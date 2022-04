Ukrainska Larysa Denysenkos barnbok ges ut i Sverige: ”Vi måste tala med barn om krig på ett ärligt sätt”

”Kriget är alltid ett krig mot barnen”, skriver den ukrainska författaren, advokaten och aktivisten och Larysa Denysenko den 3 mars, medan flyglarmet tjuter utanför hennes lägenhet i Kiev. Citatet är taget ur förordet till hennes barnbok ”Maja och hennes vänner”, som den 12 april ges ut i Sverige på Bonnier Carlsen.

Boken ges även ut i flera andra länder i ett internationellt samarbete. Förläggaren Ulrika Caperius berättar för DN att projektet genomförts på bara fem veckor, och att olika europeiska förlag samarbetat i en chattgrupp på nätet. Många av de aktörer som bidragit till att göra boken har arbetat gratis, och alla Bonnier Carlsens intäkter från försäljningen av boken går oavkortat till Unicefs arbete med barn i Ukraina.

I ett mejl till DN berättar Larysa Denysenko om boken och om sin situation i Kiev. Hon är kvar i ett skyddsrum i staden för att hjälpa sina föräldrar, som är för gamla för att fly och för att klara sig på egen hand.

– Min far föddes här 1938. Han minns inte mycket av nazisternas ockupation av Kiev under andra världskriget. Han var bara ett barn då. Men han kommer att minnas det som pågår nu, attackerna mot Kiev och förorterna. Min far är ett barn av andra världskriget, och en åldrad man i detta krig som ännu saknar namn.

Larysa Denysenko befinner sig bara 25 minuter från Butja och den massaker som där har ägt rum.

– Ingen kan acceptera vad som har hänt här. Vi har sett våld, våldtäkter, stympningar. Folk har tänt eld på hästar, dödat katter, hundar och kaniner. Det är ren ondska.

Den 24 februari såg hon en rysk tank på sin gata. Deras artilleri har förstört en skola och ett hus bara ett par kilometer från hennes bostad. En raket sprängde ett stort köpcentrum i granndistriktet.

– Ljudet av explosionerna har fått mina öron att svullna, och trots att jag är civil har jag lärt mig skilja mellan artilleri, minor och kanonskott. Från mitt fönster har jag sett den ökända roboten Iskander-M avfyras. Men som barn drömde jag om att se Karlsson på taket flyga förbi, kanske utklädd till ett spöke. Det var den första bok jag läste som barn, när jag var fyra år gammal, skriver Larysa Denysenko.

Boken ”Maja och hennes vänner” av Larysa Denysenko. Foto: Illustrationer av Masa Foya

Den bok hon nu ger ut i Sverige är också en barnbok, och heter ”Maja och hennes vänner”. I Ukraina gavs den ut 2017. I den möter vi den ukrainska flickan Maja. Hon tycker bland annat om färgen grönt och pasta med ost. Och vattenmelon! Hon är som vilken fjärdeklassare som helst. Det är alla hennes 16 klasskompisar, som vi en efter en får träffa i boken, också. Samtidigt kastar den ryska annekteringen av Krimhalvön en mörk skugga över barnens tillvaro.

– Det är berättelser om vanliga barn i en vanlig skola i Kiev. Barnen har olika nationaliteter och ursprung. Det är Krimtatarer som var tvungna att fly, eller ukrainare, belarusier och romer. Det är barn som vuxit upp med fred och glädje, men som nu har blivit barn i krig, skriver Larysa Denysenko.

– Många av dem har lämnat Kiev med sina mödrar, mormödrar eller farmödrar. De är nu flyktingar utomlands eller så försöker de vänja sig vid nya ukrainska byar i andra delar av landet. När jag skriver det här har 60 procent av alla ukrainska barn varit tvungna att lämna sina hem. 167 barn har dödats och 297 har skadats.

Att läsa boken menar hon kan vara ett sätt att tala med barn om krig.

– Vi måste tala med barn om krig på ett ärligt sätt, men också förstå att det allra viktigaste är deras säkerhet. Ukrainas statliga tjänst för nödsituationer har skapat en instruktionsvideo om hur man ska bete sig under en flygräd. Tro mig, det är ett fruktansvärt ljud. Ibland hör jag flygräderna 15 gånger om dagen. Försök att föreställa er hur det är att som vuxen förklara vad det är för ett barn. Jag vill att vi och barnen ska komma ihåg vad som händer oss och kunna prata om det nu och i framtiden.

”Maja och hennes vänner” fick också stor uppmärksamhet i Ukraina på grund av den utmanade synen på familj och kärlek.

– I Ukraina har allt läromedel, till och med det som rör alfabetet, texter och teckningar som föreställer en typ av familj. En mamma i köket, en pappa med en tidning framför tv:n, två barn. Alla yrken var männens, utom lärare, sjuksköterska och bibliotekarie.

– Men det finns många olika familjer. Barn kan bli uppfostrade av sin farmor, av bara en förälder, av styvföräldrar eller andra vårdnadshavare. Det är viktigt för mig att visa den här mångfalden. Framför allt fick familjen med två mammor särskilt uppmärksammad och kritiserad av både konservativa och radikala, skriver Larysa Denysenko.

Larysa Denysenko menar trots allt att mänskligheten utvecklas. Juridiken utvecklas, synen på familjen utvecklas. Men, skriver hon, utveckling har inget med våld att göra. Våld leder till en tillbakagång.

– Det är vad jag tänker, när jag hör de avlyssnade samtalen mellan ryska soldater och deras mödrar och fruar, när jag ser hela familjer av ukrainare som dödas. När jag ser hur de skjuter barn som försöker rädda sina katter, eller en ung man som dödas på sin cykel. När jag ser en liten pojke som hittats med ett skott i huvudet, eller en liten flicka som räddas av sin mor, som skyddat henne när en missil träffat deras hem i Kiev.

