Tv-serien ”The first lady” skildrar kvinnorna bakom världens mäktigaste män

Betty Ford 1918–2011

Elizabeth Ann ”Betty” Bloomer Warren Ford, född 1918 i Chicago, död 2011 i Rancho Mirage, Kalifornien. Författare till bland annat ”Thinking about drinking” och ”Times of my life”.

Var USA:s första dam mellan 1974 och 1977.

Make: Gerald Ford (1948–2006), USA:s 38:e president.

Barn: Susan Ford, Steven Ford, Michael Gerald Ford, John Gardner Ford