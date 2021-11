Tv-serien ”Dopesick” exponerar familjen bakom opioidkrisen

Det har stormat länge kring den stenrika amerikanska familjen Sackler som anses bära skulden för opioidkrisen. I våras kom Alex Gibneys HBO-serie ”Crime of the century” och Patrick Radden Keefes bok ”Empire of pain. The secret history of the Sackler dynasty”.

En annan svidande uppgörelse med familjen Sackler är journalisten Beth Macys fackbok ”Dopesick – dealers, doctors and the drug company that addicted America”. I boken avslöjas bland annat hur familjen Sackler kringgått reglerna, vilket lett till mer än en halv miljon dödsfall och oräkneliga människor som hamnat i missbruk. Under tiden har Sacklerklanen blivit en av världens rikaste.

Nu kommer också tv-serien ”Dopesick” på Disney+ som bygger Macys bok. Serieskaparen Danny Strong försöker fånga krisdramat på alla nivåer, över två decennier. Serien följer doktor Samuel Finnix (Michael Keaton), en läkare i en liten kolgruvestad, som börjar skriva ut det smärtstillande preparatet till den unga gruvarbetaren Betsy Mallum (Kaitlyn Dever). Samtidigt följer serien advokaterna som undersöker bolaget Purdue Pharma, och de samvetslösa företagsledarna själva, med Richard Sackler i spetsen.

– Det mest överraskande jag fick reda på, var bokstavligen allt jag fick reda på. Jag blev så chockad över allt som Purdue gjorde. Serien är strukturerad kring min chock, varje gång jag lärde mig något nytt om deras oärlighet. ”Gjorde de så? Skojar du med mig?” Om det var så chockerande för mig att läsa om det kunde jag dramatisera det i samma ordning, säger Danny Strong när han möter världspressen i ett videosamtal.

Michael Stuhlbarg spelar företagsledaren Richard Sackler som inte skyr några medel för att lansera opioider i tv-serien ”Dopesick”. Foto: Gene Page

Det går inte att ta miste på hans genuina ilska mot familjen Sackler som via företaget Purdue pharma massproducerat läkemedlet oxikodon (även känt under det amerikanska varumärket ”OxyContin”). Opioiden godkändes av amerikanska läkemedelsverket och började marknadsföras 1996 under premissen att ”under en procent av patienterna blir beroende”, information som bolagets aggressiva säljarkår gav husläkare i utvalda arbetarstäder. Men det var lögn – preparatet är lika beroendeframkallande som morfin eller opium. I september i år nådde Sacklerfamiljen en förlikning och tvingas betala strax över 4.3 miljarder dollar – samtidigt fick de immunitet mot framtida åtal.

– Jag tror att förlikningen är universellt uppfattad, av alla utom Sacklerfamiljen, som rättsvidrig – de har kommit undan igen. De får en rimlig bot, men eftersom de får betala den över nio år tjänar de mer pengar på ränta under tiden. Det enda offren kan hänga i julgranen är att familjen Sackler nu har tappat sitt goda namn. Förhoppningsvis kan serien ge tittaren en bättre insyn i deras brott, säger Danny Strong.

Danny Strong hoppas, utöver att informera om läkemedelsjättens övergrepp, att tittaren ska känna empati för människor som hamnat i missbruk.

– Jag hoppas tittarna får en djupare förståelse för vad som händer med någons hjärna. Kemin förändras. Det är unikt svårt att ta sig ur den typen av missbruk. Den här serien riktar sig också till dem som ser sina nära och kära, eller sig själva, som ”förlorare”, ”pundare” eller rentav ”svaga”, säger han.

– Det handlar ju om en sjukdom. När man slutar med opioider tar det upp till två år för frontalloben att läka – det är därför folk får återfall så ofta. Om vi kan finna empatin i oss själva och få en förståelse av vad som faktiskt händer, då kan vi kollektivt hitta ett sätt att röra oss framåt.

”Dopesick” Foto: Antony Platt

Historien är inte bara en undersökning av de stora läkemedelsbolagen, utan även ett porträtt av gruvarbetarnas USA.

– Dels skulle serien handla om företaget och instanserna i samhället som ska skydda oss mot företag som Purdue, men som i själva verket konspirerar med dem, dels de sociala aspekterna. Det är därför så mycket av serien tar plats i kolstaden, så att vi kan se hur de här hårt arbetande människorna blir offer i det här landet. De dog eller förlorade år av sitt liv på grund av lögnerna från Purdue pharma.

En detalj som skavde extra mycket i Danny Strong var att Richard Sackler i ett internt mejl skrev att bolaget ska ”slå ner mot missbrukarna. De bär skulden”.

– Det var minst lika diaboliskt som allt annat han gjorde, för missbruket existerar ju på grund av hans drog. Han skapar missbrukarna, sedan skyller han på dem för att de är beroende. Om drogen inte hade varit så beroendeframkallande hade inte beroendestatistiken skjutit i höjden på det sättet den gjorde. Jag blev så upprörd över det att jag döpte ett helt avsnitt till ”Hammer the abusers”.

Kan ”Dopesick” hindra en liknande kris från att hända igen?

– Jag tror det. Det är en sedelärande historia. Om jag ser ett problem vill jag lösa det, snarare än att älta det som hänt. Även om serien absolut ältar visar vi också vägar framåt i slutet av serien. Först ser man de här personerna lida. Inget fungerar. När vi når fram och visar vilka medicinska behandlingar som faktiskt fungerar, hoppas jag att det landar på ett kraftfullt sätt.

Har du själv några erfarenheter av oxikodon?

– Nej, jag har tur som inte har en personlig relation till den här tragiska världen av beroende och missbruk. Det var en producent som frågade mig om jag var intresserad av att skriva och regissera serien.

Du är själv skådespelare. Varför spelar du inte i serien?

– Jag spelar aldrig i mina egna projekt. Det blir för mycket självförakt – jag vill inte anställa skådespelaren jag tycker allra minst om. Enda gången jag gjort det var i filmen ”The butler”. Då var det Zac Efron som behövde hoppa av, så jag ersatte honom. En av de andra producenterna sade till mig: ”Hur gick vi från Zac Efron till dig?” Jag svarade: ”Jag fattar, jag är på din sida. Det här var ett enormt misstag”.

”Dopesick” har premiär på Disney+ den 12 november.

