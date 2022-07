Urblåst sömnpiller höjer inte pulsen

Action/thriller ”The gray man” Regi: Anthony Russo, Joe Russo Manus: Joe Russo, Christopher Markus. I rollerna: Ryan Gosling, Billy Bob Thornton, Chris Evans, Ana de Armas, Dhanush, Alfred Woodard, med flera Längd: 2 tim, 2 min. Språk: Engelska. Premiär på Netflix Visa mer

Ryan Gosling, som sitter fängslad för mord, och Billy Bob Thornton, som vill rekrytera honom till lönnmördare för CIA, stirrar på varandra över förhörsrummets bord. Båda levererar rivig, rolig och hårdkokt dialog. I sämre skådespelares munnar kanske löjligt hårdkokt, men Thornton har Hollywoods intensivaste blick och Gosling Hollywoods retsammaste leende så det blir bra.

Gosling har dessutom ett sätt att röra sig både snabbt och släpigt, som borde vara mycket användbart för en actionhjälte (och var det i ”Drive”). Det vill säga om man inte kastar bort den resursen genom att massakrera actionscenerna vid klippbordet.

De första minuterna verkar utlova lite mysig lågbudgetaction med kul skådisar. Visserligen hoppar man över det roligaste – träningen, första mordet, det skruvade far-son-förhållandet som uppstår mellan mästaren och eleven, han som egentligen aldrig hade något val. Inget kan förstås slå Luc Bessons ”Nikita” (1990) på det området; den förblir alla ”kriminella-blir-lönnmördare-åt-staten-filmers moder. Men det är en ganska stor miss när storyn (ett onödigt smickrande ord) utgår ifrån att man ska känna det bandet. Bröderna Russo som regisserar blir till och med tvungna att lägga in en lång tv-mässig flashback för att rätta till misstaget i efterhand.

Istället klipps det direkt från fängelset till ett lyxhotell i Singapore under en karnevalsliknande nyårsnatt, inte mindre än tjugo år senare. Gosling, eller Six, som han kallas eftersom han är den sjätte av Billy Bobs ”gray men”, måste ha mördat en halv armé vid det laget och nya, skummare chefer har ersatt hans ”pappa”. Nu vill de att han ska mörda en man som ska leverera info, i form av ett usb-minne som man lagt in i ett smycke för att få det att verka trovärdigt att det inte finns någon kopia. Ana de Armas (en agent med hjärtat på rätta stället, det vet vi ju från senaste Bondfilmen, varför överraska?) levererar vapnet: en rosa vattenpistol.

Det gäller ju att hitta på små nya lösningar i filmer som handlar om samma sak som alla andra men inte har ”Mission impossible”-budget (även om man skamlöst har snott rytmen från de filmernas kända signaturmelodi). Kanske innehåller pistolen giftgas eller någon märklig syra? Hur som helst passar den in i den kitschiga, färggranna lågbudgetstilen och väcker nyfikenhet.

Spränger först och tänker sedan. En actionfilm är aldrig bättre än sin smartaste skurk

Det är när Six nästan genast lägger ifrån sig vattenpistolen utan att använda den och istället plockar fram ett gigantiskt automatvapen som man förstår att det här är en riktig skräprulle, hur många fina namn man än har lyckats få med sig.

Än värre blir det när skurkarna presenteras. Två mesiga höjdare inom CIA (Regé-Jean Page från ”Bridgerton” är egendomligt nog en av dem) och så megaäcklet ”Lloyd” (Chris Evans), en bisarr sociopat på entreprenad (en valhänt politisk gest), lätt homofobiskt tecknad med Freddy Mercury-stil och fejk-tuffa repliker. Filmen består till minst sjuttio procent av intensiv action. Intensiv för ögon och öron, vill säga, väldigt sällan för pulsen. Lloyd gör av med astronomiska summor, låter civila, poliser och egna styrkor dö som flugor och demolerar hela stadskärnor i helt planlösa försök att fånga in den oövervinnerliga Six.

Man undrar om filmarna är medvetna om att de gör exakt samma sak med filmen som sociopaten gör med Prags centrum. Spränger först och tänker sedan. En actionfilm är aldrig bättre än sin smartaste skurk.

Se mer. Tre bättre filmer om yrkesmördare: ”Nikita” (1990), ”Gross Pointe Blank” (komedi från 1997), ”Collateral” (2004)



