Uppsving för kvinnliga tonsättare och dirigenter efter pandemin

När musiksajten Bachtrack, för första gången sedan 2019, presenterar statistik om klassiska musikframträdanden märks flera nya trender.

Förra året var antalet framträdanden runt om i världen färre än 2019 – 27 124 jämfört med 34 648 – men däremot skedde ett skifte gällande vilken musik som framfördes, med en större tonvikt på nyare verk från 1900-talet.

Bland de tio mest spelade tonsättarna fanns visserligen klassiska namn som Mozart, Beethoven och Bach, men även flera 1900-talskompositörer som Maurice Ravel och Richard Strauss.

Ravels ”La valse” från 1920 blev dessutom årets mest framförda musikstycke – efter att ha legat på plats 92 före pandemin.

Totalt finns 19 verk från efter 1918 i topp-100-listan, vilket är fler än något annat år. Siffrorna skiljer sig dock åt mellan olika länder. Medan konserthusen i Frankrike och Tyskland har fortsatt att premiera äldre musik, har det i länder som Österrike och Schweiz blivit allt populärare med nyare kompositioner.

Det land där det spelas mest moderna verk är Sverige, där 48 procent av de framförda musikstyckena 2022 var från 1900-talet.

– Jag tror att över tid har vår publik vant sig vid och skapat en nyfikenhet på sådant som representerar 1900-talet, men också sådant som skrivs i dag. Medan andra länder i Europa är mer tyngda av sin historik av äldre tonsättare, säger Staffan Becker, chef på Berwaldhallen i Stockholm.

– Att vårda det vi har men också visa upp nytt är ett ständigt pågående arbete som vi håller på med.

Staffan Becker är chef för Berwaldhallen, Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören i Stockholm. Foto: Micke Grönberg/SR

En annan tydlig trend är att det på konserthusen spelas allt fler verk av kvinnliga tonsättare. Bland de 20 mest spelade levande tonsättarna – en lista som toppas av estniske Arvo Pärt – finns till exempel nio kvinnor. 2019 fanns bara en kvinna med på listan.

Staffan Becker tror att det är en medvetenhet om genusfrågan som växt de senaste 20 åren och som nu gett effekt.

– Man har blivit mer medvetna om att det man har på scenen bör spegla hur samhället faktiskt ser ut. För oss finns det perspektivet alltid med när vi beställer musik, och det gäller alla kulturinstitutioner i Sverige, också på opera- och teatersidan, säger han.

Även kvinnliga dirigenter har sett ett uppsving de senaste åren. Bland de 100 mest anlitade dirigenterna 2022 fanns 12 kvinnor, jämfört med en kvinna 2013.

Samtidigt blir dirigenterna, generellt sett, yngre, med en medelålder på 46 år (2010 var medelåldern 61).

– Det är roligt att konstatera att det finns en stark återväxt och att det bland de yngre dirigenterna också finns många kvinnor, säger Staffan Becker.

När det kommer till operor ligger Mozarts ”Figaros bröllop” i topp i listan över de mest spelade, följd av Puccinis ”La bohème” och Mozarts ”Trollflöjten”.

Den mest populära nu levande operatonsättaren är amerikanske Philip Glass, vars operor ”Akhnaten”, ”Orphée”, ”Les enfants terribles” och ”Einstein on the beach” alla sattes upp under året.

Fakta. Den mest spelade klassiska musiken 2022 Mest spelade tonsättarna 1. W A Mozart 2. Ludwig van Beethoven 3. Johann Sebastian Bach 4. Johannes Brahms 5. Franz Schubert 6. Robert Schumann 7. Maurice Ravel 8. Pjotr Tjajkovskij 9. Richard Strauss 10. Frédéric Chopin Mest spelade nu levande tonsättarna 1. Arvo Pärt 2. John Williams 3. John Adams 4. Thomas Adès 5. Philip Glass 6. Jörg Widmann 7. Sofia Gubaidulina 8. Anna Clyne 9. Wolfgang Rihm 10. Sir James MacMillan Mest spelade operorna 1. Mozart, ”Figaros bröllop” 2. Puccini, La bohème 3. Mozart, ”Trollflöjten” 4. Puccini, ”Tosca” 5. Bizet, ”Carmen” 6. Verdi, ”La traviata” 7. Mozart, ”Don Giovanni” 8. Verdi, ”Rigoletto” 9. Puccini, ”Madame Butterfly” 10. Mozart, ”Così fan tutte” Mest anlitade dirigenterna 1. Andris Nelsons 2. Yannick Nézet–Séguin 3. Paavo Järvi 4. Klaus Mäkelä 5. Sir Simon Rattle 6. Daniel Harding 7. Manfred Honeck 8. Andrés Orozco–Estrada 9. Iván Fischer 10. Gustavo Dudamel Visa mer

