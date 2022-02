Ulf Dahlsten: Hade min far varit präst i dag hade han avkragats

Min far prosten Gösta Dahlsten, som under många år var kyrkoherde i Sofia församling på Södermalm i Stockholm, ligger begravd på Katarina kyrkogård. Den hedersbetygelsen hade han inte fått om han varit präst i dag. I stället borde han, enligt ärkebiskopen, ha blivit avkragad och berövad rätten att vara präst. Han träffade nämligen en annan kvinna än min mor och skilde sig, och det är, menar ärkebiskopen, att förbruka kyrkans förtroende.

Ärkebiskopens inställning hyllas på DN:s kultursida av teologen Patrik Hagman. Det är svårt att avgöra vad som är mest chockerande. Den intolerans och trångsynthet som ärkebiskopen gett uttryck för eller att den hyllas på den kultursida som kanske mer än någon annan stått upp för alla människors lika värde mot mörka krafter som med moralism och fördomar förnekar människors rätt att äga sina egna liv. Generationsforskare hävdar att det hänt något dramatiskt i attityderna. Det finns bland dagens yngre en moralkonservatism som vi inte sett sedan andra världskriget.

Min fars liv som präst innehöll en ständig kamp mot dessa krafter. Han kallade sig folkkyrklig och ville ha en öppen, tolerant och ekumenisk kyrka. Han tog offentligt avstånd från den högerreaktionära rörelsen Moralisk Upprustning, skrev artiklar där han propagerade för kvinnliga präster och kritiserade regeringen när de utsedde en kvinnoprästmotståndare till biskop i Göteborgs stift. Striden om kvinnliga präster vann de folkkyrkliga och min far anställde en av de första som kyrkoadjunkt.

I sin yrkesutövning träffade han människor som upplevde sig som kvinnor fångna i en manskropp och han engagerade sig i deras desperata situation. Tillsammans med professor Rolf Luft på Karolinska Sjukhuset gjorde han en expertutredning om juridiska och medicinska förutsättningar för könsbyte. Hans vidsynthet betyder dock inte att han hade ställt upp på dagens förhärskande uppfattning om kön som en social konstruktion.

Hans modernitet hade en gräns. När han träffade min mor var hon huvudbokförerska på en revisionsbyrå. De levde på hennes lön och på de inkomster min far fick som tjänstgörande reservofficer på Gotland under somrarna.

När min far blev aktiv präst lämnade min mor yrkeslivet och gick in i den roll som prästfruar förväntades spela. Hon skötte syföreningen, höll liv i Röda korskretsen och ordnade auktioner. Hon tog även ansvar för hem och barn, senare längtade hon tillbaka till yrkeslivet och läste in en handelsgymnasieexamen, fick anställning och avancerade till ekonomichef i ett importföretag. När hon fick högre lön än min far och inte heller hade tid att stötta honom på samma sätt började han tycka synd om sig. Och det fanns många som ville trösta honom. Han inledde en relation med en nybliven änka och efter ett par år skilde han sig och gifte om sig med henne. De var inget som uppskattades av församlingen och han såg sig nödsakad att söka en annan kyrkoherdetjänst. Men ingen kom på tanken att kräva att han skulle bli ”avkragad”.

Men det tycker den bigotta ärkebiskopen att han borde ha blivit. Hon kanske borde se sig i spegeln och fundera på hur det kommer sig att hon över huvud taget har kunnat bli ärkebiskop. Sanningen är att det är tack vare präster som min far som stod för allt det hon inte står för. Tolerans. Medmänsklighet.

