar också Måns Nymans långfilmsdebut ”Stammisar” som är en södermalmsdoftande ensemblefilm om jakten på kärlek – på rim – om vanliga människor som ”försöker hålla sina relationer levande utan att för den sakens skull förlora sig själva.” I den omfattande rollistan återfinns bland andra Carla Sehn, Sofia Kappel, Joel Spira, Linda Pira och Alexander Salzberger.

📷 Carla Sehn och Khalil Ghazal i ”Stammisar”. Foto: Erik Persson

Bland de nya filmtitlar som släpps av festivalen finns också Questloves Oscarsbelönade dokumentär ”Summer of soul” som kretsar kring 1969 års legendariska Harlem Cultural Festival med artister som Nina Simone, B.B. King, Stevie Wonder och Sly & the Family Stone. I dokumentären ”Meet me in the bathroom” av Will Lovelace & Dylan Southern utforskas renässansen för New Yorks musikscen i det tidiga 2000-talet. På festivalen visas också Rita Baghdadis libanesiska ”Sirens” som handlar om mellanösterns första helkvinnliga metal band.

Som DN tidigare berättat, så kommer även Netflix-serien ”Snabba cash 2” och SVT:s verklighetsbaserade storsatsning ”Spelskandalen” att få världspremiär i Göteborg.

Yasmine Garbi och Evin Ahmad i ”Snabba cash 2”. Foto: Johan Bergmark

Film och tv-serier på Way out west Way out west pågår mellan den mellan den 11 och 13 augusti i Slottskogen, Göteborg. Här är ett urval av nya filmer och tv-serier som får premiär under festivalen. Tv-serier: ”Tunna blå linjen”, visas på SVT från den 18 september ”Spelskandalen”, visas på SVT från den 12 september ”Snabba cash 2”, visas på Netflix i höst Spelfilmer: ”Stammisar”, Måns Nyman, biopremiär den 2 september ”Året jag slutade prestera och började onanera”, biopremiär 21 oktober ”Maya Nilo”, Lovisa Sirén, biopremiär 4 november Dokumentärer: ”Alfons bit för bit”, Johan von Sydow ”Dreaming walls - de sista gästerna på Chelsea Hotel”, Maya Duverdier, Amélie van Elmbt ”Fire of love”, Sara Dosa ”Freakscene: The story of Dinosaur Jr.”, Philipp Virus ”Just animals”, Saila Kivelä, Vesa Kuosmanen. ”Meet me in the bathroom”, Will Lovelace & Dylan Southern ”My name is Andrea”, Pratibha Parmar ”Rebellion”, Maia Kenworthy ”Sirens”, Rita Baghdadi På festivalen visas dessutom en rad filmer som redan haft sin premiär, däribland Jacob Frösséns ”Ahmadu”, ”Cow” av Andrea Arnold, Thomas Jacksons ”Historjá” och konsertfilmen ”Hurula live på Cirkus”. Visa mer

”Snabba cash 2” får världspremiär på Way out west

Hannes, Sara Parkman och Cleo till Way out west