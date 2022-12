Unga möter musikbransch på You + music

I den neddimmade baskethallen lyser montrar från företag som Spotify, Live Nation, Luger, Stim och en rad skivbolag. I salens ena hörn spelas ”Biggest alley oop” av Quavo; ”All in the studio cookin' up beats (Woo)/But I'm not 'Ye (Yeezy)/Blessin' the whole industry”.

Helgen 2–3 december hölls mässan You + music i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den svenska branschen har med det brittiska evenemanget BBC Introducing Live som inspiration bjudit in hundratals musikintresserade ungdomar. Snart är det kanske de här 17-åringarna som står och spelar pingis i mitten av salen som ska välsigna musikindustrin eller killen med ryggsäck som sitter och äter en pasta på en bänk formad som Spotifyloggan.

Genom musikmässan skapar Fryshuset tillsammans med branschföretagen en möjlighet för unga artister och musikintresserade att möta de erfarna inom branschen för att utbyta kontakter.

I keps och svarta glasögonbågar går Martin Sköld runt i lokalerna. Han är verksamhetsutvecklare inom musik på Fryshuset och har även varit basist för det svenska bandet Kent.

– Vi vill skapa möjligheter för kids att träffa musikbranschen för att minska avståndet mellan dem, säger han och fortsätter:

– Förhoppningen är att försöka öppna dörrarna till alla möjliga vägar. Det finns de som sitter framför datorn och tänker ”Shit jag kan inte sjunga, det är kört för mig i musikbranschen”, men det är det inte. För det finns så jäkla mycket annat man kan göra utöver att vara artist.

Mässan riktade sig mot 13–20 åringar, men även yngre och äldre var välkomna, berättar Martin Sköld. Foto: Elin Åberg

Schemat under förra helgen var fullspäckat. Varje minut är fylld med olika panelsamtal, framträdanden och workshopar för att inspirera och sprida kunskap.

Till höger om en vägg prydd av texten ”Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra” leder en dörr in till en workshop med Estraden-medlemmen Louise Lennartsson. De 25 stolarna i rummet är alla upptagna och någon står längs med rummets ena långsida. Louise Lennartsson har även banat väg för en karriär som soloartist under namnet Lou Elliotte och är med och skriver alla sina egna låtar.

På fredagen är hon där för att lära ut hur man skriver en låt.

– Jag har haft liknande föreläsningar på bland annat min gamla skola Musikmakarna och jag kommer alltid därifrån med så mycket mer energi. Det känns kul att peppa folk och säga saker som jag hade velat höra i deras sits.

Louise Lennartsson berättar om hur man kan skriva låtar och svarar på andra frågor som publiken funderar över. Foto: Elin Åberg

Själv hade hon ingen aning om hur man borde tänka i början av sin karriär. Därför vill hon ge tips till de som vill påbörja sin resa, från någon som redan kommit en bit på vägen.

– Man får inte sin månadslön och man går inte på en anställningsintervju. Det finns ingen rätt väg att gå eller en instruktionsbok om hur man skriver musik. Då kan det vara bra att höra lite hur andra gör. Det är fint att kunna få inspirera och förklara.

På mässan finns även möjligheten att spela upp sina låtar för en A&R, som kan beskrivas som bryggan mellan artisten och skivbolaget. Från A&R:en får man sedan en professionell bedömning av musiken och tips om hur man kan ta sig vidare för att utvecklas.

En A&R som medverkar på mässan är Patricio ”Pato” Silva från EMI/Universal Music.

Han har hittat och signat artister som Loam och Bell. Men även den 20-åriga rapparen Adaam, som gjort låtar som ”Fakka ur”, ”Topp” och ”Dansa” – alla med cirka 25 miljoner lyssningar var på Spotify. När DN möter Pato har han nyss haft ett möte med det unga stjärnskottet.

– Alla möjligheter som gör att man kan vara nära blivande artister och människor i branschen är feta. Så för mig är det viktigt, oavsett om det är på en mässa eller i mina DM:s. Om jag vore en up and coming artist så hade det här varit en dröm.

Patricio ”Pato” Silva berättar att sociala medier är ett bra sätt för oetablerade artister att visa upp vad de kan och även en plats där de i musikindustrin hittar sina talanger. Det kan vara via direktmeddelandena på Instagram eller i en video på Tiktok. Foto: Elin Åberg

Är tanken att ni ska sajna någon här i kväll?

– Shit den där pressen vill jag inte ha, säger han och skrattar.

– På grund av att jag har en låtskrivarbakgrund behöver jag inte höra någon klar artist, för jag vet vart jag kan ta den personen även om den inte vet det. Men jag hoppas att jag hör någon som ”spark my interest” så pass mycket att jag bara måste sajna den. Det är drömmen.

På en liten scen står 25-åriga Zoe Lobos. Ur högtalarna ljuder hennes hiphoppiga stämma; ”Hon har attityd/Bad bitch mentality/De kommer alltid vilja sätta en i fack/Är hon blatte, är hon svensk, vilken fråga?”. Hon dansar samtidigt i en militärgrön t-shirt som på framsidan pryds av musikgruppen TLC och orden ”Crazy, sexy, cool” på baksidan. Framför henne står människor i alla åldrar och gungar sina huvuden fram och tillbaka.

DN möter henne efter hennes framträdande.

– Det var jättekul, jag älskar att uppträda, säger hon.

– Som brud inom den svenska hiphopscenen är det inte många som vill att vi ska prata och göra oss hörda, men jag skiter i och gör det ändå. Jag är inte rädd för att säga som det är, säger Zoe Lobos. Foto: Elin Åberg

En punkt på schemat är "showcase", där oetablerade artister valts ut för att uppträda två till tre låtar från sin egen repertoar. Zoe Lobos är en av de som fått chansen att framföra två av sina låtar. Foto: Elin Åberg

Från början kommer hon från dansvärlden där hon uppträtt mycket sedan hon var liten. Just nu kör hon helt självständigt. Allt administrativt med musiken sköter hon själv.

Med rötter ifrån Uruguay berättar hon att hon i hemlandet ses som svensk och att hon i Sverige ses som latinamerikan, något som resulterat i en form av ”identitetskris”. Men i musiken känner hon att hon vill blanda de båda, för det är just det som gör henne till Zoe Lobos.

– Det största för mig är att kunna dela den här glädjen, men också sorg och känslor med andra. Jag sjunger om det mellanförskap jag kände när jag var yngre, som jag kände mig väldigt ensam i. När jag blev äldre insåg jag att jag inte alls var det, bara att ingen pratade om det.

Hon drömmer om att få turnera världen runt. När hon pratar om det sprider sig ett stort leende i hennes ansikte.

– Om jag ska drömma stort ska jag om fem år släppa mitt andra album, jag ska göra en fet turné som inkluderar Europa och jag ska ha samarbetat med många najs artister.

Det kommer fram en ung kille som presenterar sig som Victor. Han berättar för henne att han har varit musikproducent i tre år och att han också gör hiphop med latinamerikansk klang. Han vill gärna jobba med henne och de två utbyter varandras kontaktuppgifter.

Ett litet möte som kanske är början på någonting stort.

Fem tips från Louise Lennartsson om låtskrivande Fortsätt skriva! Ju mer man skriver desto bättre blir man. Fastnar du på en låt, skit i den och skriv en ny, kör på. När man får ett flow är det oftast då det händer grejer som blir bra. Skriv med folk som är bättre än en själv, då utvecklas man. Skriv ihop med vänner. Jag känner mig mer trygg då och man vågar gå högt i tak. Många gånger har jag flummat fram texter istället för att exakt hålla mig till en story. Även om man gör klart låten släppts den kanske inte. Nio av tio låtar som jag skriver blir inte släppta, om inte mer.