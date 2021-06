Ullevikonserterna drog i gång en ny upplevelsekultur i Sverige

Plötsligt stod han vid receptionsdisken, klädd för kvällspromenad i solglasögon, slacks och mönstrad tröja; blå trumslagare på gul botten. En lavin drog fram genom Park Avenues lobby.

På den tiden var jag nöjesreporter på Kvällsposten. Tillsammans med tidningens popskribent Olle Berggren hade jag skickats till Göteborg för att bevaka årets begivenhet: Bowiegalan på Ullevi. Vi var veteraner. Rolling Stones hade varit här förra året. Vi också. Vi kunde proceduren.

Stjärnorna slussades, eller smugglades, raskt in på hotellet och låste in sig i sina sviter. Deras våningsplan förvandlades till fästningar. Vi kunde nöja oss med att hålla ställningarna på och utanför Park. Nu kopplade vi och våra kollegor i den hårt arbetande svenska kvällspressen av i hotellets kombinerade bar och restaurang, Göteborgs svar på Café Opera, en halvtrappa upp med utsikt ner mot receptionen. Och där stod han. David Bowie. Vi sprang. Alla sprang. Olle hann ifatt.

Kvällspostens Olle Berggren (och Expressens Måns Ivarsson längst till höger) haffade David Bowie på stan ett ögonblick 1983. Foto: Magnus af Geijerstam/TT

Nästa dag dominerades Kvällspostens förstasida av rubriken ”KvP på stan med Bowie” och ett stort draget foto som enligt bildtexten visade ”flanörerna David Bowie och Olle Berggren i kvällssolen på Avenyn i Göteborg”. Det ser ut som om två kompisar tar en stilla promenad. I själva verket var det ett mirakel att fotografen Magnus af Geijerstam hann ta bilden. Hade han blinkat först skulle Bowies följebil redan ha hunnit plocka upp den jagade stjärnan. Olle minns inte riktigt vad han hann säga och vad Bowie svarade, men det var något om en ”trevlig” stad.

– Han kunde ha sagt ”dra åt helvete” eller ”fuck off”. Men det gjorde han inte.

David Bowie Foto: Kamerareportage/TT

Det var fredagen den 10 juni 1983, kvällen före den första av Bowies två Göteborgskonserter, och redan nu, bara ett år efter Stonespelningarna, hade ”Ullevigalorna” blivit ett begrepp och en tradition. Ett mönster hade etablerats. Förväntningar fixerats.

Fans från när och fjärran skulle som en glad gräshoppssvärm dra in över Göteborg, fylla alla hotell, slå upp tält överallt där det gick att få ner en tältpinne, sova i parker, festa på Avenyn, köa till Systemet, tålmodigt vänta i solen på idolernas entré, bli extatiska och utmattade och till sist resa hem för att duscha och berätta för alla att de varit ”där”.

Det tidiga 80-talets Ullevigalor började snabbt kalkera varandra, men representerade också något nytt, ett kvalitativt språng i svensk upplevelsekultur.

Mick Jagger kickstartar megakonserttrenden på Ullevi 1982. Foto: Roger Lundsten/TT

Det ”nya” var att det som tidigare varit ”rockkonserter”, där publiken just var publik på plats för att se och höra, hade förvandlats till något mycket mindre avgränsat, mer gränslöst. De som kom hade köpt biljetter inte bara för att se artisterna utan också för att se varandra.

Expressenskribenten Mats Olsson satte fingret på detta ”nya” i en krönika samma dag som Bowie skulle göra sin första Ullevikonsert: ”Detta är en händelse, vad amerikanerna kallar 'an event', det bara råkar slumpa sig så att det ena året är det Rolling Stones som står på scenen, nästa är det David Bowie. Och tro mig, nån av de första helgerna i juni kommer alltid att bli den helg när ett stort rockevenemang brakar iväg. Det är den grejen man ska gå på, det är där man ska vara för att uppleva gemenskap, ha lite rajtan-tajtan, busa, bli kär, full och galen och kanske till och med fatta att det är nåt på gång på scenen också.”

Mick Jagger och Keith Richards på Ullevi 1982 Foto: Erich Stering

Och Mats Olsson blev sannspådd. I augusti 2022 ska Håkan Hellström göra fyra Ullevikonserter. Det var tänkt att han skulle ta Ullevi i besittning redan i juni 2020, men viruset kom emellan. Fyra konserter? Är det Hellströms låtar och röst som fyller arenan? Inte enbart. Det är också, vågar jag gissa, den naturkraft, eller snarare kulturkraft, Mats Olsson beskrev i sin krönika för 38 år sedan. Håkan Hellström på Ullevi är ”grejen man s k a gå på”, ett svenskt ”event”.

Stonesgalan i Göteborg 1982 var något annat, sprängde ramarna sprängde ramarna och etablerade en ny skala

Före Stones 1982 var rockkonserter i Sverige, just konserter. I Stockholm var de inte sällan lämpligt nog förlagda till Konserthuset i Stockholm. Där såg jag Deep Purple 1970 (mitt livs första riktiga rockkonsert), Jethro Tull, Frank Zappa, Lou Reed ...

Också idrottshallar hade fått göra tjänst som konsertlokaler, Rolling Stones på Scandinavium 1973, Bruce Springsteen på Johanneshovs isstadion 1981, Bowie i Kungliga Tennishallen i Stockholm 1978. Och Bob Marley hade 1980 slagit publikrekord på Gröna Lund (efter att tidigare ha gjort flera framträdanden där). Men Stonesgalan i Göteborg 1982 var ändå något annat, sprängde ramarna och etablerade en ny skala. Dubblerade konserter, en sammanlagd publiksiffra på över 112.000. ”Kanske det största publikevenemang som någonsin hållits i Skandinavien”, skrev Dagens Nyheter. Och Svenska Dagbladets popskribent Gunnar Salander konstaterade att den konsert med Simon & Garfunkel som genomförts på Råsunda tidigare samma månad nu vid en jämförelse hade reducerats till ”en ambitiösare trubadurafton”.

Bild 1 av 4 Efterlängtad svalka under de heta Stones-dagarna 1982. Foto: Tommy Wiberg/TT Bild 2 av 4 Det varma junivädret, och kanske något annat, blev lite för mycket av det goda för vissa. Innan Rolling Stones 1982. Foto: Sundström Bild 3 av 4 Start me up, Sverige! Mick Jagger i skylift över Ullevis publik 1982 Foto: Roger Turesson Bild 4 av 4 Det var det värt! tycks den här avsvimmade personen tycka efter att ha sett Rolling Stones 1982. Foto: Tommy Wiberg/TT Bildspel

”Let's spend the night together!”, ropade Mick Jagger när den första konserten drog i gång klockan fem på eftermiddagen. Solen öste ner. Det var bastuvarmt på arenan. Ljudet var till en början, enligt samstämmiga pressuppgifter, uselt. Men det bättrade sig och till sist fick ”Honky tonk women” och ”Micks bröstvårta” publiken i extas, rapporterade Expressen. Jagger hade slitit av sig delar av sin scenkostym, vilket med tanke på hur den såg ut var ett begripligt beslut.

När man i dag, efter snart ett och ett halvt år med coronadistans, tittar på bilderna från Ullevigalorna känner man starkt suget efter allt som under dessa långa månader stämplats som livsfarligt, oansvarigt och asocialt. Trängsel, svett, stök, gemensam glädje. Och det framstår som självklart att publikrekorden på Ullevi dessa år inte bara drivits fram av att Rolling Stones hade ett grundmurat rykte som världens största rockband, och inte hade varit i Sverige på 10 år, eller berodde på att David Bowie 1983 hade släppt ett av sina mest kommersiella och publiktillvända album, ”Let's dance”.

Det fanns fler, djupare liggande, orsaker till att fullsmockade tåg och lika fullsmockade bussar rullade mot Göteborg dagarna och nätterna före de stora galorna.

– Det fanns ett intresse av att få vara med många människor samtidigt, säger Thomas Johansson. En koncis och övertygande analys.

Tack, det blev lyckat! Konsertarrangören Thomas Johansson tar farväl av paret Springsteen på Landvetters Springsteen. Till och med den svenska och den amerikanska livvakten omfamnar varandra. Foto: Ulf Högberg

Thomas Johansson har arrangerat pop- och rockkonserter sedan 60-talet. Han startade bolaget EMA-Telstar som länge dominerade livescenen och är i dag styrelseordförande i det bolag som tagit över den rollen, Live Nation. Det var Thomas Johansson som tog rockgalorna till Ullevi

I USA hade rockkonserter då sedan länge förlagts till stora utomhusarenor. När Rolling Stones 1981 genomförde en USA-turné för att marknadsföra sitt album ”Tattoo you” (med hitten ”Start me up”) spelade de på megaarenor som kunde svälja upp mot 90.000 betalande i en och samma tugga. Det var den redan då smått legendariske promotorn Bill Graham som arrangerade turnén. Året därpå var det Europas tur.

I december 1981 bjöd Graham in ett antal ledande europeiska konsertarrangörer till New Orleans. Thomas Johansson, som ser Bill Graham som sin ”mentor”, var en av dem. Européerna fick se Stones spela på Louisiana Superdome. Dagen därpå bjöds de på lunch på en krog som drevs av kändiskocken Paul Prudhomme. Mick Jagger gjorde ett litet nummer; gick runt med en hatt där de europeiska arrangörerna la ner sedlar i sina respektive länders valutor (detta hände sig alltså före euron).

En annan tid. David Bowie kunde hälsas på om fansen var snabba. Foto: Tommy Wiberg/TT

Några månader senare kom en ny inbjudan. Nu till lyxhotellet Georges V i Paris. Det var lite av en idéauktion. Arrangörerna skulle redogöra för var och hur de ville göra sina respektive Stones-konserter. Thomas Johansson bad om ett tomt papper, skissade en schematisk Norden-karta och ritade in Göteborg.

– Och så sa jag: ”30 mil till Oslo, 30 mil till Köpenhamn, 50 mil till Stockholm. Det här är Skandinaviens huvudstad, Varför gör vi inte bara Göteborg?”

Graham och Stones köpte idén, men ville ändå ha en konsert också i Stockholm. Biljetter trycktes till båda städerna. Men när de nära 60.000 Ullevi-biljetterna släpptes såldes de slut på en dag. Thomas Johansson fick ett Göteborgstryckeri att över natten trycka ytterligare 60.000 biljetter. Också de såldes slut blixtsnabbt. Så var konceptet etablerat. Ullevi. Juni. Dubblerade konserter. Publik från hela landet (och resten av Norden).

Stonesskärvor ”Redan på perrongen i Stockholm hördes Stoneslåtar och ölburkspysar.” (Nina Lekander tog tåget till Göteborg, Expressen 19/6 1982) ”Jag gick upp halv fem i går morse och kämpade på en buss halva dan. Men vad gör man inte för att få se och höra Rolling Stones!” (Tove, 17 år, från Åkersberga i Expressen 20/6 1982) ”Jag ringde polisen för att få hjälp, men de hade allt folk på att bevaka Stonesgalan, sade de. Och det hjälpte inte att jag talade om för dem att hälften av fansen var inne på vårt system.” (Föreståndaren för ett av Göteborgs systembolag stressad av anstormningen av kunder, DN 20/6 1982) ”Så länge folk har styrfart låter vi dem vara i fred”, Göteborgspolisen summerar sin policy under Stoneshelgen (Kvällsposten 20/6 1982). Visa mer

Stockholm blåstes på festen, vilket också hade att göra med att staden och dess politiker på den tiden var ointresserade av stora musikevenemang. Attityden var närmast fientlig. I Göteborg däremot var det öppna famnen.

I efterhand inser man samtidigt att om galan lagts i Stockholm i stället för i Göteborg hade det sannolikt betytt att alla blåsts på festen. Det hade blivit en rockkonsert i storformat, men inte den flera dygn långa happening som det blev i Göteborg. I Stockholm hade publiken trasslat sig ut till Råsunda, sett konserten, och sedan trasslat sig hem igen eller till hotell och vandrarhem utspridda över hela stan med omnejd. I Göteborg kunde publiken dansa sig ut från Ullevi och direkt fortsätta festen på Avenyn. Allt fanns inom dansavstånd: arenan, parkerna, krogarna, hotellet där stjärnorna bodde. Man lämnade aldrig ”händelsen”. Den pågick hela tiden och överallt och man var hela tiden omgiven av andra som också var en del av ”händelsen”.

Till David Bowie 1983 blev det full, nästan militär, satsning mellan konkurrenterna på löpsedelsmarknaden

Jag ringer upp ytterligare en av mina gamla kollegor, Stefan Sjöström. På 80-talet var han reporter och nöjeschef på Expressen. Han minns hur han under Stoneshelgen vaknat på sitt rum på Park Avenue och upptäckt ett tältläger utanför hotellet.

– Och då insåg jag att detta var något annat än en konsert. Det blev två fantastiska kvällar. Massor av folk ute. Bowiegalan året därpå levde på att folk ville uppleva det igen. Och då hade också vi på Expressen förstått att det här var större än en konsert, att det var en händelse kopplad till försommaren och skolavslutningen.

Bruce Springsteen bjöd upp till hitten ”Dancing in the dark”. Foto: Roger Turesson

Då blev det full, och nästan militär satsning, inte bara på Expressen utan också hos konkurrenterna på löpsedelsmarknaden. Operation Ullevi. Same procedure as last year, as every year. Förhandsbilaga om artisten/bandet (alltid den största/de största någonsin). Sedan ett antal obligatoriska vinklar och rubriker: I natt landade han/de i Sverige (och vi var där). Här laddade de/han i solen, på krogen, på gymmet (och vi var med). Allt om rockfesten (vi var med). Allt om rockfesten en dag till (vi var fortfarande med). Här lyfter planet från Landvetter (och vi var där).

Obligatoriskt var också: Intervjuer med överlyckliga fans som köat i timmar för att få den bästa platsen på arenan. Kändisspaningar på läktaren (Lundell, Ledin, Gessle). Förstasidor som slog fast att den första konserten var fantastisk, den andra ännu bättre (de egna recensenterna var inte alltid helt eniga med rubrikerna.)

Bruce Springsteen hyllar Ullevipubliken Foto: TT

Den massiva uppmärksamheten i pressen gjorde en stor händelse ännu större, vilket i sin tur gjorde uppmärksamheten i pressen ännu mer massiv och så vidare i en för alla inblandade parter gynnsam cirkel. För att verkligen förstå dynamiken måste man tänka sig tillbaka till en tid när Sverige hade två, säger två, tv-kanaler, när det inte fanns vare sig mobiler eller sociala medier, inte ens internet. I gengäld hade fyra kvällstidningar en gemensam daglig upplaga på 1,1 miljoner exemplar (varav Expressen stod för hälften; Aftonbladet, GT och Kvällsposten delade på resten). Detta i ett land med drygt 8 miljoner invånare.

Kikar man noga på bilden där Olle Berggren flanerar med Bowie ser man en kille i jeansjacka och glasögon till höger. Det är Måns Ivarsson, popskribent på Expressen. Också han hade börjat springa när Bowie dök upp i lobbyn.

– Det är enda gången i mitt liv jag gjort något sånt. Jag sprang rakt ut på gatan, fick tag på en taxi och så ... ”follow that car”.

Bowiebitar ” … alla satt nu och vinkade ut genom fönstren mot E6:an där Bowiebussar, Bowiebilar och Bowiemopeder puttrade fram mot Ullevi.” (Frank Bergå på tåget, The Bowie Express, från Stockholm till Göteborg, Aftonbladet 12/6 1983) ”David Bowie släntrar in på scenen, elegant som alltid iklädd en kostym som på vårt behöriga avstånd får honom att se ut som en uppochnedvänd apelsinglass med en blond pinne som sticker upp ur kragen.” (Gunnar Salander i Svenska Dagbladet 12/6 1983). ”Mitt i all upphetsning efter lördagsshowen, när Avenyn var proppfull med folk, gled en Volvo fram och tillbaka. Med stora bokstäver stod målat på sidan: 'Vem fan är Bowie'.” (Mats Olsson släpper fram oppositionen, Expressen 13/6 1983) Visa mer

I taxin lyckades Måns skugga bilen som plockat upp Bowie ut till Långedrag. Där strosade Bowie och hans förmodade flickvän runt på bryggorna. Det var hon som i videon till hitten ”China Girl” rullade runt med honom i vattenbrynet i en pastisch på Burt Lancasters och Deborah Kerrs kysscen i ”Härifrån till evigheten”. Geeling Ng var 23 år och jobbade som servitris i Sydney när hon träffade Bowie under en audition för videon.

Också Aftonbladet hade spårat Bowie till bryggorna. Ännu en tradition etablerades. Två år senare kunde svenska tidningsläsare ta del av rapporter om hur Bruce Springsteen och hans dåvarande fru Julianne ”njöt i solnedgången” vid Långedrag.

– Och då smugglade vi också in en tjej på gymmet där han och hans fru tränade, minns Måns.

Paparazzijournalistik? Det får man väl medge. Men trots allt av ganska oskyldig art. Vi jagade inga skandaler

Själv har jag lätt pinsamma minnen av hur jag och mina KvP-kollegor under en av Bowiekvällarna smyger i buskarna utanför den då haussade krogen (”nyfranskt”) Johanna på Södra Hamngatan. Vi har teleobjektivet redo under kavajen. Bowie är där inne. Världsvana som vi är (jakten på Stones året dessförinnan) tar vi för givet att restaurangen förvandlats till kändisfästning. Så får vi se en reporter från en mindre skånsk tidning bara trava in, utan att bli utkastad. Vi gör detsamma. Beställer in dagens andra middag, håller genom en dörrspringa koll på Bowie med sällskap och när han till sist reser sig och går gör jag i trappan mitt livs kortaste intervju. Hur var middagen? ”Jolly good!” (Tydligen åt han kräftsoppa, kycklingterrin och harfilé).

Paparazzijournalistik? Det får man väl medge. Men trots allt av ganska oskyldig art. Vi jagade inga skandaler. Vi tyckte, som Måns Ivarsson påpekar, att det var tillräckligt spännande att få vara med när en rockstjärna lyfte vikter på ett abonnerat gym.

– Kvällspressen på den tiden var ju inte alls som de engelska tabloiderna. Vi var nog lite av småstadsbor, lite naiva.

Och inte alltid så vaksamma.

Trots att vi hårdbevakade Park, där bandet barrikaderat sig i sina sviter, lyckades Keith Richards, som hade tandvärk, guidad av en anställd på EMA-Telstar ta sig ner till en jourtandläkare på Avenyn. Där gick man och fantiserade om klassiska rockpartyn; Jack Daniel's-buteljer och det ena med det tredje. Och så satt Keith Richards i en tandläkarstol, vilket Magnus Janson på Aftonbladet, men inte så många andra, kunde avslöja.

Avenyn i Göteborg var om inte förr fullsmockad under rockgalorna på 1980-talet. Foto: TT

Till skillnad från Bowie lekte Stones kurragömma och katt-och-råtta med pressen. DN-fotografen Roger Turesson, då vikarie på Expressens Göteborgsredaktion, minns hur folk i bandets entourage med hjälp av starka strålkastare bländade fotograferna som försökte få bilder av bandmedlemmarna när de anlände till Göteborg sent på kvällen dagen före konserten.

Föreställningarna om det vilda turnélivet var ändå kanske något överdrivna. På en del bilder från Ullevi framstår Bowie som en blonderad Lasse Berghagen. Allsång på Ullevi. Och de eviga rockrebellerna Rolling Stones? En familjeföreställning. I Göteborg hade Keith Richards med sig både sin son Marlon och sin pappa Bert. Roger Turesson lyckades ta en bild när Keith och Bert från hotellbalkongen kikade ut över Göteborg.

Vi som blev utan Rolling Stones-biljett. Foto: Johan Andersson/TT

Hur reagerade artisterna på den intensiva pressbevakningen i Sverige?

– Stones tyckte nog att det var rätt kul, om jag ska vara ärlig, svarar Thomas Johansson. Men Bruce Springsteen var ”förundrad”, tillägger han.

Bruce Springsteens extranummer 'Twist and shout' höll på att spräcka Ullevi. 62.000 personer hoppade som galna

Det var nog också med Springsteen 1985 som hysterin kring Ullevigalorna kulminerade. Då hade jag själv övergått till annan journalistisk verksamhet och var inte där. Men det var Expressen. Med besked. Inför den första konserten avslöjade tidningen vad vi hade att vänta oss: ”Expressens Mats Olsson, sex reportrar och tre fotografer, helikopter och flygplan ser till att Expressens läsare får veta allt om jättegalan i en extra sektion på söndag.” Dagen därpå var förstasidesrubriceringen kärnfull, det var som om Messias återvänt till jorden och valt en fotbollsarena i Göteborg som landningsplats: ”Mästaren!”

Spelningen går mot sitt slut. Bruce Springsteen gör ”Twist and shout” som extranummer. På Ullevis läktare och innerplan dansar och hoppar över 60.000 personer som galna, ett helt Karlstad av Springsteenfans. Bakom scenen står Thomas Johansson och Springsteens manager Jon Landau. ”Thomas, Thomas”, säger han: ”The forklift is dancing, gaffeltrucken dansar.”

– Och det gjorde den. Och då tittade jag upp och såg att taket rörde sig, berättar Thomas Johansson.

Ullevi var på väg att spricka. Stones 82, Bowie 83, Dylan 84, men det var Springsteen, eller rättare hans version av ”Twist and shout”, som blev ”The stadium breaker”.

– Marken hade kommit i svängning och svängningarna fortplantade sig upp i arenan, som inte var tillräckligt bra grundad. Ullevi ligger ju på Göteborgslera. Folk som satt i bilar utanför har vittnat om att de kände av svängningarna, berättar Björn-Åke Carlén, som i större delen av sitt liv jobbat med och på Ullevi, som evenemangschef och arenachef.

Ullevigalorna tvingades under ett antal år lämna Ullevi medan arenan grundförstärktes och säkrades. Ett reserv-Ullevi byggdes upp vid det gamla Eriksbergsvarvet på andra sidan Göta älv. Traditionen med junigalor hölls vid liv: U2, Bowie, Michael Jackson, Madonna. Först 1994 var Ullevi tillbaka som rockarena. Pink Floyd invigde. Timmarna före konserten hade det blåst, regnat och haglat. Enligt Thomas Johansson hade det inte bekymrat bandet alltför mycket.

– Det passar vår musik, sa de.

Åren innan hade Ullevi smygtestats med två mindre arrangemang, Beach Boys och Genesis.

– Jag köpte en skiva med Genesis, gick upp till stadsbyggnadskontoret och frågade: Tror ni att folk kommer att hoppa sönder arenan till det här? berättar Björn-Åke.

Efter nypremiären följde en lång ännu pågående stjärnparad på Ullevi: Springsteen igen och igen, Stones på nytt, Metallica, Tina Turner, AC/DC, Madonna ännu en gång, Iron Maiden, Gyllene Tider, och den 4 och 5 juni 2016 satte Håkan Hellström publikrekord på Ullevi med över 70.000 på arenan båda dagarna.

– Ja, och det blev ju mycket business också, säger André Ketels när jag frågar om Ullevigalorna varit viktiga för Göteborg.

Ullevi fylls på inför Bruce Springsteens konsert 1985 Foto: TT

Han har sett stjärnorna komma och gå, slussas in och smugglas ut. Vid mitten av 70-talet började han som piccolo på Park Avenue. Efter att ha varit borta några år kom han tillbaka 1983 som vaktmästare, och kan bekräfta att den gängse bilden stämmer: Springsteen alltid trevlig mot fansen. Dylan tillbakadragen. Hotellet, och inte minst dess bar, under belägring när stjärnan tagit in på hotellet. Jobbigt?

– Nej, personalen gillar när det blir lite action i huset.

Själv har han sett flera av galorna: U2, Michael Jackson, men är egentligen ”hårdrockare” och stolt över att ha spelat fotboll med gubbarna i ”Maiden” på Överåsvallen.

Under de kommande åren blev Sverige ett land allt mer fixerat vid 'händelser', vid att skapa 'minnen'

Just när jag skriver detta kommer nyheten att Laleh ska göra Ullevi i juni 2022. Hon blir en av hittills anmärkningsvärt få kvinnor i historien om Ullevigalorna. Den har annars varit ett manligt maraton. Män har stått på scenen. Män har skrivit om, och fotograferat, männen som stod på scenen. Det går inte att förneka att 1980-talets popkultur var höggradigt grabbig. De kvinnliga artisterna var få, de kvinnliga rockjournalisterna ännu färre. En av de få var Susanne Ljung, numera programledare i radioprogrammet Stil. Hon recenserade Stones Ullevikonsert i Expressen, och var måttligt förtjust.

Men konserten som sådan var ju inte alltid avgörande. Gunnar Salander i Svenska Dagbladet var inte heller så imponerad av Stones spelning 1982, den kvalade inte ens in som en av hans starkaste musikupplevelser under den senaste månaden, skrev han. Men, det fanns ett avgörande men: ”Händelsen som sådan skulle jag inte vilja byta bort. Den blir ett fint minne.”

Galafakta Rolling Stones, 19/6, 20/6 1982 Publiksiffra: 112.177 Öppnade med: ”Under my thumb” Avslutade med: ”Satisfaction” David Bowie, 11/6, 12/6 1983 Publiksiffra: 120.120 Öppnade med: ”Jean Genie/Star” Avslutade med: ”Modern love” Bob Dylan, 9/6 1984 Publiksiffra: 51.118 Öppnade med: ”Highway 61 revisited” Avslutade med: ”The times they are a-changin’”. Bruce Springsteen, 8/6, 9/6 1985 Publiksiffra: 126.856 Öppnade med. ”Born in the USA” Avslutade med: ”Twist and shout /Do you love me?” Visa mer

Och under de kommande åren blev Sverige ett land allt mer fixerat vid ”händelser”, vid att skapa ”minnen”, vid en särskild sorts storskalig, nästan industriell, upplevelsekultur: de återkommande musik- och stadsfestivalerna (Malmöfestivalen drogs igång 1985, ungefär samtidigt tog Hultsfredsfestivalen fart); Bokmässan, startad 1985 och liksom Ullevigalorna med Göteborg som scen och förutsättning; Melodifestivalen som förvandlades från ett underhållningsprogram i monopoltelevisionen till en ambulerande megacirkus; Almedalen ... Det var med det tidiga 80-talets Ullevigalor det började. För somliga också på ett mycket personligt plan.

Thomas Johanssons hustru har en gård i Värmland. För en tid sedan tog de dit Anticimex. Det var möss som var problemet. Mannen som kom var i 60-årsåldern. När de hälsat berättade Anticimex-mannen att han och hans fru träffats på Springsteen-konserten i Göteborg 1985.

– Att jag ritade den där kartan på Georges V, det var en bra sak, säger Thomas Johansson.

