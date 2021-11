USA:s justitiedepartement stämmer Penguin Random House

När bokförlaget Penguin och Random House slogs ihop år 2013 till det i dag största förlaget i USA, skapade det en trend av liknande sammanslagningar inom bokbranschen.

En av de senaste i raden är uppköpet av förlaget Simon & Schuster, som Penguin Random House meddelade att de skulle gå vidare med förra hösten.

Men nu har planerna pausats, skriver New York Times. Justitiedepartementet lämnade under tisdagen den 2 november in en stämningsansökan till distriktsdomstolen i Columbia angående det planerade uppköpet på 2,18 miljarder dollar.

Från regeringshåll är argumentet mot sammanslagningen bland annat att den riskerar att underminera konkurrensen i bokbranschen. Vilket i sin tur skulle kunna skada bokhandlare och författare och resultera i ett mindre varierat litteraturlandskap.

Penguin Random House har meddelat att de planerar att bestrida stämningen.