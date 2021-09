Två stora låtskatter blir i höst musikaler

Den nionde oktober 2021 blir ett speciellt datum i svensk musikhistoria. Denna höstlördag har två av våra mest kända popartister och grupper premiär för var sin musikal: Håkan Hellströms ”Kärlek skonar ingen” på Göteborgsoperan och Bob hunds ”Bobhundmusikal – För folk med tinnitus i hjärtat” på Helsingborgs stadsteater.

I ”Kärlek skonar ingen”, som bygger på Håkan Hellströms låtar men också fått nyskriven musik, får publiken under ett dygn (komprimerat till en tretimmarsföreställning) följa en rad karaktärer med inspiration från Hellströms låtar. Det kommer, naturligt nog, att handla om ”kärlekens omskakande kraft” och att finnas för varandra även i de tunga stunderna: ”Hopp och tvivel tumlar runt i en musikalisk tornado där kärlek, svek och död samsas med glädjen över att få finnas, en dag till”, för att citera Göteborgsoperan. Lika naturligt kommer mer eller mindre kända göteborgska miljöer som Hellströms låtar är så fyllda av att också dyka upp; Drömmarnas kaj, Röda sten, Azaleadalen, broarna över Göta älv …

Ett förödande gräl har splittrat gruppen varpå det gamla Helsingborgsbandet Bob hund vaknar till liv

Samtidigt, dryga tjugotalet mil svagt åt sydost, rullar historien om den kvinnliga popgruppen Bob katt igång. Ett förödande gräl har splittrat gruppen varpå det gamla Helsingborgsbandet Bob hund vaknar till liv och som spöken tar sig tillbaka i tiden för att försöka förhindra katastrofen som hotar att skilja vännerna åt, heter det här.

På typiskt Bob hund-språk handlar ”För folk med tinnitus i hjärtat” om ”hur det är att inte passa in men att desperat försöka passa ihop. När man måste rea ut sin själ för att lyckas, och hur man gör det utan att trampa på varandra. Eller sig själv.” Även här ackompanjeras berättelsen av såväl nyskriven som äldre musik.

I Hellström-fallet blir det en lång rad skådespelare, musikalartister, akrobater, orkester och kör medan det i Helsingborg deltar en något mindre grupp skådespelare på scenen tillsammans med bandet själva.

Håkan Hellström på Ullevi sommaren 2014. Foto: Adam Ihse / TT

Att en popgrupp eller artist förändrar sitt ursprungsuttryck, eller låter andra göra det, är inget nytt. Låtar, nyskrivna eller äldre, byggs till en sammanhållande berättelse, ges spelande karaktärer, flyttar in i salongerna och upp på tiljorna. Eller blir en visuell kombination av rockkonsert och teater. Eller bara ett album. I själva verket vimlar det av rockoperor och musikaler genom historien som är sprungna ur det i jämförelse mer minimalistiska uttryck som ett popband utgör.

Om gemensam nämnare alls har funnits har den ofta legat i artisternas framträdandestilar – som Hellströms kärleksmanifestationskonserter eller Bob hunds galna upptåg – bland artister som gett sig på olika former av musikteater. Långt mer gemensamt än själva musikstilen. Och opera har sällan haft något som helst med saken att göra.

Här handlade historien om Jimmy, som, bland annat, deltar i modskravallerna i Brighton under sextiotalet

Pratar man om rockopera eller -musikal dyker snart ”Tommy” upp. Enligt många den första renodlade rockoperan, i alla fall den första brett kända. The Who:s dubbelalbum som släpptes i maj 1969 handlar om den psykosomatiskt blinda och dövstumma pojken Tommy som i tonåren upptäcker att hans utvecklade känsel gör honom till en mästerlig flipperspelare. Varje låt hade likt ett kapitel sin del i berättelsen, som efter att The Who turnerat med albumet skulle komma att utvecklas till just en opera (1971), ett orkesterverk (1972), en film (1975) och småningom en Broadwaymusikal (1992).

”Quadrophenia” – också det ett dubbelalbum, av The Who, från 1973 – brukar även det räknas som rockopera. Här handlade historien om Jimmy, som, bland annat, deltar i modskravallerna i Brighton under sextiotalet. ”Quadrophenia” blev därefter scenföreställning, men mest väsen av sig gjorde den som spelfilm från 1979.

En ännu mer uppmärksammad rockopera (eller vad man väljer att kalla den) är ”Jesus Christ Superstar ” av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice och som berättar historien om Jesus sista sju dagar sedda ur Judas Iskariots synvinkel. I likhet med de andra exemplen släpptes denna först som ett konceptalbum, året efter ”Tommy”, och har ända sedan första scenversionen på Broadway 1971 levt sitt eget liv med en mängd olika tolkningar och varianter i nya uppsättningar. Exempelvis nästa års ”Jesus Christ Superstar ” på Avicii Arena i Stockholm med Peter Jöback och Ola Salo i de bärande rollerna. ”Jesus Christ Superstar” har senare blivit såväl spelfilm som tv-version.

Bob hund-sångaren Thomas Öberg testar publikmottagandet i Roskilde 2008. Foto: Claudio Bresciani / TT

Ska man skilja på rockopera och -musikal? Många gör det, men skillnaderna är ofta hårfina. ”Hair” från 1967 kallas av vissa för rockopera, men var skriven som renodlad musikal, precis som exempelvis ”Grease” (1972) och ”Rocky horror show” från 1973. Snarare avgörs definitionen av huruvida ett rockband har skrivit verket eller inte. En annan fråga är om rockoperan var ett sjuttiotalsfenomen. Reliker från en tid när rockgrupperna, studiorna, albumen, och kanske även pretentionerna, svällde ända in i konceptland?

Sanningen är snarare att viljan att skapa en mer sammanhållande berättelse än ett antal låtar om disparata personer, tillstånd eller anekdoter har blivit så vanlig att ingen till slut höjer på ögonbrynen. Framför allt om de aldrig flyttar upp på teaterscenen. Ända sedan ”Tommys” dagar har det fortsatt att komma konceptalbum som kunde kallas rockopera, med eller utan åtföljande scenföreställning.

Allt ifrån Pink Floyds epos ”The Wall” till Green Days punkrockopera ”American idiot”, Marilyn Mansons ”Antichrist superstar”, My Chemical Romances ”The black parade” eller Rosanne Cashs ”The river and the thread”. För att nämna några. Album, eller sångcykler, med någon form av sammanhållande narrativ, skrivna eller inte med skådespelat framträdande för ögonen.

För vilka 50-åringar orkar stå och frysa rätt upp och ner på en gräsmatta

Kanske är Bob hunds och Håkan Hellströms föreställningar rent av tidiga vårtecken för fler rockoperor (eller musikaler då) när nu teaterhusen successivt öppnar upp på bred front igen. För parallellt med att allt det rebelliska eller farliga i pop- och rockmusik helt har försvunnit i takt med att såväl artister som publik blivit både äldre och bekvämare kanske fler konceptalbum skapas, varpå fler också flyttar in sina berättelser i de sammetsröda salongerna.

För vilka 50-åringar orkar stå och frysa rätt upp och ner på en gräsmatta, eller svettas i en källare för den delen, och höra hur idolen Håkan Hellströms sommar för två decennier sedan ”snöade bort”? När man kan sitta mjukt och skönt på Göteborgsoperan. Och ta ett glas vitt i pausen.

”Bobhundmusikal”, Helsingborgs stadsteater, premiär 9/10

”Kärlek skonar ingen”, Göteborgsoperan, premiär 9/10

Om ”Bobhundmusikal” Musikal i två akter av Hanna Nygren. Musik: Bob hund. Regi och koreografi: Kajsa Giertz. Scenografi, kostym och mask : Helle Damgård. Ljusdesign : Mikael Sylvest. I rollerna: Sasha Becker, Cecilia Borssén, John Essing, Christian Gabel, Mats Hellquist, Jonas Jonasson, Karin Li Körsbärsdal, Conny Nimmersjö, Elin Norin, Gisela Swarting, Thomas Öberg. Scen: Helsingborgs stadsteater Spelas: 9 oktober – 12 november 2021 Visa mer