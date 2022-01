Underbart är kort på Earl Sweatshirts nya album

Hiphop Earl Sweatshirt ”Sick!” (Tan Cressida/Warner) Visa mer

Inom hiphoppen har längden ofta spelat roll. Det lössläppta ordflödet i en åtta minuter lång freestyle imponerar nästan alltid mer än två minuter perfektion utan något rimmat dödkött. Under 90 talet när cd-formatet möjliggjorde 75-minuters album, för att inte tala om vansinnigt omfångsrika dubbel- eller trippelalbum, nådde jakten på ordens numerär sin naturliga topp.

Nutida rappare som Earl Sweatshirt och Tierra Whack utmanar den i dag rätt föråldrade konventionen. ”Sick!” klockar in under halvtimmen. Av tio låtar är hälften under två minuter. Även om de korta formaten självklart inte per automatik garanterar stor hiphop så är det faktiskt vad som uppstår när de snäva ramarna tvingar Earl Sweatshirt att vara kreativ och precis på samma gång.

Hans släpiga röst låter dessutom utmärkt, oavsett om den kombineras med svepande John Carpenter-synthar som i inledande ”Old friend” eller sobert soulsamplande som i den strålande singeln ”Tabula rasa”.

Kanske når ”Sick!” inte riktigt upp till den emotionella råheten på den drygt två år gamla ep:n ”Feet of clay” men det finns fortfarande en styrka i att Earl Sweatshirt hela tiden lämnar lyssnaren i exakt rätt läge. ”Sick!” blir helt enkelt en fin liten lektion i värdet av att sätta punkt i tid.

Bästa spår: ”Tabula rasa”

Läs mer om musik och andra texter av Mattias Dahlström