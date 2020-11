Uppgång, fall och rehabilitering i dokumentären om Yung Lean

Dokumentär ”Yung Lean: In my head” Regi & manus: Henrik Burman. Medverkande. Jonatan Leandoer Håstad m fl. Längd: 1 tim, 36 min (ej granskad). Språk: svenska, engelska. Biopremiär. Visa mer

En 16-åring från Södermalm i Stockholm, iklädd fiskarhatt och anorak, med förkärlek för drogreferenser och amerikansk rekvisita? Jo, betraktad som internetfenomen tidigt 2010-tal var rapparen Yung Lean både totalt oväntad och väldigt rimlig.

Yung Lean, eller Jonatan Leandoer Håstad som han heter egentligen, sågs antingen som en naiv kuriositet eller problematisk parodi. Lika mycket ett mem som en artist. Han var antitesen till street och presenterade välbekanta poser i ett slags skrattspegel. Det var allt annat än äkta, enligt hiphopkonstens alla regler, men själva leken verkade samtidigt genuin.

Dokumentären ”Yung Lean: In my head” om hans uppgång, fall och rehabilitering är en coming of age-film, som skildrar hur skoningslöst en fantasi kan förvandlas till komplicerad verklighet. Begäret att fly från sig själv och sitt sammanhang, för att bli någon annan, bär huvudpersonen hela vägen över Atlanten. Sverige är en tråkig och dyster plats, förklarar han i en tidig intervju. Han ville nå dit hans texter drömde om, heter det i filmen.

I början av filmen skymtar hemvideor från barndomen, med uppfinningslekar med tejp och kartong, som snabbt leder fram till tonårens kreativa verkstad i ett källarutrymme. Han kallade sig inte bara Yung Lean utan var fortfarande ett barn när han slog igenom på sociala medier 2013. Snart befann han sig på USA-turné med sina vänner, som här skildras i ofiltrerade mobilvideor, men det blev inget sorglöst drogäventyr. Till slut fick han en psykos och åkte hem till föräldrarna i Stockholm.

Tankarna går till andra dokumentärer om unga artister med påfrestande turnéliv, till exempel Avicii-dokumentären ”True stories” och ”Everybody's everything” om svenskättade rapparen Lil Peep. Berättelsen om Yung Leans kris har tack och lov ett lyckligare efterspel. Vi får också möta flera unga fans som bedyrar sin kärlek till artisten, och liknar hans musik vid antidepressiva medel.

Filmen är på samma gång närgående och undflyende. Här finns en del obligatoriska musikdokumentärinslag, som passerar revy utan att fördjupas. Till exempel ogillar en amerikansk agent och en svensk agent varandra utan att man får klarhet i exakt varför. Genrekonventionella personkonflikter är annars frånvarande, på gott och ont. Intervjuerna med artistens vänner och kolleger är ganska famlande, även om just mummel råkar vara en av musikgenrens kännetecken.

”Yung Lean: In my head” är en kronologisk resumé som saknar dramaturgisk stadga, möjligen för att berättelsen om Jonatan Leandoer Håstad inte är färdigskriven. Det är ingen sedelärande film om att akta sig för den amerikanska rapdrömmen, även om huvudpersonen själv verkar landa i att han måste leva mer socialrealistiskt. Det är däremot en både skrämmande och finstämd skildring av kreativitetens kraft.

