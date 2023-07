Två romaner om fniss och ångest ur flickrummens djup

Romaner Cecilie Lind ”Flickdjur” Övers: Jonas Rasmussen Ellerströms, 176 sidor Isabelle Löf ”Loser girls” 20TAL Bok , 232 sidor Visa mer Visa mindre

Såväl handlingen som stämningen i danska Cecilie Linds ”Flickdjur” går att sammanfatta med några oförglömliga rader av Frida Hyvönen: ”Once I was a serene teenage child/ Once I felt your cock against my thigh/ You said a girl like me was torture for you/ I didn't know what to do about it and/ Somehow it made me feel proud…”

Trettonåriga Sara är precis så maktlös, och samtidigt berusad av sitt begär till männen och sin förmåga att få dem på fall. Vi möter henne strax innan hon förlorar sin far, en sorg som driver henne rakt i armarna på prästen, som hon snart bedrar. Världen är full av omhändertagande män som plötsligt går i flickfällan och innan de vet ordet av blir knullade av nästan-barn. Medan hennes lärare hjälper henne med skoluppgiften fantiserar Sara om hur hans självrespekt ger vika för hennes perfekt ätstörda kropp.

Hennes viktigaste relationer är till vännen Rosa, vars pappa hon förstås ligger med, och till sin egen neurotiska mor. Det är förbindelser genomsyrade av ömhet och rivalitet, i ständig dialektik mellan närhet och avstånd. Där omvärlden betraktar flickan som en docka känner de igen varandra som kämpande subjekt: ”Men Rosa ser mig som mig, hon ser min kamp, för min kamp är hennes kamp. […] Så jag odlar hungern till en ros åt hennes lilla näve. Min offergåva, min kärleksförklaring, mitt hån.”

”Flickdjur” är en berättelse om att vara vit, rik, fri. Inte för att Cecilie Lind skriver om det, utan för att hon inte skriver något som tyder på motsatsen. Eller jo, hudfärg är en uttalad komponent i begäret, något som understryker flickkroppens fragila skönhet. Hon är vit som snö och samtidigt så dirty. Men i övrigt förhåller sig inte karaktärerna i boken till några andra sociala faktorer än just flickerfarenheten. Ingen fattigdom eller flykt villkorar deras liv. Deras öde som fallna lolitor är helt avhängigt det värde flickor som dem samtidigt tillskrivs. Det är en verklighetstrogen men specifik skildring av femininitet, tillgänglig för få, påbjuden för fler och ofta förmedlad som vore den allmängiltig.

Cecilie Linds viktigaste tillägg är kanske hennes ouppbyggliga blick, det faktum att hennes flicka faktiskt är lika kåt som kuvad. Klarsynt skriver hon fram vit straight kvinnlig sexualitet som en av patriarkatet påtvingad narcissism, orienterad efter männens blickar men ytterst vänd mot sig själv: ”Jag kan bara känna begär om jag vet att jag är begärd”. ”För att känna lust måste jag egga mig själv med en annans ögon, mannens”. ”Jag är inte bara mitt kött, mitt brinnande sköte”. ”Jag är mina kalla ögon som mäter mig”.

Lika fast som karaktären Sara är i sin roll i dramat, lika stilistiskt fri är Cecilie Lind. Hennes bok, snyggt översatt från danska av Jonas Rasmussen, är inte en traditionell roman, inte heller är det fråga om dikt. Det är glupsk och stundtals gurlesk fantasi som svämmar över språkets bräddar, avviker från alla formföreskrifter som man önskar att flickorna den gestaltar skulle få göra.

Ska hon ta sig an andra flickdjur, muta dem med karameller och lära dem vad kärlek är

En viktig aspekt av boken är dess inledande och avslutande kapitel. Här har sjutton år gått och Sara är en vuxen kvinna som försöker förstå hur hon ska fortsätta bebo den flickroll hon socialiserats till. Ska hon bli en förvuxen lesbisk lolita i klorna på Monika, hyresvärden som förvandlas till hennes sugardaddy? Ska hon ta sig an andra flickdjur, muta dem med karameller och lära dem vad kärlek är, att männen som avgudar dem tids nog kommer att bli deras undergång? Ska hon lägga dem intill sina bröst och låta dem dia, förvandlas till den förövare hon vill skydda dem ifrån?

Den politiska slutsatsen av Linds ramberättelse är att det inte finns något slut på exploateringen av flickor, ingen plats där de upphör att vara erotiskt kapital. I bästa fall kan en förbrukad flicka få en ny funktion på marknaden. Men i övrigt är ordningen lika fast som citronerna hennes bröst ständigt måste liknas vid. Det är lika sant som tröttsamt, välskrivet som vidrigt.

Efter att ha befunnit sig i Linds våld är Isabelle Löfs angränsande flickrum en nåd att träda in i. Där ligger Louise och fnittrar i en hjärtsäng tillsammans med Aline, klasskompisen hon i hemlighet tänker på när hon onanerar. ”Loser girls” är sådana som förlorat sig i varandra, vars begär kanske inte helt blommar upp, men ändå tänder tillvaron. De leker med språket och varandras kroppar, överträder vuxenvärldens regler och upprättar en värld där det inte finns någon gräns för vad en flicka kan vara. Männen finns i bakgrunden, som bekymrade lärare eller kåta killar i chattfönster, men det är inte i relation till deras blickar den avgörande objektifieringen sker: ”Vad skulle jag inte göra för att ha Aline här nu? Gå över lik om hon kunde vara min docka och jag alltid kunde titta på henne.”

Flickorna i Löfs roman är varken särskilt rika eller fria. Louise mamma städar hotell och hennes alkoholiserade pappa har lämnat dem. Aline, den mest utlevande av de två, har en pappa som är sophämtare och en mamma som dött av missbruk. Skickligt och till synes utan ansträngning låter Löf flickornas symbios villkoras av yttervärldens materiella premisser, vilket gör hennes bok till lika mycket socialrealistisk skildring som virvlande flickdröm.

En återkommande figur i boken är flickornas förhållande till sömn. Louise kan inte sova, hon vakar sig genom nätterna och vägrar gå till sömnterapeuten hennes mamma bokar tid hos. Mot slutet drabbas den energiska Alina av ett mystiskt sjukdomstillstånd, hon är så trött att hon inte kan vakna, all kraft rinner ur henne och hon blir inlagd. Löf skriver fram sömnen som en plats där flickor antingen kan gå förlorade eller omförhandla premisserna för den verklighet som begär deras undergång. En dag ska världen inse att en flicka kan allt hon vill. Men till dess är litteraturen en plats där hon åtminstone kan få drömma ifred.

