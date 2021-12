Tusse sjunger Aviciis låt på hyllningskonserten: ”En stor ära”

Konserten ”Avicii arena together for a better day” görs för att uppmärksamma ungdomars psykiska ohälsa och är en hyllning till Tim ”Avicii” Bergling som tog sitt eget liv 2018. Konserten hålls på Avicii arena, tidigare Globen.

Cirka 20 artister uppträder, bland dem Håkan Hellström, Miriam Bryant och Jireel. Även årets Melodifestivalvinnare Tusse medverkar – han tolkar en av Aviciis låtar.

Hur känns det att vara med?

– Det är en stor ära. Hela kvällen är ju en manifestation för psykisk hälsa och ohälsa, där man kommer ha unga i fokus. Vi kommer att uppmana publiken och alla som medverkar att prata om sitt mående och våga säga till när man inte mår bra.

Vad har du för egen relation till Avicii?

– Jag har varit ett stort fan och älskar hans låtar, så det är en stor ära att få tolka en av hans låtar. Jag fick en förfrågan av Tims pappa, Claes, om att tolka en låt och jag valde att tolka ”The nights”.

Varför valde du den låten?

– Budskapet i ”The nights” är att man ska leva här och nu. Sångaren sjunger ”One day you'll leave this world behind, so live a life you will remember” – vilket är ett starkt budskap: lev i nuet och ta vara på alla möjligheter och alla fina människor i livet.

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa?

– Ja. Det känns extra viktigt för mig som har flyttat mycket mellan olika familjer. Under några år kände mig jag väldigt ensam och jag hade jättemörka tankar. Som tur är hittade jag till slut hem till min familj, men utan dem hade jag nog inte levt i dag. Nu vill jag sprida ljuset och budskapet om att det finns hjälp att få.

Tänker du att det är lätt att känna sig ensam när man mår dåligt?

– Ja. Det är många som känner så, men eftersom det är många är man ju inte ensam då. Jag brukar säga att ensamhet inte behöver betyda att man inte har någon att ringa. Ensamhet kan också vara att man känner att ingen förstår en, men vi ska försöka visa att det finns fler som förstår än vad man kanske tror.