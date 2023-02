Uje Brandelius: ”Jag har aldrig varit en Mellohatargubbe”

– När min morsa hörde att jag skulle vara med i Mello sa hon: ”Jaha, ska du bli popstjärna nu?” ”Mamma jag har varit popstjärna i 30 år, men okej...”

Uje Brandelius sitter på en pall, bredvid honom står en drös syntar lutade mot varandra. Han är på sitt ”kontor”, en källarlokal i huset där han bor. Här finns två generösa orangea bäddsoffor från 70-talet, i övrigt är rummet överbelamrat av flyttlådor. DN:s fotograf Beatrice Lundborg får kryssa fram och tillbaka mellan möbler och bråte för att föreviga popstjärnan som nu gör melodifestivaldebut.

– Det var min manager Elin som tyckte att jag skulle vara med, säger Uje Brandelius. Jag hade gjort en låt som jag själv tyckte lät lite Mello, den hade till och med en tonartshöjning på slutet.

Låten heter ”Grytan” och handlar om tillagningen av en gryta. Det var först en linsgryta, men efter diskussioner kom Uje Brandelius tillsammans med sitt team fram till att det är en älggryta det rör sig om.

– Vi skippade den proggiga linsgrytan. Vi tänkte att uppförsbacken är tillräckligt brant ändå för en femtioettårig man med trivselmage och kommunistskägg i Mello. Men det är ju inte så klimatsmart med nötkött, så då tänkte vi att det kanske borde vara älgkött i stället. På så sätt har vi triangulerat och säkrat rösterna från både jaktlaget i Sveg och Ung Vänster-sektionen i Majorna. Teoretiskt sett borde det vara omöjligt för oss att inte vinna Melodifestivalen, haha.

Är det viktigt hur grytan uppfattas?

– Alltså, skämt åsido, mat är ju i dag en politisk battleground. Och jag tror faktiskt på riktigt att det inte är helt okontroversiellt att sjunga om en köttgryta i Mello.

På lördag kväll kommer Uje Brandelius framföra bidraget ”Grytan”. Foto: Beatrice Lundborg

När nyheten om att Uje Brandelius ska vara med i Melodifestivalen kom väckte det frågor. Inte bara från medier utan också från vänner och bekanta som inte förknippar vänsterbandet Doktor Kosmos frontfigur med tävlingen.

– Jag har aldrig varit en Mellohatargrubbe, den generationen är mycket äldre än jag. Plus att de som är kritiska glömmer bort en del viktiga saker om Melodifestivalen. Dels att det är en jätteviktig lägereld för hela hbtq-samhället, inte minst ute i Europa. Dels att det är public service som gör Mello, och vill man ha kvar public service kanske man ska omfamna tävlingen, som är SVT:s mest sedda program.

Med bidraget, som inte bara skildrar tillagningen av en älggryta, utan lika mycket handlar om en parrelation, vill han ”vardagligfiera” kärleken.

– I Mello har kärleken ofta varit himlastormande och underbar, men jag jobbar med mindre verktyg, säger Uje Brandelius och mäter upp en centimeter mellan tumme och pekfinger.

– Kärlek kan också bygga på det som händer i ett kök. Berättarjaget bränner grytan och då hjälper hans partner honom back on track.

”Jag kommer att spela låten och sedan kommer jag att åka hem”, säger Uje Brandelius om sina chanser att gå vidare till final. Foto: Beatrice Lundborg

Han säger att de som lyssnat på soloskivan ”Spring, Uje, spring” kommer känna igen musiken.

– Den är inte alls lika spinkig, spattig, svängig och punkig som Doktor Kosmos musik. Den är lite mer medelålders.

På vilket sätt då?

– Det går långsammare helt enkelt. Den är harmoni- och textbaserad, inte riff- och rytmbaserad.

Uje Brandelius är helt bestämd med att han inte kommer att vinna, eller ens gå till final i tävlingen. Han är bara med för att det verkar roligt, dels att nå ut med sin musik till en större publik dels att se hur ”Mellocirkusen” ser ut på nära håll.

– Jag kommer att spela låten och sedan kommer jag att åka hem, men det gör ingenting alls. Jag har en bra låt. Det vore kul om tre miljoner fick höra den i stället för tre hundra som hade kommit på min konsert, säger han och fortsätter:

– Jag är ganska mycket en yes man nu för tiden. Det beror lite på min diagnos. Jag fattar att jag är en främmande fågel i det här sammanhanget. Jag skulle be om ursäkt om det mot förmodan skulle bli så att jag smiter in i finalen före någon vars karriär och liv bygger på att det går bra i Mello.

Bad om ursäkt gjorde Uje Brandelius också när han 2021 fick ta emot en Guldbagge för bästa manliga huvudroll för sin insats i filmen ”Spring Uje spring”.

– Jag får väl börja med att be alla riktiga skådespelare, inklusive Rolf Lassgård, om ursäkt, sade han då.

I filmen, som bygger på en monologföreställning med samma namn, spelar musikern sig själv och skildrar hur det var när han drabbades av Parkinsons sjukdom. En film som inte bara hyllades på Guldbaggegalan utan också har gjort Uje Brandelius folklig.

– Jag har aldrig haft en hit, sålt många skivor eller haft många streams på Spotify. Men med filmen hände något, den blev väldigt sedd. Nu är jag mer igenkänd. Filmen handlar ju om mig och är baserad på verkliga händelser. Därför tror många att de känner mig lite grand.

Uje Brandelius Foto: Beatrice Lundborg

Det är något han märker i mötet med publiken. Nu kan människor stoppa honom på stan för att prata om hans sjukdom eller säga något om filmen.

– Så det kanske finns folk som kan rösta på mig oavsett vad fan jag sjunger.

Igenkänningen är också något som är en fördel i hans arbete med radioprogrammet ”Känsligt läge” i P1. Där är Uje Brandelius sedan några säsonger tillbaka programledare och pratar med människor om just känsliga ämnen. I den nya säsongen utforskar han döden med sina gäster.

– Jag har tänkt en del på döden sedan jag fick min diagnos, trots att man inte dör av min sjukdom. Jag har funderat på om jag skulle dö nu, skulle jag vara nöjd? Då har jag känt att det skulle jag nog vara, om jag bara får göra det här eller det där.

Uje Brandelius berättar att han inte längre känner sig som en programledare, utan som en kille som har ett riktigt samtal med den han möter.

– Jag har nästan inte förberett intervjuerna. Jag berättar lite om vem jag är, och ofta vet de vem jag är. Ibland har de sett filmen, så då har samtalet startat nästan innan vi börjar prata. Då kanske de tänker: ”Uje har gjort en jävla film om sitt liv, då kanske jag kan bjuda på tio minuter.” Det är en speciell plats jag är på i mitt yrkesliv som journalist där jag kan vara helt mig själv.

2021 prisades Uje Brandelius på Guldbaggegalan för filmen ”Spring Uje spring”, som han både skrivit manus till och spelar huvudrollen i. Foto: Beatrice Lundborg

Men samtidigt är han väldigt trött på att prata om sin egen sjukdom, med både främlingar och journalister som frågar om den.

– Jag är dödligt trött på det, fast jag har valt det själv. Jag kan tänka att ”Gud nu gav du sjukdomen till fel person”. Han borde förstått att jag skulle gå bananas och tjäna pengar på diagnosen. För jag har alltid skrivit om det som hänt mig. Jag har blivit Mr Parkinson.

Hur är det att vara Mr Parkinson?

– Jag har valt det genom att berätta om mig själv. Så det kan jag inte skylla på någon annan. Vissa dagar hatar jag det, men de flesta gör det inte så mycket. Och vissa har jag till och med nytta av det.

Varför hatar du det?

– För jag tycker inte att Mr P har förtjänat min kärlek. Jag skulle sju dagar i veckan välja att inte vara sjuk. Men nu när jag är det har jag gjort det till mitt jobb, då är det så det är...

Med melodifestivalsbidraget ”Grytan” lämnar Uje Brandelius äntligen sjukdomsskildringarna bakom sig. Nu får han också till slut svara ja på den allra vanligaste frågan han fått som musiker.

– När man pratar med folk som är helt ointresserade av musik tar det en minut, sedan frågar de: ”Har du varit med i Mello då?”

Uje Brandelius Uje Brandelius föddes 1971 i Sigtuna. Bildade bandet Doktor Kosmos 1991 tillsammans med vänner från Gävle. Har länge arbetat som radiojournalist. Nu som programledare för P1:s ”Känsligt läge”. Släppte 2015 soloalbumet ”Spring, Uje, spring”. Året därpå gjorde han den självbiografiska scenmonologen med samma namn, som skildrar när han diagnostiserades med parkinson. Monologen arbetade han senare om till filmen ”Spring Uje spring” med Henrik Schyffert som regissör. Filmen nominerades till sex Guldbaggar och vann tre, i kategorierna bästa film, bästa manus och bästa manliga huvudroll. Nu tävlar han i Melodifestivalens andra deltävling i Linköping på lördag den 11/2 med bidraget ”Grytan”. Visa mer

Läs mer: Anders Wistbacka rattar Melodifestivalen: ”Ett stort ansvar”