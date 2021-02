Tusse Chiza: Mello är det bara gudar som kan göra

När Tusse Chiza tävlade i ”Idol” hösten 2019 var SVT:s Christer Björkman inbjuden som gästdomare i ett program. Schlagergeneralen blev så golvad av Chizas framträdande att han erbjöd honom en plats i Melodifestivalen.

– För mig som tittat på Mello i hela mitt liv så var det helt overkligt att få frågan av Christer. Jag kunde inte tro på det först, men så fortsatte han att säga det backstage, säger Chiza.

Två år och en ”Idol”-vinst senare har drömmen blivit verklighet – på lördag gör Tusse Chiza debut i Melodifestivalens tredje deltävling. Även om 19-åringen knappt har vågat se det som en dröm själv.

– I Mello tävlar ju alla riktiga artister som har kämpat i en massa år. Det skiljer sig från ”Idol”, där kan du traska in i dina vanliga kläder och bara leverera sång. Mello är det bara gudar som kan göra.

Låten han ställer upp med heter ”Voices” och handlar om att allas röster är lika mycket värda. Ett personligt budskap som han bottnar i själv, säger han.

– I vissa perioder har jag känt mig överkörd, jag har känt att jag inte betyder lika mycket som alla andra. Med den här låten vill jag verkligen påminna, ja skrika ut, att alla är lika mycket värda.

Tousin Chiza föddes och växte upp i Kongo-Kinshasa. När han var sju år tvingades han fly landet på grund av krig och kom till Sverige som ensamkommande flykting. Hans biologiska familj blev kvar i landet. Numera bor han i en fosterfamilj i Tällberg i Dalarna.

– På mellanstadiet blev jag mobbad för att jag var annorlunda. Jag var den där ungen som alltid sjöng i trapphuset och hade konstiga kläder på mig, vilket inte uppskattades av fotbollskillarna. Men jag tror faktiskt att det bara gav mig mer bensin att fortsätta. Sedan gymnasiet har jag hittat rätt personer runt mig som jag i stället blir lyft av.

Numret han kommer att tävla med på lördag beskriver han som en klassisk låt med en ”fräsch, cool och modern” inramning.

– Jag är trots allt 19 år, så jag vill inte göra ett traditionellt nummer där man bara står rätt upp och ner på ett podium och sjunger. Så vi har gått åt ett mera modernt håll med mycket rytmer, mörker och könsöverskridande uttryck, säger han och fortsätter:

– Jag gillar att utmana könsnormer. Det kommer att märkas i mina scenkläder bland annat.

Vad är det svåraste med numret?

– Utmaningen har varit att jag ska stå still vissa partier och bara sjunga och kolla in i en kamera. Det är sjukt svårt, jag har ju inte stått still en enda sekund i hela mitt liv. Det är knappt att mina kompisar orkar med mig, säger han och skrattar.

Vilka är dina musikaliska förebilder?

– I grunden finns alltid Jackson 5 och James Brown, det hoppas jag kommer märkas i ”Voices” också. På senare tid har jag inspirerats mycket av Bruno Mars, The Weeknd och Adele.

I juni tar du studenten från musikgymnasiet i Borlänge. Då har du redan hunnit vinna ”Idol” och vara med i Melodifestivalen. Känner du att du redan har gjort allt?

– Nej, jag har mycket kvar att ge. Jag har till exempel inte haft en enda riktig egen konsert. Jag drömmer om att skriva mer musik, släppa ett album, åka på turné och få jobba med musik på heltid. Och så vill jag flytta till Stockholm, jag är sugen på storstan nu.

Vad tror du om dina vinstchanser på lördag?

– Helt ärligt kommer jag inte att vinna. Det här är ju riktiga artister som tävlar. Jag är bara glad över att få vara i Stockholm, dela frukostbord med Charlotte Perrelli och njuta av min naturella kvarg. Det räcker gott för mig.

