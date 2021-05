Upplysande bok om fusket på högsta vetenskapliga nivå

Sakprosa Kjell Asplund ”Fuskarna. Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen” Fri Tanke, 285 sidor Visa mer

Finns den en särskild typ av människor som blir forskningsfuskare? Människor med gemensamma karaktärsdrag? Kjell Asplund, professor emeritus i internmedicin, vill mena det. De är, skriver han i sin bok ”Fuskarna”, narcissister, charmiga personer, riskbenägna och saknar empati.

Han radar upp 19 internationella fuskare som har avslöjats inom medicinområdet. Inte utan viss förtjusning tycks det mig sätter han spotlight på deras havererade karriärer av manipulerade bilder, förskönande vetenskapliga resultat, påstådda revolutionerande biotekniska modeller och påhittade patientunderlag.

Asplund tar avstamp i historien med astronomen Ptolemaios delvis kopierade stjärnkatalog (år 150 e Kr), avslöjad först 600 år senare! Han berättar om Louis Pasteurs oetiska vaccinationsförsök – människa först, djurförsök sedan – men landar snart hos vår tids bedragare. Som hos den uppburne nederländske psykologiprofessorn Diederik Stapel som fabricerade uppgifter som upptäcktes för att de helt enkelt var för bra för att vara sanna. Eller den japanske läkaren Yoshihiro Sato som hade påhittade patienter i sina studier och här finns också antivaccinrörelsens Andrew Wakefield.

En av de mest intressanta fuskarna är amerikanskan Elizabeth Holmes som 19 år gammal drog i gång start-up-bolaget Theranos, ett blod­analysföretag värderat till 10 miljarder dollar. Med slogan, stenhård marknadsföring och en väl genomarbetad image (svart polo och röda läppar) utlovade hon att hennes blodanalyssystem skulle revolutionera den amerikanska sjukvården.

Gamla ärrade veteraner som bland andra före detta utrikesministern Henry Kissinger och mediemogulen Rupert Murdoch förfördes av den unga kvinnans entusiastiska pitchar och gick i god för henne. Men humbugen med såväl apparatur som analyser avslöjades och år 2018 lades Theranos ner. Rättsprocesser mot Holmes pågår än och hela den osannolika historien går för övrigt att se i dokumentären ”The inventor. Out of blood in Silicon Valley” på HBO.

Kjell Asplund skriver även om de vetenskapliga tidskrifternas betydelse för en forskares karriär. Vikten av att få sina studier och rön publicerade och bli citerad. Men också tidskriftsredaktörernas ovilja att dra tillbaka felaktiga studier/artiklar; erkänna att deras egen granskning inte höll. För vilka är det som granskar och hur mycket spelar nyhetshetsen in? Det är bra att Asplund lyfter fram de hajpade tidskrifternas ansvar.

Han uppmärksammar också fuskjägarna som ägnar sina liv åt att avslöja dem som tycks leva efter devisen ”Fake it till you make it.” Liksom visselblåsare som oftast har jobbat nära fuskarna och därför kunnat avslöja dem. Det är ett modigt men oftast otacksamt uppdrag som inte sällan kantas av misstro, utfrysning och polisanmälningar.

De fyra läkarna som utredde och avslöjade Paolo Macchiarinis oredlighet på Karolinska är ett bra exempel. Kjell Asplund ger dem beröm men exakt varför de inte ”fick gehör” för sin 500-sidiga anmälan hos KI:s ledning utelämnar han. Här hade det varit på sin plats att skriva i klartext om Karolinska institutets stenhårda satsning på Macchiarinis transplantationsidé. Om att ett eventuellt misslyckande inte fanns på kartan. Som läsare anar jag tyvärr en försiktighet här.

Men det är fuskarna som fascinerar Kjell Asplund och då inte minst just Paolo Macchiarini, ”stjärnkirurgen” som transplanterade in luftstrupar av plast på tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset. Resultatet blev som bekant förödande, samtliga tre avled. Skandalen känner Kjell Asplund till väl efter att 2016 och på uppdrag av Karolinska universitetssjukhuset lett en utredning om vad som egentligen hände på sjukhuset åren 2011-2013. Men det är också här som mina understrykningar och kommentarer i bokens marginaler blir tätare. För här anas en distans, och igen: en försiktighet. Inte mot Macchiarini, hans personlighet försöker Asplund ringa in men lyckats inte riktigt.

Nej, försiktigheten som skymtar är gentemot Karolinska, i vars styrelse han för övrigt satt mellan 2018 och 2019. Inte så att han undviker att berätta om Macchiarini-skandalens ärendegång men han håller ett visst avstånd. Till exempel använder han ordval som ”sveptes med” om ett antal chefer som fick eller valde att gå i samband med skandalen. Men kan man tala om att ”svepas med” när man haft ansvar?

Han skriver också om ”högriskmiljöer” som möjliggör fusk när det väl ändå handlar om högriskpersoner? Det är människor som skapar miljöer. Människor som vänder bort blicken av lojalitet med ett ledningsbeslut. Eller av rädsla för att tala klartext.

Är detta också en viss typ av människor med gemensamma karaktärsdrag? Den frågan förblir obesvarad men är viktig att ställa.

Det är inte konstigt att Kjell Asplund i egenskap av läkare och forskare anser att forskningsfusk är ett svek mot vetenskapen som undertiteln på boken anger. Men det är inte enbart själva tron på vetenskapen, investerare och kollegor som drabbas av fuskarna. Som läsare tänker jag på ett annat svek, det mot patienterna och deras anhöriga. Dem saknar jag i Kjell Asplunds bok.

