Underhållning med ljuv målbrottsstämma i nya ”Teenage mutant ninja turtles”

Animerat Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. ”Teenage mutant ninja turtles: Mutant mayhem” Regi: Jeff Rowe, Kyler Spears. Manus: Seth Rogen, Evan Goldberg, Jeff Rowe. I rollerna: Micah Abbey, Nicolas Cantu, Brady Noon, Shamon Brown Jr., Jackie Chan, Ice Cube, m fl. Längd: 1 tim 39 min (från 7 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer Visa mindre

Det börjar likna en trend. Energivågen i ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), uppföljaren ”Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2023), ”Mästerkatten 2” (2022) och nu ”Teenage mutant ninja turtles: Mutant mayhem” (2023). Även om datorer troligen har varit det primära arbetsverktyget finns här en vilja att platta till tredimensionaliteten och framhäva linjer, lager och snyggt slarv med spår av skissblocksklotter och gatukonst.

Den upphackade och spretiga råheten lämpar sig perfekt för en nytändning. För inte är det väl en slump att just etablerade figurer fått denna estetiska behandling? Gamla godingar får nytt liv. Piggare, barnsligare, oskuldsfullare. Som neonaivistisk kiropraktik mot varumärkesstelhet.

Flera verk för biograf har redan gjorts om de muterade ninjasköldpaddorna, däribland de rara 90-talsspelfilmerna med Jim Henson-skapade dockor. Men aldrig förr har en Turtles-film fokuserat så på den tonårsaspekt som lyfts fram redan i titeln. Ungdomar gör här rösterna och ger en autentisk ton till sköldpaddornas tafatta jargong, kärlekslängtan och utanförskap – stärkt av kvartettens annorlunda yttre och ljusskygga bas hos den överbeskyddande råttpappan Splinter (Jackie Chan).

Leonardo, Michelangelo, Donatello och Raphael lär sig slåss i en montagescen bestående av VHS-brusiga karateinstruktionsvideor och Hongkongaction. Det finns inga djuplodande förklaringar till varför de lär sig just ninjakonster (Splinter vill bara att de ska lära sig självförsvar), eller varför just pizza är favoritmåltiden. I stället för krystade inramningar tas allt bara för givet. Varför krångla till det?

Filmens storskurk är Superfly, en människohatande mutant som delar namn med blaxploitationfilmen från 1972. Figurens coolhet bärs ljuvligt upp av dess perfekt rollsatta röstskådespelare: gangsterraplegendaren Ice Cube. Flugmannens planerade rasförintelse är en smula för ondskefull för ninjasköldpaddorna, som i stället går ihop med April O'Neil – i denna tappning en high school-elev med scenskräck och journalistdrömmar – för att bryta upp skurkligan och få över Superflys underhuggare till den goda sidan.

Bland busarna finns ett par bekanta ansikten, däribland noshörningen Rocksteady och dennes vårtsvinspartner Bebop. Den senares röst görs av stonerkomikern Seth Rogen, denna reboots projektledare tillika medproducent och -författare. Hans avtryck märks tydligt på de dumsmarta slackerskämten, de nördiga referenserna och soundtrackets bergsprängarkompatibla 90-talshiphop.

Det rör sig om oförarglig underhållning, presenterad med tonårstypisk vägran att överkomplicera saker. Dessutom begränsad till en speltid som skräddarsydd för skoltröttas koncentrationsspann: föredömliga 1 timme och 39 minuter. Helheten skriker underhållning med ljuv målbrottsstämma. Inte minst estetiken, mer liknande ett kreativt ungdomskollektivs uttryck än en propellerkepsbärande imitation. Således blir filmen något mer än bara fjärde exemplet på en bildspråkstrend.

Varumärkesexploatörer har mycket att lära sig från dessa hjärtliga kampsportsamfibier.

Se mer. Animation med varumärkesmedveten twist: ”Vem satte dit Roger Rabbit” (1988), ”Teen titans go! Filmen” (2018), ”Piff och Puff: Räddningspatrullen” (2022).

