Tusse Chiza: Nu ska jag bli världsartist

Tusse om…

sitt framträdande: Jag vaknade hes på lördagen, så jag har varit jätteorolig för att sången inte skulle hålla. Jag tänkte att det får gå som det går så länge jag njuter. Men det gick verkligen över all förväntan, jag både njöt och fixade sången.

att ta studenten i vår: Det känns lite nervöst nu, jag hade ju planerat att ta ledigt efter Mello för att komma i kapp med studierna, men nu med Eurovision så blir det något annat. Antingen får jag hårdplugga eller skjuta upp vissa ämnen. Viktigast är Svenska och Samhälle.

om att ”det bara är gudar som kan göra Mello”: Jag avgudar ju Loreen, John Lundvik, The Mamas, Måns, Sanna och de andra och nu är jag en av dem – what the fuck? Nu kan jag landa i att jag också är artist. Det är inte bara gudar som kan göra Mello, det kan också vara små pojkar som jag.