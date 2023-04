Underfundig utställning om systematisering av naturen

Galleriutställning ”Systema naturae” Mark Dion Saskia Neuman Gallery, Stockholm. Visas tom 29/4 Visa mer

I mer än tre decennier har konstnären Mark Dion uppehållit sig kring frågor om ekologi och synen på naturen. Hans utställning på Saskia Neuman Gallery påminner om hur mycket han springer ur ett konceptuellt och språkfilosofiskt präglat 1980-tal, med undersökningar av hur kulturinstitutioner och naturhistoriska museer systematiserar och producerar kunskap.

Utställningen innehåller ett fyrtiotal teckningar och grafiska verk, tillsammans med några skulpturer. I jämförelse med en yngre generation konstnärer som arbetar med ekologi och hållbarhet kan urvalet framstå som lite torrt intellektuellt. Men utgångspunkten är likartad: hur dominerande ideologier skapar förtryck och våld genom att definiera vem som tillhör och inte tillhör en viss kategori, till exempel ”människa”, ”natur” och ”djur”.

Mark Dion, ”Systema naturae”. Foto: Saskia Neuman gallery

Utställningstiteln ”Systema naturae” är hämtad från Carl von Linnés välkända skrift där han steg för steg klassificerade de växter och djur han kände till, inklusive historiska fantasidjur. Men Dion riktar lika mycket blicken mot konsthistoriens kanonbildningar.

Här finns fantastiska påminnelser om äldre kalendrar och sätt att visualisera tid. Den västerländska bilden av tiden som en enkelriktad pil är relativt ung. I tidigare kronologiska framställningar kunde händelserna under ett år eller århundrade likaväl skrivas in i en illustration av en björnkropp eller ett träd

Mark Dion för på ett roligt sätt ihop helt olika försök till systematiseringar. I ”Topography of a typical Barr bird” får till exempel en fågelkropp ersätta de diagram från 1930-talet där Alfred H Barr, den första chefen för Museum of Modern Art i New York, skrev in den ideala museisamlingen i en torpedform, som ett uttryck för framåtrörelse.

Teckning av Mark Dion, ”Topography of a typical Barr bird”. Foto: Saskia Neuman gallery

Det är tätt och nördigt, men jag föredrar teckningarna framför de överdidaktiska skulpturer där en isbjörn eller stork står med fötterna i avskrädet från människans civilisation.

Som helhet visar utställningen på ett underfundigt sätt hur system och kategorier kan vara godtyckliga, och samtidigt starkt styrande.

Läs mer: Mark Dion tar loppisfynd in i evigheten

Läs mer om konst