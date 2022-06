”Twin Peaks”-sångerskan Julee Cruise är död

Julee Cruise är mest känd för sina samarbeten med kompositören Angelo Badalamenti och filmregissören David Lynch. Inte minst för låten ”Falling” från 1990 som var ledmotiv till den epokgörande tv-serien ”Twin Peaks” där Cruise även spelade rollen som sångerskan på lokalkrogen Roadhouse. Hon medverkade dessutom i ett avsnitt i uppföljarserien ”Twin Peaks – the return” 2017.

Till debutalbumet ”Floating into the night” från 1989 skrevs flera av låtarna av just Badalamenti och utgör det kanske bästa exemplet på Cruises drömskt suggestiva och bedrägligt väna sångstil. Hennes senaste album ”My secret life” kom 2011.

Julee Cruise blev 65 år gammal.