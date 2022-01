Twitter öppnar för användning av kryptokonst

Den nya tjänsten introducerades under torsdagen och är Twitters första steg in på NFT-marknaden.

Kryptotekniken NFT, non-fungible tokens, kan användas för att skapa ett slags ägandebevis för digitala verk i form av ett kvitto som registreras på en blockkedja. Efter att ha utvecklats under mitten av 2010-talet kom det stora genombrottet för allmänheten våren 2021. Då såldes av konstnären Beeples digitala collage ”Everydays. The first 5 000 days” på auktionshuset Christies.

Enligt analyssajten Dappradar omsatte den volatila NFT-marknaden omkring 22 miljarder dollar förra året, drygt 200 miljarder svenska kronor. Anhängarna hånas dock inte sällan i sociala medier för sina ofta dyra köp, på grund av möjligheten att helt gratis skapa exakta kopior av den digitala konsten genom ett enkelt högerklick.

När Twitter nu inför möjligheten att använda verifierade NFT:er som profilbilder är det ett första försök att särskilja de inköpta verken från gratis kopior. Användare som är beredda att betala 2.99 dollar i månaden kan koppla sitt Twitterkonto till en kryptoplånbok, verifiera ägarskapet till en NFT och förses med en särskild lila hexagon runt sin profilbild. Den nya tjänsten är ännu bara tillgänglig för Apples operativsystem.

Twitters prenumerationstjänst ”Twitter blue” har gradvis introducerats sedan i somras och ger betalande användare möjligheten att bland annat ångra tweets och slippa viss reklam. Tjänsten gör det även möjligt för sociala medier-jätten att bredda sina inkomster, som tidigare framför allt kom från reklam.

