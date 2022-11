Tvärvetenskaplig rymddag: ”Rymden kan bli det vi vill att den ska bli”

Vad är syftet med en rymddag?

– Projektet handlar om en optimistisk framtid. Vi lever i en tid där vi är oroliga för klimatkatastrofer och politisk utveckling, men rymden har alltid varit ett område där man ser en framtid, att människan faktiskt har ett högre värde än att bara vara på den här jordskorpan, att vi vill framåt och uppåt – vi vill åstadkomma någonting mer. Därför har vi tillsammans med den fantastiska personalen på Rymdstyrelsen satt ihop en tvärvetenskaplig rymddag på det här sättet, säger Henrik Arnstad.

Bild 1 av 2 Henrik Arnestad, forskare inom medieteknik på institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Foto: Nina Zaregon Bild 2 av 2 Star trek är en amerikansk science fiction serie som kom ut år 1966. Foto: PARAMOUNT TV / Album Bildspel

Vad tycker du är så kul med rymden?

– I rymden finns det ingen som bestämmer. Rymden kan bli det vi vill att den ska bli. Där är allting öppet. Man kan ju drömma om litegrann vad man vill. Vi kan drömma bortom vårt planetsystem och ut i universum. Som man säger i tv-serien ”Star trek”: ”to go where no man has gone before”, säger han.

Du är en av de som kommer föreläsa på fredagen, vad hade du tänkt prata om?

– Jag ska prata om optimism som politisk ideologi utifrån science fiction-fenomenet ”Star trek”. Serien utmärks av optimism nämligen, att det kommer bli bättre – alla problemen som vi har här på jorden kommer att tvära av. Då kommer jag att peka på hur ”Star trek” inspirerades av svensk socialdemokrati.