Tv-serien ”Anatomy of a scandal” frossar i ytans skönhet

Tv-serie ”Anatomy of a scandal” Av David E Kelly och Melissa James Gibson, efter en roman av Sarah Vaughn

Medverkande: Sienna Miller, Rupert Friend, Michelle Dockery, Naomi Scott m fl. Avsnitt: 1 -6. Språk: engelska. Premiär 15/4 på Netflix. Visa mer

Den som har läst om den gamla Oxfordklubben ”The Bullingdon club”, som räknat både premiärministrar som David Cameron och Boris Johnson bland sina medlemmar, känner igen ett motiv i nya Netflix-serien ”Anatomy of a scandal”: den engelska universitetsföreningen, exklusivt manlig och med medfödda privilegier, som super, svinar och är lojala med varandra i sin ytterst trygga form av ”utlevelse”. Också i Lone Scherfigs välgjorda film ”The riot club” från 2014, efter Laura Wades pjäs ”Posh”, dramatiserades den här sortens aggressiva beteende hos studerande rikemanspojkar.

I ”Anatomy of a scandal”, baserad på Sarah Vaughns roman med samma titel, heter klubben ”The libertines”. Här har karriärpolitikern James Whitehouse (Rupert Friend) varit medlem, liksom premiärministern Tom Southern (Geoffrey Streatfield).

Serien kretsar kring våldtäkt, samtycke och otrohet och är på en gång rättegångsdrama och psykologisk thriller. Den är skapad av David E Kelly och Melissa James Gibson, som ligger bakom succéer som ”Big little lies” och ”House of cards” och i rollistan syns en rad brittiska toppnamn i generationen född kring 1980.

James Whitehouse har haft en affär med en ung medarbetare. När affären är över har de sex en gång till – eller var det en våldtäkt? Skuldfrågan är till en början inte självklar, annat än att hans gamla medlemskap i klubben inte säljer in honom som en enbart behaglig man. Sienna Miller spelar frun som ser sitt perfekta äktenskap hotas och som är lojal med sin man, otroheten till trots. Så långt är det ett realistiskt porträtt av en hustru som vägrar se det andra ser och Miller har flera scener där hon övertygar med rent fysisk ångest.

Michelle Dockery gör rollen som åklagare och hon är en intressant skådespelare. Å ena sidan stel som en pinne, vilket man känner igen från hennes gestaltning av lady Mary i ”Downton Abbey”, å andra sidan visar hon sig vara förmögen att låta kontrollen krackelera när våldtäktsmålet tar hennes rollfigur i allt större känslomässiga anspråk.

Michelle Dockery Foto: Netflix

Serien frossar i ytans skönhet. Sienna Miller tycks just ha klivit ut från ett modereportage i Country Life, makarnas hem är en inredningsdröm och åklagarens värdiga tjänsterum är ett uppsträckt finger mot det öppna kontorslandskapet.

På ett sätt är denna sorts skönhet förstås tilltalande. På ett annat sätt skapar den känslan av att något i serien inte är gediget, därför att ett magasinsaktigt val av kostym och interiör pekar på något opersonligt i estetiken. Samtidigt behövs perfektion för att förstärka den urkonflikt som bär serien; det vill säga att allt som glimmar inte är guld. Fiktionen påminner oss så ofta om överklassens lidande att man kan bli misstänksam. Är det ett sätt att hålla massan lugn och tacksam över att några få stackare överhuvud taget orkar vara rika?

Under första halvan av ”Anatomy of a scandal” är jag uppslukad, berörd av de kvinnliga gestalternas olika former av utsatthet, osäker på vad rättegången ska resultera i. Det gör heller inget att serieskaparna lägger in vagt öververkliga scener här och var, även om de nog kändes mer konstnärligt intressanta i tanken än vad de just blev.

Men mot slutet av serien kommer en vändning i intrigen som är så pass melodramatisk och osannolik att ingen dyr produktion i världen kan dölja det skarpa inslaget av såpa. Jag är egentligen inte särskilt petig när det gäller tv-spänning, snarare blir jag nästan alltid suggererad allteftersom avsnitten går, förnöjt inflyttad i fiktionen. Det finns dock några prominenta undantag, exempelvis ”The undoing” (även den skapad av David E Kelly), där Nicole Kidmans flämtande tystnader och oavsiktliga Harry Potter-kläder bidrog till att skapa en parodisk känsla där spänning och medlidande borde ha dominerat.

”Anatomy of a scandal” är bättre än ”The undoing”, men till slut inte mer än njutbar medelmåttighet.

