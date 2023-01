Två svenska filmer till Sundancefestivalen

Dokumentären ”And the king said, what a fantastic machine!” är gjord av Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck och handlar om kamerans tvåhundraåriga historia och dess relation till människan.

Animatören och bildkonstnären Gabriel Gabriel Garbles kortfilm ”Well wishes my love, your love” om en föräldralös pojke har redan turnerat runt på en rad internationella filmfestivaler som Edinburgh, Sydney och Bilbao och tävlar nu i kortfilmsprogrammet.

Dessutom finns två svenska samproduktioner med på årets Sundancefestival, skriver Svenska Filminstitutet i ett pressmeddelande. Musiken i den litauisk-svensk-spanska filmen ”Slow” är skriven av Irya Gmeyner och för koreografin står Anna Vnuk.

”Heroico” är en mexikansk-svensk samproduktion med Jonas Kellagher som svensk samproducent.