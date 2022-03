Sakprosa A C Grayling ”Filosofins historia. Tre tusen år av tänkande” Övers. Björn Östbring Fri Tanke Peter Adamson ”Filosofi i medeltidens värld. Filosofihistoria utan luckor” Övers. Jim Jakobsson Thales Visa mer

Den brittiske filosofen Bertrand Russell (1872–1970) fick Nobelpriset i litteratur 1950. En viktig bidragande orsak var den fem år tidigare utgivna boken ”A history of western philosophy”. Den utkom redan 1948 på svenska i översättning av Alf Ahlberg.

Mottagandet bland filosofer världen över var blandat och Russell sade sig själv vara förvånad över reaktionerna. Han fick genomgående negativ kritik för att urvalet var för snävt och att han var alltför polemisk, men de flesta erkände också att boken var mycket välskriven och rolig att läsa. Russell lyckades levandegöra filosofin på ett sätt som få har lyckats med efter honom. Det är förmodligen det som gjort att ”Västerlandets filosofi” fortfarande lockar läsare efter 70 år.

Det har förekommit flera mer eller mindre lyckade försök att ersätta Russells version av filosofins historia på engelska, men inget riktigt lika ambitiöst och uttryckligt försök som A C Graylings ”The history of philosophy: Three millenia of thought from the west and beyond”. Den utkom under hösten i svensk översättning av Björn Östbring.

Grayling är kanske inte lika känd för en svensk publik som Russell, men han har en framgångsrik akademisk karriär bakom sig och ett trettiotal böcker. På svenska finns hans biografi över just Russell. Han är dock en av Storbritanniens främsta intellektuella. Under många år skrev han en stående filosofikolumn i The Guardian och han har även varit ordförande i The Man Booker-prisets jury.

Redan en jämförelse mellan titlarna avslöjar en avsevärd skillnad i ambitionsnivå mellan Russell och Grayling. Russell kallar sin bok ”A history…” medan Grayling inte har några problem med att skriva ”The history…” Det är också så vi är menade att läsa hans bok, det vill säga som den nya filosofins historia på engelska framför andra.

En överraskande likhet finner man i avsaknaden av kvinnliga filosofer i båda böckerna.

Detta är inte den enda skillnaden. Russell begränsar sig till västerlandets filosofi, men Grayling gör ett försök att bredda sig och anknyta till en växande trend att skriva världshistoria. Den har varit framträdande inom historia under en längre tid men på senare år även spridit sig till filosofin. Mot slutet av boken har Grayling lagt till ett avsnitt om indisk, kinesisk, arabisk/persisk och afrikansk filosofi. Det är berömvärt och något helt nytt i böcker av det här slaget, men det blir aldrig ett seriöst försök att bredda filosofins kanon, utan endast ett appendix eller en eftertanke. Dessa rika filosofiska traditioner får inte mer än dryga 80 sidor i en bok på 725.

Ytterligare en skillnad är det som framkommer i Russells undertitel, nämligen att han strävar efter att sätta filosofin i en politisk och social kontext. Det är till stor del det som gör att hans utläggningar blir så förnöjsamma; Russell levandegör filosofin. För honom är filosofi inte bara en samling idéer som existerar som former i Platons idévärld, utan de är i världen och utgör en del av en historisk given kultur. Grayling lyckas inte alls lika bra med det. Hans filosofihistoria blir allt för mycket en lista av betydelsefulla tänkare som ibland känns som en encyklopedi.

En överraskande likhet finner man i avsaknaden av kvinnliga filosofer i båda böckerna. Det är kanske inte förvånande i Russells fall men det är inte lika lätt att ursäkta Grayling. De enda kvinnliga filosofer han nämner hör till nutida filosofi som till exempel Elizabeth Anscombe, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir och Philippa Foot.

Bertrand Russell. Foto: Dezo Hoffman/TT

På senare år har det gjorts stora forskningsinsatser för att lyfta fram kvinnor i filosofins historia. Där finns namn som Christine de Pizan (1364–1430), Marie de Gournay (1565–1645), Margaret Cavendish (1623–1673), Mary Astell (1666–1731), Mary Wollstonecraft (1759–1797) och Mary Shepherd (1777–1847). De är alla värda ett omnämnande men ingen av dem har letat sig in i Graylings bok. Det är inte försvarbart att skriva en filosofihistoria i dag utan att nämna en enda kvinnlig filosof före 1900-talet.

Det ska sägas att Grayling precis som Russell skriver mycket bra och det är en fröjd att läsa honom även på svenska tack vare en utmärkt översättning. Det går dock inte att låta bli att sakna Russells dråpliga utspel och avfärdanden av filosofer han inte gillar. Hans personliga avsmak för Friedrich Nietzsche (1844–1900) kontrasteras av en mer saklig utläggning utan värdering av Grayling. Henri Bergson (1859–1941), som Russell ägnar flera sidor och kallar en ”rastlös” filosof vars tänkande det inte finns det ”minsta skäl att acceptera”, nämns knappt av Grayling. Han avhåller sig i stort sett helt från omdömen om de filosofer han diskuterar.

Grayling delar upp 1900-talets filosofi – utan någon tillfredsställande förklaring – i analytisk och kontinental filosofi och han behandlar vad han beskriver som kontinental filosofi ytterst styvmoderligt. Även om Grayling inte säger det sätter han analytisk filosofi i främsta rummet. Det största problemet är dock den här uppdelningen som numera är gammalmodig och inte särskilt väl representerar utvecklingen av filosofi under 1900-talet.

Vad betyder den egentligen? Termerna är nästan helt innehållslösa i dag. Det är bättre att inte använda dem och i stället tala om Cambridgefilosofin, de logiska empiristerna, fenomenologin och existentialismen. Det skapar en falsk känsla av gemenskap att klumpa ihop tänkare så olika som Russell, Rudolf Carnap (1891–1970), den sene Wittgenstein och Saul Kripke (1940–), och det gör att tänkare som Bergson och Ernst Cassirer (1874–1945) inte riktigt passar in.

En så rik bild av medeltidens filosofi som vi får här har aldrig tidigare funnits på svenska.

Ett helt annat sätt att ta sig an uppgiften att presentera filosofins historia finner vi i ett nästan vansinnigt projekt som filosofen Peter Adamson har tagit sig an. Han avser att presentera hela väldens filosofihistoria utan att hoppa över något. Det började i september 2015 som en serie 20 minuters poddavsnitt under namnet ”History of philosophy without any gaps” och han lär hålla på många år framåt. I dag finns hundratals poddar på hans hemsida som täcker delar av filosofihistorien med en detaljrikedom som inte setts tidigare.

De senaste åren har Adamson också givit ut de omarbetade manusen till poddarna i bokform. Än så länge har sex volymer utkommit. Fyra av dessa finns nu på svenska i Jim Jakobssons översättning. Under 2020 utkom den första volymen om arabisk/islamisk filosofi och senare under 2020 utkom två volymer om klassisk grekisk filosofi respektive hellenistisk/romersk filosofi. I början av året utkom en volym om latinsk medeltida filosofi och senare i år kommer en volym som täcker indisk filosofi samt ytterligare en volym om renässansens filosofi.

Russell och Grayling har naturligtvis gjort stora och säkert mycket svåra val av vilka filosofer som de kan ta med (före 1900-talet är deras val nästan identiska). Adamson försöker å andra sidan ta med allt och berätta en så fullständig historia som det bara går. I den senaste volymen på svenska om den latinska medeltiden fram till mitten på 1300-talet hittar vi till exempel flertalet kvinnliga filosofer. Adamson inkluderar Héloïse (1101–1164), Hildegard av Bingen (1098–1179), Marguerite Porete (1250–1310) och Katarina av Siena (1347–1380).

Med svenska ögon tycker man kanske att Heliga Birgitta (1303–1373) skulle ha fått vara med. En liten lucka trots allt, men man kan även läsa om misogyni under medeltiden och om Dantes och Chaucers relation till filosofin. En så rik bild av medeltidens filosofi som vi får här har aldrig tidigare funnits på svenska.

Nackdelen är naturligtvis att varje volym i den här serien är lika lång som Graylings bok. Det blir mycket filosofi, men även Adamson skriver bra och framför allt är han rolig. Det är bitvis väldigt underhållande och ingen läser väl den här typen av böcker i ett svep. Adamsons format blir dock lite enformigt och stelt eftersom alla kapitel måste vara lika långa när de baseras på poddavsnitten.

Sammantaget har vi på ett par år fått en enorm mängd filosofihistoria på svenska. Det är fantastiskt, speciellt som både Grayling och Adamson är sakliga och pålitliga. De skriver på sina olika sätt filosofins världshistoria, vilket ligger helt i tiden och något vi inte haft på svenska tidigare.

Har vi då överskridit Russell? Nja, kanske inte ändå. Det är svårt att uttrycka värdet av Russells bok bättre än Torgny T Segerstedt gjorde i sin anmälan av den svenska översättningen i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: ”En synnerligen njutningsbar lektyr för den, som vill träffa mänsklighetens store vid en intelligent, bildad och respektlös mans sida.”

