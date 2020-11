Två efterlängtade återkomster i serievärlden

Seriealbum Coco Moodysson ”Mörkt album” Galago Allie Brosh ”Solutions and other problems” Gallery books Visa mer

Inledningsvis är det lite svårt att förstå varför Coco Moodysson är så besatt av svenska mord. Hon plöjer förundersökningar som andra plöjer tv-serier och memorerar detaljer (bestialiska, men påfallande ofta vardagliga) ur några av vår tids mest uppmärksammade kriminalfall.

Nätforumet Flashback är hennes verklighetsflykt. Ett slags kill and chill, i stället för ”Netflix and chill”. En flykt från insikten om att hon är en 48-årig serietecknare oförmögen att teckna.

Alla hennes dagar har tagit henne hit.

Likaså alla hennes seriealbum.

Bild 1 av 3 ”Mörkt album” av Coco Moodysson. Foto: Galago Bild 2 av 3 Ur ”Mörkt album”. Foto: Galago Bild 3 av 3 Coco Moodysson. Foto: Galago Bildspel

Inom den svenska, samtida alternativserien har Moodysson suttit stadigt på tronen som både stilbildande och föregångare jämte Åsa Grennvall (numera Schagerström). Hon började rita serier vid 30 och slog igenom 2002 med ”Coco Platina Titan Total”. Sedan dess har hon rört sig lika självklart i mediet som det verkar ha varit livsavgörande för henne personligen. Serierna ankrade henne – inte bara i kulturlivet, utan också i hennes eget liv som fram till dess präglades av vilsenhet. Den krokiga vägen till konstformen finns väl gestaltad i nya ”Mörkt album”, hennes femte seriebok som rör sig mellan tidigt 1990-tal och hösten 2019.

Att tecknandet varit en nåd för en hypokondriker som valde att utbilda sig till sjuksköterska och som alltid tycks ha känt sig ”fel” går inte att ta miste på. I den svarta tuschen kunde Moodysson hälla sina misslyckanden och neuroser, ösa ur sitt liv och skapa mening ur erfarenheterna både för sig själv och andra. Ofta med en dråplig, svart humor och en skarp blick för samhällets mer udda existenser.

”Mörkt album”, som lånar sin titel från en sågning av Cocos första album i radion, tar sin början i mars 2019. Det finns en elefant i rummet hemma hos familjen Moodysson i Malmö och det är den ovilliga tecknarens börda att själv ta sig runt den.

Kanske tämja den, till och med.

Som självbiografisk tecknare måste hon gå rakt in i det som bränns. Fast hon inledningsvis inte vill. Inte just den här gången. Textens du är maken – filmregissören Lukas Moodysson, som bland annat filmatiserat Cocos punkiga uppväxtskildring ”Aldrig gonatt” (2008) – och det är familjelivet som slutligen obduceras på ritbordet.

Det långa tidsperspektivet är lika svindlande som obarmhärtigt. Familjeberättelsen både skoningslös och kärleksfull i sin skildring av vad det i praktiken innebär att bära en annan människa genom livet. För tvåsamheten är ju sån. Ibland blir man buren. Ibland tvingas man dra hela lasset själv under långa perioder. Coco Moodysson gestaltar familjens innersta med skärpa och varsamhet i sin mest ambitiösa, fulländade bok hittills.

”Solutions and other problems” av Allie Brosh. Foto: Gallery books

Moodysson är inte den enda tecknare som i höst gör framemotsedd comeback efter år i skuggan och samtidigt brottas med det självbiografiska formatets blottläggande. Amerikanska Allie Broshs ”Hyperbole and a half” tog nätet med storm med sina personliga, bloggbaserade serier för tio år sedan. När de publicerade i bokform toppade Brosh New York Times bestseller-lista och höjdes till skyarna för sina klarsynta, intellektuella och samtidigt personliga serierutor om depression. Bill Gates hör till en av hennes största beundrare.

Kort efter succén försvann hon från internet.

Det har spekulerats i var hon tagit vägen. Hur hon mår.

Nu, sju år senare, kommer svaret i form av ”Solutions and other problems”.

Det är en riktig tegelsten till bok med fler än 1.600 bilder fördelade över 518 sidor där det nära, närmast hudlösa tilltalet skapar en dagboksliknande intimitet. Varje kapitel utgör ett nedslag i hennes liv. Ibland bara en sekvens minnesbilder, ibland fullödiga, novelliknande berättelser där text har en lika stor del som bild.

Anekdoter om hur Brosh som treåring blir besatt av att få plats i en hink och hur hon i ungefär samma ålder maniskt spionerar på familjens granne Richard genom att smyga in genom hans kattlucka varvas med utsvävningar om hur människor egentligen behandlar sina husdjur och hur svårt det kan vara att lära sin partner att åka skidor. Att Brosh tecknar sig själv som en ödla i rosa pyjamas förstärker så väl situationskomiken som känslan av att hon är en udda, potentiellt utrotningshotad, art illa klippt och skuren för det moderna livet.

Sedan debuten med ”Hyperbole and a half” (2013) har hon lämnat staden. Väl avskuren från det urbana hämtar hon merparten av sina berättelser inifrån, från den egna barndomens storögda stunder.

Allie Brosh räds inte färgerna, det barnsliga uttrycket. Paletten är som konfetti. Boken en karneval enligt devisen more is more. Som berättare går hon ofta i dialog med läsaren, medan den egna huvudkaraktären ofta adresserar berättaren. Det är som att vi tillåts stiga in i hennes huvud och rakt in i hennes kreativa process.

Stundtals är det lite rörigt därinne.

Men visst är det stökiga, icke tillrättalagda en stor del av Allie Broshs charm.

Läs fler texter av Alexandra Sundqvist och fler av DN:s bokrecensioner.