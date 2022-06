Ullevis rekordsommar startar när hon trycker på knappen

Ullevi tar sats inför en rekordsommar. Under 13 konsertdagar ska Nordens största evenemangsarena fylla innerplanen med publik. Allt vibrerar. Ett, två, tre – på det fjärde ska det ske. Även resten av Göteborg laddar upp. På Liseberg avlöser artisterna varandra, i Slottsskogen återföds Way Out West, men Ullevi är ändå i en klass för sig.

Vi går in genom ”Paraden”, arenans finaste entré. Bakom en ganska oansenlig dörr i första hallen, ligger driftcentralen – eller ”Hjärtat”, som elchef Jessica Trulsson säger. Men hon kan inte visa den för oss som det var tänkt, för nycklarna ligger kvar i bilen, så vi börjar på ute på plan i stället. En gigantisk ledskärm är under uppbyggnad inför Summerburst.

– Scenbygget är arrangörens, och de har egen el med sig till det. Men de där fyra är mina, säger Trulsson och pekar upp mot jättearenans välkända pylonben med sina stora ljusramper.

Och du sköter proppskåpet?

– Ja, haha, det gör jag. Precis!

Ullevis elräkning ligger på ett fast avtal via Göteborg Energi. Bryts strömmen hit till arenan finns ett reservkraftverk som kan lösa ljuset för nödutgångarna och ljudet till diverse larm. Arrangörerna har egna generatorer med sig till scenen, så konserterna ska inte heller behöva påverkas. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

I två år har Jessica Trulsson och arbetslaget bara varit standby och trimmat tekniken här. Evenemangen har, som alla vet, varit inställda. Nu ska allt slås på. Först Summerburst, sedan Laleh. I juli kommer Iron Maiden och Rammstein och efter Ed Sheeran i augusti maxar Håkan Hellström med fyra i princip slutsålda konserter (i skrivande stund finns ett fåtal platser med dålig sikt, bakom scenen). Nordens största arena ska chockas till liv efter sin ofrivilliga slummer. Ett heltidsjobb för elchefen.

– Ett sådant här jobb väljer man inte om man vill ha sommarsemester.

Mohamed Bashir servar kablar i förrådet. Både han och Jessica Trulsson ser fram emot en sommar där evenemangen på Ullevi faktiskt blir av, och inte bara framskjutna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Alla som provkört en powerpointpresentation vet att den ofta funkar då, men när åhörarna väl är på plats fallerar ofta ljudet. Eller bilden. Något. Lagen om alltings jävlighet måste väl gälla även för den här sortens mastodontföreställningar, eller? Jo, Jessica Trulson känner igen sig.

– Som att jag glömde nycklarna nu ju. Då gäller det att försöka slappna av och minnas att man är ett lag, säger hon och som en perfekt illustration rullar kollegan Jerry förbi med en knippe nycklar.

Konsertsommaren i Göteborg Här är ett urval av allt som händer i staden: JUNI 10 Laleh, Ullevi 17 Molly Sandén, Liseberg 21 Sting, Trädgårdsföreningen 22 Kiss, Scandinavium 29 Zara Larsson, Liseberg JULI 8 Veronica Maggio, Trädgårdsföreningen 9 Sven Ingvars, Villa Belparc 17 Lars Winnerbäck, Trädgårdsföreningen 22 Iron Maiden, Ullevi 29-30 Rammstein, Ullevi 30 Kalasturnén, Bananpiren AUGUSTI 4 Tom Jones, Liseberg 5 Ulf Lundell, Trädgårdsföreningen 10-11 Ed Sheeran, Ullevi 11-13 Way Out West, Slottsskogen 14 Toto, Partille Arena 19-20 Håkan Hellström, Ullevi 26-27 Håkan Hellström, Ullevi Visa mer

Nu öppnas dörrarna till det livsfarliga ställverket och till skrubben som är självaste driftcentralen. På bortre väggen finns en planskiss av arenan och alla dess ljuskällor. Om ett år måste en av de fyra elektrikerna här stå beredd under Bruce Springsteens alla konserter.

”Var har vi de där grejerna nu igen?” Elchefen på Ullevi skojar om en viss yrvakenhet som infann sig när alla förstod att det efter två års uppehåll väntar en säsong med rekordmånga konsertdagar på arenan. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Han brukar tydligen vilja tända upp arenan mitt under sina konserter, för att kunna se publiken. Sånt går inte att förbereda, vi får bara vara redo här inne, säger Jessica Trulsson.

Men allvarligt talat, vad är Ullevis motsvarighet till kontorets kärvande möteslänkar, eller ljud som glappar?

– Ja du... Allt är ju elektronik. Det sitter utomhus – och vi är i Göteborg. Det är salt, det är rått och det är fukt. Inget håller i evighet. Då gäller det att veta vart jag ska springa för att skruva ur just den delen och starta om så fort det bara går.

Är det extra nervigt nu, efter så lång tid av vila och uppladdning?

– Det är klart att när man väl tog in att – ”okej, det blir alltså fyra gånger Håkan...!” – då undrar man ju hur det ska gå när det är så svårt att få in timanställda, som det blivit nu efter pandemin. Och det blev ju mycket av – ”eh, var har vi de där grejerna nu igen?” – men nu tror jag vi har koll.

Det svåraste med att underhålla elen på Ullevi är läget. ”Vi är i Göteborg. Det är salt, det är rått och det är fukt”, säger Jessica Trulsson. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Ett givet ställe att leta på är förrådet på utsidan av Ullevi, mot Mölndalsån. Där sitter kollegan Mohamed Bashir och servar kablar. Om bara någon dag ska arenan explodera i dans, beats och stroboskopljus. Han längtar.

– Det är väl det alla längtat efter, eller hur?

Chefen Jessica Trulsson nickar och ler. På det femte gäller det. På det sjätte smäller det!

Om Springsteen får ett infall och vill se sin publik är det vid den här panelen tjänstgörande elektriker står och tänder upp arenabelysningen på Ullevi. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

