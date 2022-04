Ukrainska dansare turnerar i Sverige till stöd för hemlandet

Grand Kyiv-baletten är en av Ukrainas mest namnkunniga dansensembler. Baletten befann sig på turné i Frankrike när den ryska armén invaderade deras hemland.

Deras intäkter från den pågående turnén användes omgående till att undsätta barn och vuxna från stridsområdena.

I Sverige framträder gruppen nu utöver i Karlstad 1/5 i Jönköping i konserthuset Spira 2/5, Halmstad 3/5, Helsingborgs konserthus 4/5, Växjö konserthus 7/5, Eskilstuna teater 8/5 och på Cirkus i Stockholm 9/5.

Dansarna från Ukraina kommer framföra den romantiska baletten ”Giselle” skapad av den franska kompositören Adolphe Adam.

”Giselle” beskrivs som en symbolfylld föreställning fylld av dolda budskap om ämnen som kärlek, lojalitet och ånger. Ensemblen vill utifrån dess mångskiftande berättelse beskriva de stora svårigheter som Ukraina ställts inför.

Men också demonstrera den styrka och stora kampvilja som finns i hemlandet.

– Den pågående Solidarity tour är en fantastisk möjlighet att nu kunna ge arbete till hela vår danstrupp och stötta oss i denna svåra situation, säger dansgruppens chef Aleksandr Stoyanov.

– Alla i vår grupp har familjer i Ukraina och flera av dem har lyckats evakuera sina närstående från krigsområdena. Men vi behöver fortfarande finansiellt stöd i den situation som vi befinner oss i, understryker han.

På scen under framträdandena i Sverige finns bland de tjugoåtta dansarna utöver Aleksandr Stoyanov bland andra Kateryna Kukhar, vid National Academic Opera och Ballet Theater of Ukraine jämte Kateryna Didenko, vid National Academic Opera och Ballet Theater of Ukraine.

Så sent som i december förra året besökte den ukrainska dansgruppen Norge och framförde då sin tolkning av ETA Hoffmans berättelse ”Nötknäpparen”.