Uppsala stadsteater gör poddteater i sommar

Under sommaren släpper Uppsala stadsteater sju specialskrivna kortpjäser i poddform som spelats in under våren. Hittills har tre föreställningar haft premiär, ”Kjell-Åke och lövblåsen” av Alma Lindé, ”I väntan på besked” av Talajeh Nasiri och ”Instagram för blinda” av författaren Amanda Svensson.

De resterande fyra, som bland andra Lovisa T Onnermark och Daniel Karlsson skrivit, släpps i augusti. Poddpjäserna ligger på Uppsala stadsteaters hemsida och på Spotify. Regisserar samtliga uppsättningar gör Mathilda von Essen och Lucas Krüger.

– Många uppskattar och lyssnar på ljudböcker, framför allt nu under pandemin. Vi vill erbjuda den publiken en lyssningsupplevelse som innefattar dramatiserade och regisserade berättelser med spelscener, ljudeffekter och nykomponerad musik. Jag hoppas att fler ska hitta till den här formen av teater, säger Mathilda von Essen i ett pressmeddelande.

Initiativet är sprunget ur pandeminkrisen där Uppsala stadsteater tvingades hålla stängt i ett år, säger Petra Brylander, vd på teatern.

– Att mitt under krisen kunna beställa sju nya pjäser av författare och dramatiker med kort varsel och få så unikt material tillbaka, att Mathilda och Lucas med hjälp av teknik och ensemble satt ihop sju helt olika upplevelser är fantastiskt och också ett bevis på att vi är en stark teater, säger hon.

